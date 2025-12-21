Mệnh lệnh từ trái tim

Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Tinh thần ấy luôn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Gắn bó máu thịt với Nhân dân, LLVT tỉnh đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Đồng thời để lại những dấu ấn đậm nét qua công tác dân vận, giúp đỡ Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

CBCS LLVT tỉnh tham gia giúp đỡ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Những người đứng về phía gian khó

Tinh thần “quân với dân một ý chí” được thể hiện rõ nét trong những thời điểm cam go nhất. Cuối tháng 7/2025, khi cơn bão số 3 (Wipha) đổ bộ, gây mưa to, gió lớn trên diện rộng, Nhà máy thủy điện Hòa Bình buộc phải mở tới 3 cửa xả đáy, mực nước sông dâng cao. Trong hoàn cảnh hiểm nguy đó, 60 cán bộ chiến sỹ (CBCS) Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 (PTKV 2) - Thống Nhất vẫn dầm mình trong mưa gió để tổ chức di dời khẩn cấp 52 hộ dân với 192 nhân khẩu làng vạn chài thuộc tổ 14, phường Hòa Bình đến nơi tránh trú an toàn.

Giữa mưa bão mịt mù, những con thuyền chòng chành trên dòng nước xiết... Hình ảnh người lính giữ chặt tay dân, dìu từng cụ già, bế từng em nhỏ đã trở thành điểm tựa vững chắc, làm ấm lòng người dân trong cơn hoạn nạn. 60 CBCS là 60 trái tim rực lửa nhiệt huyết. Không chỉ giúp đỡ xóm vạn chài, những người lính ấy còn không quản gian khổ, hiểm nguy, vượt qua lũ dữ để đến với các “trọng điểm” có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất như: Đà Bắc, Tân Pheo, Đức Nhàn, Quy Đức, Minh Đài, Khả Cửu, Thanh Sơn, Yên Sơn, Tu Vũ... Mỗi nơi họ đến, đều trở thành điểm tựa để người dân vững tin vượt qua những ngày mưa lũ khắc nghiệt. Không chỉ xuất hiện trong những thời khắc người dân gặp nguy nan nhất, CBCS Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất còn thường xuyên có mặt tại cơ sở, hỗ trợ Nhân dân thu hoạch mùa màng trước khi bão đổ bộ, giúp giảm thiểu thiệt hại. Nhiều người cứ nắm tay bộ đội mà dưng dưng: “Chỉ cần nhìn thấy các anh là đã thấy yên tâm”.

Thượng tá Bùi Quang Thiệp - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất khẳng định: Ở nơi nào chúng tôi có mặt thì ở đó người dân luôn được che chở, bảo vệ và có một điểm tựa vững vàng. Mỗi mệnh lệnh lên đường để giúp dân, chúng tôi đều coi đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính.

Tinh thần ấy cũng được lan tỏa mạnh mẽ tại Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn hay bất cứ đơn vị nào. Giống như Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thống Nhất, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn là đơn vị mới được thành lập nhưng đã nhanh chóng khẳng định vai trò then chốt trong công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn các xã miền núi. Trung tá Vũ Ngọc Điệp - Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn cho biết: Đơn vị phụ trách 32 xã thuộc các huyện Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy và Mai Châu của tỉnh Hòa Bình (cũ). Đây đều là những địa bàn có địa hình đồi núi cao, hiểm trở, thường xuyên đối mặt với lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Do vậy, mỗi CBCS trong đơn vị luôn được quán triệt tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ mỗi khi có tình huống về thiên tai, mưa bão xảy ra. “Chúng tôi xác định, mỗi cơn bão là một trận đánh”, Trung tá Vũ Ngọc Điệp nhấn mạnh. Từ nhận thức đó, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Lạc Sơn luôn chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức trinh sát các tuyến đường cơ động, bố trí lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp với Công an xã, Dân quân địa phương để bảo đảm giao thông thông suốt khi có tình huống khẩn cấp. Đơn vị huy động 100% quân số ứng trực 24/24 giờ trong thời điểm bão đổ bộ, sẵn sàng lên đường khi có lệnh. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều tình huống thiên tai đã được xử lý kịp thời, hiệu quả, hàng trăm hộ dân được di dời đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Vững vàng điểm tựa

Không chỉ trong phòng chống thiên tai, công tác dân vận của LLVT tỉnh trong năm 2025 còn được triển khai đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. Theo Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh là “Huấn luyện, diễn tập không chỉ để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu mà phải gắn với thực tiễn đời sống, sát địa bàn, sát dân, vì Nhân dân”. Thực hiện quan điểm đó, trong các đợt huấn luyện, hành quân dã ngoại và diễn tập năm 2025, các đơn vị LLVT tỉnh đã lồng ghép hiệu quả nội dung làm công tác dân vận. Ở mỗi địa bàn đứng chân, bộ đội không chỉ luyện tập phương án tác chiến, cơ động lực lượng mà còn trực tiếp tham gia sửa chữa nhà cửa, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hỗ trợ Nhân dân thu hoạch hoa màu...

Đại tá Nguyễn Đình Cương khẳng định: Hiệu quả huấn luyện không chỉ được đo bằng kết quả trên thao trường, mà còn bằng sự tin yêu, đùm bọc của Nhân dân. Khi bộ đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân thì mỗi bài huấn luyện đều trở nên sinh động, thực chất, đồng thời góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

CBCS LLVT tỉnh tham gia giúp đỡ người dân xã Tu Vũ dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai.

Điều này đã được minh chứng bằng những con số cụ thể cho tinh thần trách nhiệm đó. Trong năm 2025, các đơn vị LLVT tỉnh đã huy động trên 10.200 lượt CBCS bộ đội thường trực và Dân quân cùng 125 phương tiện các loại tham gia hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường. Không chỉ vậy, LLVT tỉnh còn là lực lượng xung kích trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đó, hình ảnh người chiến sỹ LLVT tỉnh trong thời bình hiện lên gần gũi, trách nhiệm và giàu tính nhân văn. Những “mệnh lệnh từ trái tim”, xuất phát từ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân chính là điểm tựa, nền tảng để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần viết tiếp truyền thống của đội quân chiến đấu, đội quân công tác trên quê hương Đất Tổ anh hùng.

