Thông tư 152 và bài toán quản lý kế toán của hộ kinh doanh tại Phú Thọ

Từ đầu năm 2026, Thông tư 152/2025/TT-BTC chính thức có hiệu lực, bãi bỏ phương pháp thuế khoán, buộc các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải chuyển sang tự kê khai và ghi chép sổ sách. Với nhiều hộ kinh doanh tại Phú Thọ - vốn quen với cách tính thuế đơn giản - đây thực sự là một “cú sốc”.

Chị Lê Thị Hương, chủ một quán cơm bình dân tại Phú Thọ, tâm sự: "Trước đây, cứ cuối năm tôi đóng thuế khoán vài triệu là xong. Giờ nghe nói phải tự ghi sổ sách, tự kê khai, tôi thực sự hoang mang. Tôi buôn bán nhỏ, đâu có biết kế toán".

Trăn trở của chị Hương không phải là cá biệt. Thông tư 152/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ 1/1/2026, đã xóa bỏ hoàn toàn phương pháp khoán - vốn là hình thức đơn giản nhất cho các hộ kinh doanh suốt nhiều năm qua. Thay vào đó, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải tự kê khai và bắt buộc ghi chép sổ sách kế toán theo quy định.

Thách thức với hàng nghìn hộ kinh doanh Phú Thọ

Với Phú Thọ, nơi có hàng nghìn hộ kinh doanh nhỏ lẻ - từ các cửa hàng tạp hóa, ăn uống, đến các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải, may mặc - áp lực từ Thông tư 152 là rất lớn. Họ không có phòng kế toán, không có nhân sự chuyên trách, nhiều người thậm chí chưa từng nghe đến khái niệm “sổ sách kế toán”.

Theo quy định tại Thông tư 152, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng phải thực hiện ghi chép sổ kế toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc theo dõi doanh thu, chi phí và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vì thế cũng trở nên chặt chẽ, bài bản hơn, tạo thêm áp lực đối với những hộ vẫn đang quản lý bằng sổ tay hoặc Excel.

Anh Trần Văn Nam, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng tại khu công nghiệp Thụy Vân, cho biết: "Tôi bán hàng cả trăm món, mỗi ngày có khi vài chục hóa đơn. Nếu phải ghi sổ tay hết thì tôi không làm ăn nổi nữa. Nghe nói có phần mềm, nhưng tôi không biết dùng."

Giải pháp công nghệ - lối thoát cho hộ kinh doanh

Trước áp lực từ Thông tư 152, nhiều hộ kinh doanh tại Phú Thọ đang tìm đến các giải pháp phần mềm kế toán hộ kinh doanh được thiết kế riêng cho đối tượng của mình. Trong số đó, EasyBooks - phần mềm kế toán online của Softdreams - đang nhận được sự quan tâm bởi tính đơn giản, dễ sử dụng và chi phí hợp lý.

Là một trong những phần mềm tiên phong cập nhật Thông tư 152, EasyBooks cung cấp đầy đủ 7 mẫu sổ kế toán chuẩn quy định, đồng thời tự động hóa quy trình ghi chép và kê khai thuế. Điều này giúp các hộ kinh doanh vốn không có chuyên môn kế toán vẫn có thể vận hành dễ dàng.

Anh Hùng (phường Phú Thọ) cho biết thêm: "Có người bạn cùng ngành ở Thái Nguyên giới thiệu cho tôi EasyBooks, nói là dễ dùng lắm. Tôi đang tính thử xem, biết đâu đỡ được cái lo khi phải tự kê khai."

EasyBooks - “Trợ thủ” đắc lực cho hộ kinh doanh thời 4.0

Được đánh giá cao bởi các hộ kinh doanh nhờ giao diện trực quan, thao tác đơn giản, EasyBooks có những tính năng nổi bật:

Dễ sử dụng, mọi lúc mọi nơi: Giao diện thân thiện, phù hợp với người không có chuyên môn kế toán. Chỉ cần Internet, chủ hộ có thể truy cập và theo dõi tài chính trên mọi thiết bị, từ điện thoại đến máy tính bảng.

Đáp ứng Thông tư 152 trong nhiều lĩnh vực: Phần mềm hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho hộ kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau - từ thương mại, ăn uống, dịch vụ đến sản xuất nhỏ.

Quản lý thu chi, công nợ, tồn kho hiệu quả: Theo dõi chính xác doanh thu, chi phí, công nợ và hàng tồn kho; giúp chủ hộ kiểm soát tình hình kinh doanh một cách dễ dàng.

Tự động lập sổ sách và kê khai thuế: Tự động lập tờ khai thuế, phụ lục và đầy đủ 7 mẫu sổ kế toán theo quy định; hỗ trợ kê khai và nộp thuế ngay trên phần mềm.

Đồng bộ bán hàng và hóa đơn điện tử: Kết nối dữ liệu bán hàng tự động, xuất hóa đơn điện tử trực tiếp ngay trên phần mềm, giảm thao tác thủ công và sai sót.

Tự động cảnh báo sai sót: Cảnh báo chứng từ sai, tồn kho âm, tồn quỹ âm và nhắc nhở thời hạn kê khai, nộp thuế, giúp hộ kinh doanh tránh rủi ro pháp lý.

Đặc biệt, EasyBooks có mứcgiá phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh tối ưu, chỉ từ 83.000 đồng/tháng, phù hợp với ngân sách của hộ kinh doanh. Phần mềm còn có gói dùng thử miễn phí để trải nghiệm trước khi quyết định, không giới hạn chứng từ và số lượng người dùng.

Thông tư 152 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho các hộ kinh doanh tại Phú Thọ - kỷ nguyên của sự minh bạch và chuyên nghiệp trong quản trị tài chính. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ, đặc biệt là những phần mềm kế toán đơn giản, dễ dùng các hộ kinh doanh hoàn toàn có thể thích ứng thành công, biến thách thức thành cơ hội để phát triển bền vững.