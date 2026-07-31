Tối ưu bộ máy tài chính - nhân sự với phần mềm tính lương easyhrm

Tiền lương không chỉ đơn thuần là khoản chi phí lớn nhất trong chi phí vận hành của doanh nghiệp, mà còn là công cụ đắc lực để duy trì động lực làm việc và giữ chân nhân tài. Tuy nhiên, quy trình tính toán tiền lương thủ công luôn ẩn chứa vô số rủi ro. Việc ứng dụng phần mềm tính lương EasyHRM giúp tự động hóa khép kín quy trình từ chấm công đến trả lương, đảm bảo tính chính xác, bảo mật và chuẩn xác theo quy định pháp luật.

Những thách thức lớn trong công tác tính lương của doanh nghiệp

Công tác tính lương hàng tháng luôn là “áp lực lớn” đối với các nhân sự HR và kế toán tiền lương bởi những rào cản đặc thù:

Công thức và cơ chế lương phức tạp: Mỗi khối phòng ban (Kinh doanh, Văn phòng, Sản xuất, Thị trường) thường áp dụng cơ chế lương, thưởng, phụ cấp, hoa hồng và tính thưởng KPI hoàn toàn khác nhau.

Thời gian xử lý kéo dài và dễ chậm trễ: Việc đối soát thủ công giữa bảng công, đơn từ xin nghỉ phép và doanh số bán hàng khiến quy trình chốt lương thường bị kéo dài, dễ dẫn đến chậm ngày trả lương cho người lao động.

Nguy cơ rò rỉ thông tin thu nhập nội bộ: Lưu trữ và trao đổi dữ liệu bảng lương qua các file Excel thông thường rất dễ dẫn đến lộ thông tin thu nhập cá nhân, gây ảnh hưởng đến tâm lý làm việc và tính đoàn kết trong công ty.

Các tính năng đột phá của phần mềm tính lương EasyHRM

Phần mềm tính lương EasyHRM được thiết kế chuyên sâu để giải quyết triệt để mọi bài toán tiền lương trong doanh nghiệp hiện đại:

Lập công thức tính lương tự động và linh hoạt: Cho phép thiết lập mọi công thức tính lương từ đơn giản đến phức tạp, tự động hạch toán tiền lương theo ca, lương sản phẩm, lương mềm KPI và các khoản phụ cấp cố định/biến đổi.

Tự động tính Thuế TNCN và Bảo hiểm bắt buộc: Hệ thống tự động cập nhật các mức giảm trừ gia cảnh, tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN mới nhất và áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần chính xác tuyệt đối.

Bảo mật dữ liệu và gửi phiếu lương tự động: Phân quyền xem dữ liệu lương nghiêm ngặt theo từng cấp quản lý. Phiếu lương điện tử chi tiết được gửi tự động và riêng biệt đến từng nhân viên qua ứng dụng di động hoặc email.

Đánh giá mức giá phần mềm tính lương EasyHRM và bài toán hoàn vốn

Bên cạnh các tính năng chuyên sâu, thông tin vềgiá phần mềm tính lương EasyHRM được đông đảo các nhà quản trị đánh giá là cực kỳ hợp lý:

Chi phí đầu tư linh hoạt và tiết kiệm: Doanh nghiệp chỉ chi trả khoản phí dựa trên số lượng nhân sự thực tế, không cần bỏ chi phí lớn để mua bản quyền đóng gói hay duy trì hạ tầng IT.

Khả năng thu hồi vốn nhanh chóng (ROI cao): Tiết kiệm đến 90% thời gian làm lương mỗi tháng, giảm thiểu nguy cơ bị phạt thuế và hoàn toàn loại bỏ các chi phí thất thoát do tính sai/tính thừa tiền lương.

Gia tăng sự tin tưởng của người lao động: Phiếu lương minh bạch, chi tiết giúp nhân viên dễ dàng tự kiểm tra, từ đó an tâm cống hiến và đánh giá cao sự chuyên nghiệp của công ty.

Ứng dụng phần mềm tính lương EasyHRM chính là chìa khóa vàng giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình trả lương, giảm bớt áp lực cho bộ phận HR và xây dựng niềm tin vững chắc với đội ngũ nhân sự. Đây chính là bước đệm quan trọng để doanh nghiệp tối ưu hóa bộ máy vận hành và phát triển bền vững.

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