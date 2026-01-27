Quốc phòng - An ninh
Kịp thời xử lý sự cố cháy cột điện không để xảy ra thiệt hại

Thông tin từ Công an xã Cao Dương, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27/1, Công an xã nhận được tin báo của người dân về vụ cháy cột điện xảy ra tại thôn Đồng Bon, xã Cao Dương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cao Dương đã nhanh chóng tập trung lực lượng, có mặt kịp thời tại hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp xử lý. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã kịp thời dập tắt đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Kịp thời xử lý sự cố cháy cột điện không để xảy ra thiệt hại

Công an xã Cao Dương phối hợp các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy

Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho khu dân cư trên địa bàn.

Sự việc trên thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kịp thời của lực lượng Công an xã Cao Dương trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của người dân trong việc phát hiện sớm, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng chức năng, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Đinh Thắng

