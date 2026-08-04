Thu cũ đổi mới: Máy nào được giá tốt nhất khi lên đời Galaxy gập mới 2026?

Thay vì tự tìm người mua, nhiều khách hàng hiện lựa chọn chương trình thu cũ đổi mới bởi quy trình nhanh chóng, minh bạch và có thể giảm trực tiếp chi phí khi mua thiết bị mới. Nếu đang có kế hoạch sở hữu Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hoặc Galaxy Z Flip8, đây là thời điểm phù hợp để tham khảo giá trị chiếc điện thoại đang sử dụng và lựa chọn phương án nâng cấp tối ưu.

Thu cũ đổi mới là gì? Vì sao ngày càng được nhiều người lựa chọn?

Thu cũ đổi mới là hình thức khách hàng mang điện thoại đang sử dụng đến cửa hàng để thẩm định giá. Sau khi xác định giá trị máy cũ, khoản tiền này sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá của thiết bị mới. Đối với các mẫu flagship có giá trị cao, thu cũ đổi mới còn giúp người dùng tối ưu chi phí nâng cấp mà không phải bỏ ra toàn bộ số tiền ngay từ đầu.

So với việc tự bán trên các nền tảng mua bán trực tuyến, hình thức này mang lại nhiều lợi ích:

- Không cần đăng tin hoặc chờ người mua.

- Không mất thời gian thương lượng giá.

- Hạn chế rủi ro khi giao dịch với người lạ.

- Được định giá trực tiếp tại cửa hàng theo quy trình rõ ràng.

- Có thể kết hợp với các chương trình ưu đãi khi mua máy mới.

Mức giá thu không cố định mà phụ thuộc vào: Tình trạng thực tế của máy (màn hình, khung viền, camera, pin), đời máy, nguồn gốc sản phẩm (chính hãng, đủ IMEI, không khóa mạng) và kết quả kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng.

Chương trình thu cũ đổi mới của Viettel Store trợ giá lên tới 3 triệu đồng

Bảng giá thu cũ đổi mới tại Viettel Store

Dưới đây là mức giá thu tham khảo dành cho một số mẫu smartphone cao cấp phổ biến khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới tại Viettel Store.

Máy cũ Giá thu đến Bù thêm chỉ từ Galaxy Z Fold7 22.950.000đ 3.040.000đ Galaxy Z Flip7 10.800.000đ 15.190.000đ Galaxy S26 Ultra 19.100.000đ 6.890.000đ iPhone 17 Pro Max 27.600.000đ 0đ

Lưu ý: Giá đã bao gồm trợ giá và chỉ mang tính tham khảo. Mức giá chính thức sẽ được xác định sau khi thiết bị được thẩm định tại hệ thống Viettel Store.

Galaxy Z Fold7 có giá thu cao nhất nhóm điện thoại gập, giúp giảm đáng kể chi phí khi lên đời Galaxy Z Fold8 Ultra với thiết kế mỏng hơn, camera 200MP chuẩn Ultra, màn hình 8 inch và Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Galaxy S26 Ultra vẫn giữ giá tốt, giúp giảm áp lực tài chính khi chuyển từ điện thoại thanh sang Galaxy Z Fold8 hoặc Fold8 Ultra để trải nghiệm đa nhiệm trên màn hình lớn.

iPhone 17 Pro Max có giá thu cao nhất bảng - thời điểm thuận lợi để chuyển sang Galaxy Z Series, với hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu qua Smart Switch, Quick Share và Try Galaxy.

Galaxy Z Flip7 phù hợp với người yêu thích thiết kế nhỏ gọn, muốn trải nghiệm FlexWindow 4,1 inch, camera FlexCam 50MP và Galaxy AI trên Samsung Galaxy Z Flip8.

Chương trình thu cũ đổi mới của Viettel Store - Trợ giá lên tới 8 triệu

Từ 22/07 đến 07/08/2026, khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip8 hoặc Galaxy Z Flip8 tại Viettel Store có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi:

- KM1: Giảm ngay 5 triệu đồng + Giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước.

- KM2: Giảm đến 8 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Ưu đãi chung :

- Giảm 1 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+.

- Giảm 500.000đ khi thanh toán qua thẻ tín dụng MB Bank.

- Tặng gói dịch vụ Z Series trị giá đến 20 triệu đồng: miễn phí 1 lần thay màn hình trong 2 năm (15 triệu đồng), Google AI Pro 6 tháng (3 triệu đồng), cùng đặc quyền hậu mãi (dán màn hình, kiểm tra thiết bị toàn diện, vệ sinh thiết bị, đặt hẹn sửa chữa, giao nhận tận nơi).

- Ưu đãi mua kèm phụ kiện giảm đến 30%, mua kèm Galaxy Watch Ultra2/Watch9 giảm đến 3 triệu đồng.

- Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ, kỳ hạn đến 24 tháng.

- Tặng tài khoản số đẹp MB Bank: xxx88888888

Cách đặt trước: Khách hàng đặt cọc 500.000đ để giữ máy, có thể chọn đặt cọc online hoặc đặt cọc trực tiếp tại siêu thị Viettel Store. Khi đặt cọc, khách hàng lựa chọn phiên bản dung lượng (256GB/512GB/1TB) và màu sắc mong muốn (Tím Lavender, Đen Graphite, Trắng Cream).

Minigame "Đặt trước Galaxy Gập - Trúng Gấp Đôi Quà": Tổng giá trị giải thưởng đến 100 triệu đồng, áp dụng đến hết 17/08/2026 , dành cho khách đặt trước và nhận hàng tại Viettel Store, cơ hội trúng:

- Cơ hội trúng 01 Galaxy Z Flip8 256GB trị giá 31990k

- 02 Galaxy Watch9 40mm trị giá 9.990.000đ

- 05 Galaxy Buds4 trị giá 4.990.000đ

- 88 ví da Magnet trị giá 490.000đ

Khách hàng sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi từ Viettel Store

Các mẫu flagship như Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max vẫn giữ giá khá tốt khi tham gia chương trình thu cũ đổi mới. Nếu đang có kế hoạch nâng cấp lên Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 hoặc Galaxy Z Flip8, đây là thời điểm thích hợp để tận dụng giá trị của thiết bị cũ và tối ưu chi phí sở hữu máy mới.