Khám Phá Kho Nội Dung Bóng Đá Bản Quyền Trên FPT Play

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● Bước 3 - Tìm nội dung bằng công cụ tìm kiếm: Nhấn biểu tượng kính lúp tại góc trên giao diện rồi nhập tên giải đấu, câu lạc bộ hoặc trận đấu. Danh sách kết quả sẽ xuất hiện ngay sau vài giây để người xem lựa chọn. Có thể lọc thêm theo lịch phát sóng, video nổi bật hoặc chương trình phân tích.

● Bước 4 - Lưu nội dung yêu thích để truy cập nhanh: Sau khi mở trận đấu hoặc chương trình mong muốn, nhấn biểu tượng Yêu thích để lưu lại. Các nội dung đã đánh dấu sẽ xuất hiện trong thư viện cá nhân của tài khoản FPT Play. Bóng đá FPT Play luôn sẵn sàng để người xem theo dõi những trận cầu yêu thích mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm.

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