Xử phạt 90 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

Sau 1 tháng ra quân từ ngày 21/11 đến 20/12 thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền và ký cam kết với 377 chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện; 100% bến đò ngang chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuần tra kiểm tra các phương tiện vận tải thuỷ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, Đội đã bố trí 372 các ca tuần tra kiểm soát với 1.488 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm theo các chuyên đề của Cục Cảnh sát giao thông. Phát hiện, xử lý 90 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 110 triệu đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu: Chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện đến 1/5 chiều cao mạn khô 59 trường hợp; không đăng ký lại phương tiện: 16 trường hợp; không gắn số đăng ký: 2 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 3 trường hợp; sử dụng giấy an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường hết hiệu lực 2 trường hợp; vi phạm về chứng chỉ chuyên môn 3 trường hợp và các lỗi khác.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với chủ phương tiện vận tải thủy.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát đường thủy tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm TNGT, thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong lĩnh vực giao thông đường thủy.

