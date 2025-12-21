Tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm bình yên Tết Nguyên đán

Bên cạnh niềm vui mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tình hình vi phạm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống để Nhân dân đón Tết cổ truyền an toàn, bình yên.

Nhằm đảm bảo ANTT cho Nhân dân vui Tết, đón Xuân, từ ngày 12/12/2025, Công an tỉnh mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Trong đó, tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án. Kiên quyết không để hình thành băng nhóm, đường dây, tổ chức tội phạm, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, tệ nạn xã hội.

Cùng với đó, các lực lượng tăng cường quản lý cư trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; đấu tranh xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các đoàn khách Trung ương và quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại địa bàn xã Tam Đảo.

Bám sát kế hoạch cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mục tiêu là kiềm chế tai nạn giao thông, giảm cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương; không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không ùn tắc cục bộ trên các tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết. Tất cả cán bộ, chiến sĩ được quán triệt tinh thần làm việc “không có ngày nghỉ", “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tại đường Nguyễn Tất Thành, tuyến Quốc lộ 2C, đường Mê Linh và một số tuyến đường trọng điểm của tỉnh, từ 6 giờ sáng, Phòng Cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng cắm chốt, tuần tra kiểm soát để xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như: Lạng lách, đánh võng, vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định...

Song song với các phương án xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, nhất là những quy định liên quan đến Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, một trong những mối lo của người dân mỗi dịp Tết là tình trạng mua bán, vận chuyển, đốt pháo nổ. Mặc dù đã có quy định cấm nhưng một bộ phận người dân vẫn cố tình mua, đốt pháo nổ, thậm chí tự chế pháo rồi sử dụng như một trò giải trí. Hành vi này đã từng dẫn đến nhiều hậu quả, trở thành nỗi ám ảnh đối với sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân.

Lực lượng Công an đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán 2026.

Để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các khu vực, địa bàn trọng điểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có ý nghĩa quan trọng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định ANTT. Vì vậy, trưởng các đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh cần sát sao, tăng cường chỉ đạo, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện triển khai đợt cao điểm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an và Công an tỉnh giao; đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất.

Với tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm để người dân đón Tết bình yên, phấn khởi và phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Minh