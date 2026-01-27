Kịp thời xử lý sự cố cháy cột điện không để xảy ra thiệt hại

Thông tin từ Công an xã Cao Dương, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27/1, Công an xã nhận được tin báo của người dân về vụ cháy cột điện xảy ra tại thôn Đồng Bon, xã Cao Dương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cao Dương đã nhanh chóng tập trung lực lượng, có mặt kịp thời tại hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp xử lý. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã kịp thời dập tắt đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Công an xã Cao Dương phối hợp các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy