Người cao tuổi ở nhà một mình: khi một cú ngã có thể bị phát hiện quá muộn

7 giờ sáng, con gái gọi điện cho mẹ như thường lệ trước khi đi làm. Không ai nghe máy. Gọi lại lần hai, lần ba, vẫn im lặng. Phải đến gần trưa, khi hàng xóm sang kiểm tra giúp, mọi người mới phát hiện bà cụ đã ngã trong nhà tắm từ tối hôm trước. Đó không phải là một câu chuyện hiếm gặp, mà là nỗi lo thường trực của hàng triệu gia đình Việt Nam có cha mẹ già sống một mình.

Trong nhiều gia đình hiện nay, việc người cao tuổi ở nhà một mình trong nhiều giờ mỗi ngày không còn là chuyện hiếm.Khi mọi việc bình thường, điều đó thể hiện sự độc lập và tự chủ của người cao tuổi. Nhưng nếu một sự cố xảy ra, đặc biệt là té ngã, khoảng thời gian “ở một mình” có thể trở thành khoảng trống nguy hiểm.

Điều đáng lo không chỉ là cú ngã

Té ngã ở người cao tuổi thường được nhìn nhận như một tai nạn bất ngờ. Một nền nhà trơn, một bậc cầu thang thiếu sáng, một tấm thảm bị xô lệch, một lần đứng dậy hơi nhanh, hoặc một cơn chóng mặt thoáng qua đều có thể dẫn đến mất thăng bằng.

Tuy nhiên, điều đáng lo hơn không chỉ nằm ở cú ngã, mà là sau cú ngã đó có ai biết hay không.

Không phải cú ngã nào cũng tạo ra tiếng động lớn. Không phải người cao tuổi nào sau khi ngã cũng đủ tỉnh táo, đủ sức hoặc đủ bình tĩnh để gọi điện. Điện thoại có thể đang ở phòng khác, để trên bàn, hết pin, ngoài tầm với hoặc đơn giản là người bị ngã không thể thao tác được. Trong những tình huống như vậy, việc phát hiện muộn có thể khiến quá trình hỗ trợ bị chậm lại.

Vấn đề nằm ở “khoảng trống thời gian” giữa lúc sự cố xảy ra và lúc được phát hiện. Với người cao tuổi, té ngã thường không gây tử vong ngay lập tức, nhưng nếu nằm bất động quá lâu mà không được sơ cứu kịp thời, hậu quả có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều - từ biến chứng do mất máu, hạ thân nhiệt, đến sang chấn tâm lý kéo dài sau đó. Nhiều gia đình chỉ phát hiện sự việc qua cuộc gọi không được nghe máy, qua hàng xóm, hoặc tệ hơn là khi đã quá muộn.

Người cao tuổi vẫn thường nói “ba mẹ vẫn khỏe”

Một khó khăn khác là người cao tuổi thường không muốn làm con cái lo lắng. Khi được hỏi “ba mẹ có khỏe không"”, câu trả lời quen thuộc thường là “vẫn khỏe”, “không sao”, “con cứ lo công việc đi”.

Nhưng chữ “khỏe” của cha mẹ đôi khi không phản ánh đầy đủ những thay đổi đang diễn ra: bước chân chậm hơn, mắt mờ hơn, đầu gối yếu hơn, thỉnh thoảng chóng mặt khi đứng dậy, hoặc đã từng suýt ngã nhưng không kể với con.

Nhiều rủi ro không đến từ một nguyên nhân duy nhất, mà là sự cộng lại của tuổi tác, sức cơ, khả năng giữ thăng bằng, bệnh nền, thuốc đang sử dụng, môi trường sống và việc người thân có thường xuyên ở bên cạnh hay không. Vì vậy, phòng ngừa té ngã không chỉ là chuyện dọn lại nhà cửa, mà còn là việc chuẩn bị sẵn phương án liên lạc và cảnh báo khi có sự cố.

Khi điện thoại không phải lúc nào cũng đủ

Điện thoại di động là phương tiện liên lạc quen thuộc, nhưng trong các tình huống khẩn cấp, điện thoại không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu cho người cao tuổi.

Có người thường để điện thoại ở bàn uống nước, trong phòng ngủ hoặc trong túi xách. Có người không quen thao tác màn hình cảm ứng. Có người khi hoảng loạn không nhớ phải gọi cho ai trước. Cũng có trường hợp điện thoại hết pin, tắt chuông hoặc không được mang theo khi đi lại trong nhà.

Trong khi đó, khi xảy ra té ngã, từng phút chờ đợi đều có thể khiến người thân thêm lo lắng. Gia đình không chỉ cần biết rằng cha mẹ có thể gọi điện, mà cần một phương án đơn giản hơn: khi cần trợ giúp, cha mẹ chỉ cần bấm một nút; khi có tình huống nghi ngờ té ngã, người thân có thể nhận được cảnh báo sớm hơn.

Đó là lý do các thiết bị cho người già ở nhà một mình ngày càng được nhiều gia đình quan tâm.

Thiết bị cảnh báo té ngã cho người cao tuổi hỗ trợ gia đình ra sao?

Thiết bị cảnh báo té ngã cho người cao tuổi là nhóm thiết bị được thiết kế để hỗ trợ an toàn cá nhân trong sinh hoạt hằng ngày. Tùy từng dòng sản phẩm, thiết bị có thể được đeo ở cổ tay như đồng hồ, đeo cổ, đeo dây hoặc gắn bên người.

Các thiết bị này thường tập trung vào ba chức năng quan trọng: cảnh báo té ngã, gọi SOS và gửi vị trí cho người thân. Khi người dùng bấm nút SOS, thiết bị có thể gọi tới các số điện thoại đã cài đặt trước. Với một số dòng thiết bị có cảnh báo ngã tự động, hệ thống có thể nhận diện chuyển động bất thường, tình huống va chạm hoặc trạng thái ít vận động sau cú ngã để gửi cảnh báo tới người thân.

Điểm quan trọng là thiết bị không nhằm thay thế con cái, người chăm sóc hay bác sĩ. Đây là một lớp hỗ trợ an toàn bổ sung, giúp gia đình biết sớm hơn khi có dấu hiệu bất thường.

Với người cao tuổi còn minh mẫn nhưng hay ở nhà một mình, thiết bị SOS giúp họ chủ động gọi trợ giúp khi cần. Với người từng té ngã, đi lại yếu hoặc hay chóng mặt, thiết bị có cảnh báo té ngã tự động có thể giúp gia đình an tâm hơn. Với người còn thường xuyên ra ngoài, tính năng định vị giúp người thân biết khu vực người dùng đang ở trong tình huống cần hỗ trợ.

Chọn thiết bị cần dựa trên thói quen sinh hoạt của cha mẹ

Không phải gia đình nào cũng cần một thiết bị giống nhau. Việc chọn giải pháp nên bắt đầu từ thói quen và tình trạng thực tế của người sử dụng.

Nếu cha mẹ vẫn đi lại nhiều, thường ra ngoài đi chợ, tập thể dục hoặc thăm người quen, thiết bị có định vị và gọi khẩn cấp sẽ hữu ích. Nếu cha mẹ chủ yếu ở nhà, gia đình có thể cân nhắc thêm các giải pháp nút bấm SOS hoặc chuông gọi trợ giúp trong nhà. Nếu cha mẹ từng té ngã, đi lại chậm, dùng gậy hoặc có bệnh nền ảnh hưởng đến thăng bằng, tính năng cảnh báo té ngã tự động nên được ưu tiên.

Một số người cao tuổi thích thiết bị dạng đồng hồ vì quen đeo ở cổ tay và có thể xem giờ. Một số người khác lại phù hợp với thiết bị đeo cổ hoặc thiết bị có nút SOS lớn, vì thao tác đơn giản hơn và không cần nhìn màn hình. Điều quan trọng không phải là thiết bị có thật nhiều tính năng, mà là cha mẹ có thể sử dụng dễ dàng trong đúng tình huống cần trợ giúp.

NaviCare và giải pháp hỗ trợ an toàn cho người cao tuổi

NaviCare phát triển các giải pháp hỗ trợ cảnh báo té ngã, SOS và định vị cho người cao tuổi, hướng tới những gia đình có cha mẹ sống độc lập, ở nhà một mình nhiều giờ hoặc cần được quan tâm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhóm thiết bị Navi Bình An được thiết kế với các lựa chọn như đồng hồ, thiết bị đeo cổ hoặc thiết bị đeo bên người. Tùy từng dòng sản phẩm, thiết bị có thể hỗ trợ gọi SOS, nghe gọi hai chiều, cảnh báo té ngã, gửi vị trí và kết nối với người thân qua điện thoại hoặc ứng dụng.

Bên cạnh thiết bị di động, NaviCare cũng phát triển các giải pháp an toàn tại nhà, phù hợp với người cao tuổi ít ra ngoài nhưng cần phương tiện gọi trợ giúp nhanh trong không gian sống quen thuộc.

Thông điệp của NaviCare không phải là khiến gia đình lo sợ hơn, mà là giúp gia đình chuẩn bị tốt hơn. Khi cha mẹ còn khỏe, việc chuẩn bị một phương án an toàn là cách để duy trì sự độc lập cho cha mẹ và sự yên tâm cho con cái.

Đừng chờ đến khi sự cố xảy ra mới bắt đầu quan tâm

Một cú ngã có thể chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng hậu quả của việc phát hiện muộn có thể kéo dài lâu hơn rất nhiều. Vì vậy, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là gọi điện hỏi thăm, mua thuốc hay đưa đi khám định kỳ. Đó còn là việc nhìn lại môi trường sống, thói quen sinh hoạt và những khoảng thời gian cha mẹ ở một mình.

Gia đình có thể bắt đầu từ những việc đơn giản: kiểm tra nhà tắm có trơn không, cầu thang có đủ sáng không, lối đi có vướng đồ không, cha mẹ có thường chóng mặt khi đứng dậy không, điện thoại có luôn ở gần không. Nếu câu trả lời cho nhiều câu hỏi là “không chắc”, gia đình nên cân nhắc thêm các thiết bị hỗ trợ an toàn phù hợp.

Người cao tuổi không phải lúc nào cũng cần được theo dõi liên tục. Nhưng trong những thời điểm quan trọng nhất, họ cần có cách để gọi được người thân, và người thân cần có cách để biết khi cha mẹ cần giúp đỡ.

Với những gia đình có cha mẹ lớn tuổi, đặc biệt là cha mẹ thường xuyên ở nhà một mình, một thiết bị cảnh báo té ngã cho người cao tuổi có thể không thay thế được sự quan tâm của con cái, nhưng có thể trở thành một lớp bảo vệ cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.

Bởi điều đáng sợ nhất không phải là cha mẹ già đi, mà là khi cha mẹ gặp sự cố, không ai biết để kịp đưa tay.

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