Lạc Sơn chung tay xây dựng xã hội học tập

Sau sắp xếp, xã Lạc Sơn còn 3 cơ sở giáo dục gồm mầm non, tiểu học và THCS với 9 phân hiệu, tổng số 5.296 học sinh và 412 giáo viên. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học tạo quy mô giáo dục tập trung hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng dạy và học đồng đều giữa các cấp học, các phân hiệu từng bước tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập.

Trường THCS Lạc Sơn ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học.

Trường THCS Lạc Sơn là một trong những điểm nhấn của quá trình sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn. Nhà trường được thành lập trên cơ sở sắp xếp 6 trường THCS của năm học trước. Hiện trường có 55 lớp, 1.980 học sinh và 123 cán bộ, giáo viên, tổ chức tại 1 điểm chính và 3 phân hiệu. Quy mô lớn hơn đặt ra yêu cầu mới trong quản lý và tổ chức dạy học, nhưng cũng mở ra cơ hội tập hợp, chia sẻ và phát huy tốt hơn nguồn lực của đội ngũ. Nhà trường chú trọng thống nhất trong tổ chức, xây dựng văn hóa chung, phân công rõ người, rõ việc, đồng thời đổi mới phương thức quản lý theo hướng phân quyền và quản lý bằng kết quả.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Sơn Trần Việt Toàn, sau sáp nhập, nhà trường xác định phải biến nguồn lực của các đơn vị trước đây thành sức mạnh chung. Cùng với xây dựng sự thống nhất trong đội ngũ, nhà trường phát huy sở trường của từng cán bộ, giáo viên; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giáo viên trẻ; hướng tới quản lý chất lượng bằng dữ liệu, nắm chắc từng nhóm học sinh để có giải pháp phụ đạo, bồi dưỡng phù hợp. Chuyển đổi số và ứng dụng AI cũng được đẩy mạnh nhằm giảm công việc hành chính, hỗ trợ giáo viên, nâng cao hiệu quả dạy học.

Năm học 2025 - 2026, trước khi thực hiện sắp xếp, phong trào thi đua trong đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục ở Lạc Sơn ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp xã có 21 giáo viên được công nhận; ở cấp tỉnh, giáo viên nhà trường đạt 3 giải, gồm 2 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích. Các sân chơi trực tuyến và nghệ thuật tạo môi trường cho học sinh phát huy năng lực, sở trường. Ở cấp quốc gia, học sinh đạt 50 giải; cấp tỉnh đạt 47 giải... Chất lượng giáo dục còn được phản ánh qua kết quả thi vào lớp 10, với 326/359 học sinh trúng tuyển, đạt 90,8%. Kỳ thi học sinh giỏi cấp xã có 105 học sinh đạt giải; tại kỳ thi cấp tỉnh có 19 học sinh đạt giải, góp phần đưa xã Lạc Sơn xếp thứ 61/164 đơn vị dự thi, gồm các xã, phường và trường dân tộc nội trú... Đây là nền tảng thuận lợi để nhà trường tiếp tục ổn định tổ chức, đổi mới công tác quản lý, nâng chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, năng khiếu, thể chất và kỹ năng.

Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Lạc Sơn nâng cao chất lượng dạy và học với phương châm "Giáo dục mầm non không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là cùng con lớn lên mỗi ngày".

Sau sắp xếp mạng lưới trường học, năm học 2026 - 2027, Lạc Sơn không chỉ quan tâm ổn định tổ chức mà đang từng bước chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Hiện xã đang triển khai cải tạo, sửa chữa 6 phân hiệu với tổng mức đầu tư 16,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của xã. Các hạng mục tập trung vào phòng học, phòng chức năng, tường bao và công trình phụ trợ, góp phần khắc phục những hạng mục xuống cấp, bảo đảm an toàn, tạo môi trường học tập khang trang hơn. Đây là bước đầu tư thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện điều kiện học tập, tạo nền tảng để các nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn Nguyễn Thế Hùng, thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và dạy học sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

“Xây dựng xã hội học tập không chỉ là câu chuyện của riêng nhà trường mà cần sự chung tay của chính quyền, gia đình và toàn xã hội. Mục tiêu là tạo điều kiện để mỗi người dân có cơ hội học tập, rèn luyện, cập nhật kiến thức, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự phát triển của địa phương”, ông Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh.

Từ những lớp học được đầu tư khang trang hơn đến phương thức quản lý ngày càng hiện đại, từ các sân chơi học thuật, thể thao đến việc khuyến khích ứng dụng công nghệ trong dạy và học, tinh thần học tập đang từng bước lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Đây chính là nền tảng để Lạc Sơn xây dựng một xã hội ở đó học tập không chỉ diễn ra trong nhà trường, mà trở thành nhu cầu thường xuyên, lâu dài của mỗi người, góp phần tạo dựng nguồn nhân lực có chất lượng và động lực phát triển bền vững cho địa phương.

Đinh Thắng