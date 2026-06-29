Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX: Sôi nổi, thẳng thắn với hơn 30 lượt ý kiến thảo luận tại tổ

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, chiều 29/6, sau khi nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra, các đại biểu HĐND tỉnh đã chia thành 5 tổ thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, đã có hơn 30 lượt ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, tập trung đóng góp sâu sắc vào các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu chỉ đạo phiên tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ.

Khẳng định động lực tăng trưởng mới, trăn trở bài toán giải ngân vốn đầu tư công

Qua thảo luận, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với đánh giá tương đối toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của UBND tỉnh. Nổi bật là kết quả tăng trưởng GRDP dự kiến đạt từ 10 - 10,5%, con số tích cực thể hiện sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành và khả năng phát huy động lực mạnh mẽ của tỉnh sau hợp nhất. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính, bên cạnh điểm sáng vượt kế hoạch năm của thu hút dòng vốn FDI đạt 1,77 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, các đại biểu đề nghị bổ sung, phân tích sâu hơn về tính bền vững của mức tăng trưởng này. Đặc biệt, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước các rủi ro từ thị trường xuất khẩu, biến động tỷ giá, logistics và tốc độ tăng trưởng chậm ở một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thái Thịnh trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Trưởng Ban Pháp chế Đinh Đức Lân trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thanh Tâm trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Trưởng Ban Dân tộc Bùi Văn Chúc trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Liên quan đến đầu tư công, các đại biểu chỉ rõ: Kế hoạch vốn năm 2026 là rất lớn với 21.934,94 tỷ đồng, song ước 6 tháng mới giải ngân đạt 5.549,5 tỷ đồng (bằng 31,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Kết quả này còn thấp so với yêu cầu. Để đẩy nhanh tiến độ, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư; tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), giá đất, bãi đổ thải.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần xây dựng tiến độ giải ngân theo từng tháng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân. Đồng thời, tỉnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông kết nối giao thương, đường tránh đô thị và hệ thống an toàn giao thông tại các khu du lịch trọng điểm, nhất là du lịch vùng núi cao và khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình.

Tháo gỡ "nút thắt" đất đai và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Đại biểu Nguyễn Kim Chi (Tổ đại biểu số 3) kiến nghị tỉnh cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn về GPMB để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Một trong những chủ đề thu hút nhiều ý kiến thảo luận là công tác quản lý đất đai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau một năm đi vào hoạt động. Đại biểu Nguyễn Kim Chi (Tổ đại biểu số 3) kiến nghị tỉnh cần quyết liệt tháo gỡ khó khăn về GPMB để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ngoài ra, đại biểu đề nghị xem xét kiện toàn tổ chức, bổ sung biên chế cho Trung tâm Phát triển quỹ đất các khu vực, như tại khu vực Thanh Ba hiện đang rất thiếu cán bộ. Đi đôi với đó là nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã và tăng cường hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Tổ đại biểu số 5) đề nghị xem xét tăng mức phân bổ ngân sách cho cấp xã.

Về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đại biểu đề nghị cần đánh giá kỹ hơn chất lượng cung ứng các dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Tổ đại biểu số 5) và nhiều đại biểu khác phản ánh thực tế cấp xã đang thiếu chủ động trong nguồn lực đầu tư và đề nghị HĐND tỉnh xem xét tăng mức phân bổ ngân sách cho cấp xã, nhất là các xã vùng trung tâm triển khai nhiều dự án, đồng thời hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các xã, phường theo mô hình mới.

Quan tâm an sinh xã hội, kiến nghị tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Bên cạnh các bài toán kinh tế vĩ mô, các chính sách an sinh xã hội trực tiếp liên quan đến đời sống Nhân dân được thảo luận sâu sắc. Nhiều đại biểu đề xuất tỉnh cần có giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên kết chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp FDI; kiểm soát chặt chẽ các dự án nguy cơ ô nhiễm môi trường; xây dựng cơ chế xóa hộ nghèo, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa và các đô thị để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bao trùm.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Tổ đại biểu số 14) đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết quy định về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết quy định về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đa số ý kiến cho rằng mức phụ cấp từ 1,8 - 2,2 lần mức lương cơ sở đối với chức danh nòng cốt và 600.000 - 700.000 đồng/tháng đối với các chức danh tham gia hoạt động là còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc thực tế ở cơ sở hiện nay. Các đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng mức phụ cấp, hỗ trợ này. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung chính sách đầu tư trang thiết bị, hạ tầng mạng phục vụ chuyển đổi số cho thôn, tổ dân phố và hỗ trợ nguồn nhân lực cho các tổ công nghệ số cộng đồng.

Chuẩn bị tốt các nội dung cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Phát biểu kết luận tại phiên họp tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sự tâm huyết của các đại biểu. Đồng chí yêu cầu bộ phận thư ký tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, chính xác toàn bộ các ý kiến thảo luận. Trên cơ sở đó, đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt, nghiêm túc các nội dung giải trình, chất vấn để trả lời thỏa đáng những vấn đề mà đại biểu, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đang rất quan tâm.

Quang cảnh phiên họp tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ.

Theo chương trình, sáng mai 30/6, HĐND tỉnh sẽ làm việc tại hội trường, tiến hành phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các nghị quyết quan trọng và bế mạc Kỳ họp.

Đinh Vũ - Đức Anh