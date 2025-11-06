Ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

{title}
{publish}
{head}
Chiều 6/11, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu khai mạc Lễ ký kết
Đến hết tháng 9/2025, công tác thi hành án dân sự của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 85,7%, vượt 1,65% chỉ tiêu được giao; thi hành xong về tiền đạt 62%, vượt 10% chỉ tiêu; xếp thứ 12/34 tỉnh về việc và thứ 4/34 tỉnh về tiền. Công tác phối hợp giữa các ngành được đánh giá hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định trật tự xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều quy chế phối hợp ban hành trước đây không còn phù hợp với tổ chức bộ máy mới của các cơ quan như: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường... đòi hỏi phải xây dựng một quy chế thống nhất, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến vào Quy chế phối hợp
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự với 3 nội dung: Phối hợp giữa Thi hành án dân sự với Tòa án, với Viện kiểm sát và với Sở Nông nghiệp và Môi trường. Quy chế quy định rõ nguyên tắc, phạm vi, hình thức và trách nhiệm phối hợp trong các nội dung trọng tâm như: Hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án; cấp và chuyển giao bản án, quyết định; giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án; cung cấp và xác minh thông tin về điều kiện thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý tài sản, nhất là tài sản liên quan đến đất đai; thống kê, trao đổi thông tin và tháo gỡ các vụ việc phức tạp, khó thi hành...
Quy chế cũng xác định Thi hành án dân sự là cơ quan đầu mối, đồng thời quy định cơ chế họp, sơ kết, tổng kết và điều chỉnh khi có thay đổi về pháp luật, bảo đảm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.
Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc khẳng định: Việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành là bước quan trọng nhằm tăng cường trách nhiệm, thống nhất quy trình phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, hiệu quả và đúng pháp luật.
Đại diện các cơ quan ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự
Đồng chí nhấn mạnh, quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại phải qua nhiều cấp, nhiều khâu, trong đó thi hành án là bước khó nhất. Đồng chí đề nghị đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp vừa ký kết, đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi chính sách lên cấp trên để bảo đảm đồng bộ pháp luật. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các đơn vị sẽ tham mưu hiệu quả và triển khai công việc thành công.
Nguyễn Yến
baophutho.vn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Hòa đã phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn...
baophutho.vn Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả...
baophutho.vn Cùng với sự phát triển năng động của kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động và du...
Công tác chuẩn bị Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược, mang tầm định hướng cho chặng đường phát triển mới...
baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Mường Bi, qua công tác nắm tình an ninh trên không gian mạng, sáng ngày 4/11 Công an xã Mường Bi đã phát hiện 1 tài...
baophutho.vn Thông tin từ Công an xã Đại Đồng, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
baophutho.vn Thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, từ ngày 1/11/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự...