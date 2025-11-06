Ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Chiều 6/11, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến - Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu khai mạc Lễ ký kết

Đến hết tháng 9/2025, công tác thi hành án dân sự của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 85,7%, vượt 1,65% chỉ tiêu được giao; thi hành xong về tiền đạt 62%, vượt 10% chỉ tiêu; xếp thứ 12/34 tỉnh về việc và thứ 4/34 tỉnh về tiền. Công tác phối hợp giữa các ngành được đánh giá hiệu quả, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định trật tự xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều quy chế phối hợp ban hành trước đây không còn phù hợp với tổ chức bộ máy mới của các cơ quan như: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường... đòi hỏi phải xây dựng một quy chế thống nhất, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Đỗ Đình Chữ - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến vào Quy chế phối hợp

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự với 3 nội dung: Phối hợp giữa Thi hành án dân sự với Tòa án, với Viện kiểm sát và với Sở Nông nghiệp và Môi trường. Quy chế quy định rõ nguyên tắc, phạm vi, hình thức và trách nhiệm phối hợp trong các nội dung trọng tâm như: Hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án; cấp và chuyển giao bản án, quyết định; giải thích, sửa chữa, bổ sung bản án; cung cấp và xác minh thông tin về điều kiện thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý tài sản, nhất là tài sản liên quan đến đất đai; thống kê, trao đổi thông tin và tháo gỡ các vụ việc phức tạp, khó thi hành...

Quy chế cũng xác định Thi hành án dân sự là cơ quan đầu mối, đồng thời quy định cơ chế họp, sơ kết, tổng kết và điều chỉnh khi có thay đổi về pháp luật, bảo đảm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc khẳng định: Việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành là bước quan trọng nhằm tăng cường trách nhiệm, thống nhất quy trình phối hợp giữa các cơ quan, bảo đảm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, hiệu quả và đúng pháp luật.

Đại diện các cơ quan ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

Đồng chí nhấn mạnh, quy trình giải quyết đơn thư, khiếu nại phải qua nhiều cấp, nhiều khâu, trong đó thi hành án là bước khó nhất. Đồng chí đề nghị đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp vừa ký kết, đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi chính sách lên cấp trên để bảo đảm đồng bộ pháp luật. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các đơn vị sẽ tham mưu hiệu quả và triển khai công việc thành công.

Nguyễn Yến