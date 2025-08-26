Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 - 30/8/2025) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 26/8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 - 30/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ

Đến dự lễ kỷ niệm, đại biểu Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh Quân khu 2; các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ

Đại biểu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân cùng đông đảo các sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đọc diễn văn kỷ niệm.

Diễn văn ôn lại 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, kỷ niệm 80 ngày truyền thống LLVT tỉnh là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập, tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng. Và cũng là dịp tri ân sâu sắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nhà lãnh đạo chính trị, quân sự tài năng, xuất chúng, người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh Phú Thọ trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn giữ vững bản lĩnh, đoàn kết, vượt qua khó khăn, lập nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Bước vào thời kỳ đổi mới, LLVT tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND, cán bộ, chiến sĩ lLLVT tỉnh luôn triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, là điểm tựa vững chắc của Nhân dân trong mọi tình huống. Đã tập trung xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận chiến tranh Nhân dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân.

80 năm qua, LLVT tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công thời kỳ đổi mới; Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những chiến công, những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của LLVT tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại buổi lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho LLVT tỉnh Phú Thọ. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Anh dũng - Chiến thắng”, xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã biểu dương và chúc mừng những thành tích và những chiến công vẻ vảng mà LLVT tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, tình hình biển Đông, vùng biển và tuyến biên giới tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; thiên tai, bão lũ, hạn hán, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường... ngày càng gay gắt, ảnh hướng trực tiếp đến đời sống Nhân dân và tư tưởng, tình cảm cán bộ, chiến sĩ.

Các đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, LLVT tỉnh Phú Thọ cần thường xuyên quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nghị quyết đại hội đảng các cấp; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, xử lý linh hoạt và kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao tặng Bằng khen cho các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 - 30/8/2025).

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu. Tiếp tục huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân, tự vệ rộng khắp, hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tinh Nguyễn Mạnh Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao tặng Bằng khen cho các cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 - 30/8/2025).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Hồng Thái và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, LLVT tỉnh cần phát huy bản lĩnh và ý chí của các thế hệ cha anh đi trước, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Bồi dưỡng, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối đoàn kết máu thịt với Nhân dân. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,“Mẫu mực tiêu biểu”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ kỷ niệm

Nhân dịp này, 10 tập thể và 9 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ (30/8/1945 - 30/8/2025).

Huy Thắng