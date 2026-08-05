Lạc Việt khẳng định chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao

Trong bối cảnh y học không ngừng đổi mới với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, việc xây dựng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu và khả năng làm chủ các kỹ thuật hiện đại trở thành yếu tố then chốt quyết định chất lượng khám, chữa bệnh. Với định hướng phát triển bền vững, Ban Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt luôn xác định đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những chiến lược trọng tâm. Không chỉ chú trọng thu hút nhân lực giỏi, bệnh viện còn tạo mọi điều kiện để đội ngũ y bác sĩ không ngừng học tập, nghiên cứu và tham gia các chương trình đào tạo sau đại học tại những trường đại học y khoa hàng đầu cả nước. Qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học và khả năng tiếp cận các kỹ thuật y học tiên tiến.

Nhờ đầu tư bài bản, trong giai đoạn 2022 – 2026, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đã có hơn 70 bác sĩ trúng tuyển các chương trình đào tạo sau đại học ở nhiều chuyên ngành. Đặc biệt, nhiều bác sĩ đã đạt thành tích xuất sắc khi trở thành Thủ khoa, Á khoa tại các kỳ tuyển sinh của những cơ sở đào tạo y khoa uy tín như Trường Đại học Y Hà Nội. Tiêu biểu có bác sĩ (BS) Phạm Hồng Quyết đỗ Á khoa Bác sĩ Chuyên khoa II, chuyên ngành Sản phụ khoa; BS Tạ Thị Lưu đỗ Thủ khoa Bác sĩ Chuyên khoa II, chuyên ngành Truyền nhiễm...

Chỉ riêng năm 2026, đã có 31 bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt trúng tuyển các chương trình đào tạo sau đại học tại các trường đại học y khoa uy tín hàng đầu cả nước như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, khẳng định tinh thần học tập không ngừng và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của bệnh viện.

Bác sĩ Phí Thị Thanh Tâm, Khoa Liên chuyên khoa – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt xuất sắc đỗ Thủ khoa Chuyên khoa I chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội.

Tiếp nối những thành tích đáng tự hào đó, trong kỳ tuyển sinh sau đại học năm nay, BS Phí Thị Thanh Tâm, công tác tại Khoa Liên chuyên khoa đã xuất sắc đỗ Thủ khoa Chuyên khoa I chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội. Thành tích này là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện không ngừng của bác sĩ, đồng thời là minh chứng cho chất lượng đội ngũ chuyên môn mà Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt đang từng bước xây dựng và phát triển.

Chia sẻ trong niềm vui và tự hào, bác sĩ Phí Thị Thanh Tâm, Khoa Liên chuyên khoa – Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết: “Với mong muốn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để mang đến chất lượng điều trị tốt hơn cho người bệnh, tôi đã quyết tâm tham gia kỳ thi đào tạo sau đại học. Tôi rất hạnh phúc khi không chỉ trúng tuyển chương trình Bác sĩ Chuyên khoa I mà còn đạt thành tích Thủ khoa. Đây là niềm vinh dự và cũng là động lực để tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, đồng hành cùng Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt trong sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

Những kết quả ấn tượng của đội ngũ bác sĩ không chỉ là niềm tự hào của mỗi cá nhân mà còn phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao tại Lạc Việt. Đây là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu y đức, vững kỹ năng và làm chủ công nghệ y học hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám, chữa bệnh.

Với triết lý lấy người bệnh làm trung tâm, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn với các cơ sở y tế, trường đại học hàng đầu trong nước, không ngừng cập nhật những tiến bộ mới của y học. Qua đó, mang đến cho người dân các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu, chất lượng cao, góp phần xây dựng niềm tin và khẳng định vị thế của Lạc Việt trong hệ thống y tế Việt Nam.

Lý Ngọc Lan (Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt)