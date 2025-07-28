Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày 28/7, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) thuộc Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Kỷ niệm 10 năm thành lập. Đến dự có Thiếu tướng Đặng Văn Long - Phó Tư lệnh Quân khu 2; đại diện lãnh đạo Vụ GDQP&AN, Cục Dân quân tự vệ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đồng chí lãnh đạo 11 đơn vị liên kết...

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể lao động xuất sắc trong công tác giáo dục và đạo tạo năm học 2024-2025.

Lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Trung tâm GDQP&AN.

Được thành lập từ năm 2015, Trung tâm đã đào tạo cho 11 trường liên kết với lưu lượng hàng năm hơn 10 nghìn học viên. Tính đến hết năm 2024, Trung tâm đã đào tạo hơn 35 nghìn lượt học viên và cấp chứng chỉ cho trên 25 nghìn người học.

Tỷ lệ học viên đạt yêu cầu là 100%, trong đó 98,7% xếp loại từ loại khá trở lên.Trung tâm có 29 cán bộ, giảng viên, nhân viên có trình độ Tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân. Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, ý thức học tập được nâng lên và tinh thần đổi mới sáng tạo được thể hiện qua kết quả đánh giá học viên hoàn thành sau mỗi khoá học. Cơ sở vật chất từng bước được hoàn thiện, đảm bảo tốt điều kiện huấn luyện, học tập, sinh hoạt.

Đặc biệt, Trung tâm đã tạo dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, trách nhiệm, là nơi mỗi học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được rèn luyện bản lĩnh, hun đúc tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ Tổ quốc trong thời bình, trở thành địa chỉ tin cậy cho công tác đào tạo môn học GDQP &AN cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương và các đơn vị liên kết.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm do sinh viên Trường Đại học Hùng Vương biểu diễn.

Nhân dịp này, Trung tâm đã vinh dự được nhận Bằng khen tập thể lao động xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 tập thể và 7 cá nhân được nhận Giấy khen của Trường Đại học Hùng Vương về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Trung tâm GDQP&AN.

Hương Giang