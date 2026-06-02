Kỳ thủ Việt Nam bị kiểm tra gian lận vì thắng quá nhanh

Kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc bị đưa vào phòng kiểm tra an ninh, sau khi thắng Đại kiện tướng Savva Vetokhin tại giải cờ vua châu Á.

Giải cờ vua cá nhân châu Á diễn ra từ 29/5 đến 6/6 tại thành phố Ulaanbaatar, Mông Cổ, theo thể thức cờ tiêu chuẩn. Mỗi bên có 90 phút để hoàn thành ván đấu, thêm 30 giây sau mỗi nước đi. Kể từ nước 41, mỗi kỳ thủ lại có thêm 30 phút.

Tại những giải cờ tiêu chuẩn tầm cỡ châu lục, các kỳ thủ thường dùng nhiều thời gian suy nghĩ. Bên nào hết thời gian sẽ bị xử thua trong phần lớn trường hợp. Nhưng để tính toán chính xác, các kỳ thủ thường kết thúc ván đấu khi đồng hồ chỉ còn vài phút, hoặc vài chục phút.

Tuy nhiên, ở vòng 4, Phạm Trần Gia Phúc gây sốc vì còn tới hơn 1 giờ 48 phút (108 phút) trên đồng hồ khi kết thúc ván đấu ở nước 43. Lý do là kỳ thủ số năm Việt Nam thuộc khai cuộc, đi gần như không cần tính toán.

Gia Phúc trong ván một gặp GM Aleksey Grebnev, tại giải cờ vua Dubai Open ở UAE ngày 27/5/2025. Ảnh: DubaiChess

Gia Phúc (Elo 2.450) cầm quân trắng gặp Vetokhin (2.549), ở bàn 7. Anh chọn khai cuộc Italy, đấu Phòng thủ Hai mã. Ngay nước thứ tư, kỳ thủ Nga đã mất hơn ba phút cho một nước cờ. Đến nước thứ tám, Vetokhin chỉ còn 58 phút, trong khi Gia Phúc có 1 giờ 31 phút. Khi đó, đại diện Việt Nam cũng có ưu thế nhỏ.

Sau đó, Gia Phúc vẫn liên tục đi chính xác như máy tính. Sau 14 nước cờ, anh đã đạt ưu thế thắng, và đến nước 24 bắt hơn chất, vị trí các quân rất mạnh. Khi đó, Gia Phúc vẫn đi nhanh, có thể nói đã thuộc lòng cả ván cờ 43 nước.

Thế cờ và thời gian của hai kỳ thủ khi kết thúc ván đấu. Ảnh: Lichess

Chia sẻ sau ván đấu, Gia Phúc nói rằng anh có tâm lý thoải mái, hiểu rõ đối thủ vì đã gặp nhau hai, ba lần. Lần gần nhất là giải trẻ thế giới tại Italy năm 2023. “Những khai cuộc tôi đã chuẩn bị, Vetokhin không đi”, Gia Phúc nói. “Nhưng cậu ấy lại đi một khai cuộc mà tôi từng xem ở một ván đấu cách đây hai năm”.

Ván đấu Gia Phúc nhắc tới có thể diễn ra giữa Lu Miaoyi (Lộc Diệu Di) và cựu vô địch U20 thế giới Kazybek Nogerbek tại giải Tata Steel Challengers ở Hà Lan tháng 1/2025. Ở ván đó, Lu cầm quân trắng và cũng thắng. Ván đấu của Gia Phúc giống hệt Lu cho đến nước thứ 18, khi Trắng đã có ưu thế thắng.

Gia Phúc chia sẻ có rất đông người xem ván đấu giữa Gia Phúc và Vetokhin, cũng vì anh đi rất nhanh. “Sau khi đấu xong, ban tổ chức đưa tôi vào phòng an ninh”, Gia Phúc kể. "Họ kiểm tra kỹ lưỡng bằng máy quét để xem tôi sử dụng thiết bị điện tử nào không. Kết quả là không có gian lận. Trường hợp này tôi đã gặp nhiều vì có những ván thắng nhanh, nên không thấy bất ngờ".

Chiến thắng trước đối thủ cùng tuổi giúp Gia Phúc leo lên nhóm đầu giải, với 3,5 điểm sau bốn ván. Ở ván năm, anh sẽ cầm quân đen gặp Đại kiện tướng Anand Pranav (2.596) lúc 14h15 hôm nay, giờ Hà Nội.

Cũng ở giải này, Việt Nam còn hai kỳ thủ nam là Đầu Khương Duy và Đinh Nho Kiệt, lần lượt có 2,5 và 1,5 điểm. Ở bảng nữ, Việt Nam có hai đại diện là Lương Phương Hạnh và Nguyễn Thanh Thủy Tiên, cùng có hai điểm.

