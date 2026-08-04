Tự Lập bắt tay HDS Hospitality, tăng tốc thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành

Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bất động sản HDS Hospitality vừa ký kết hợp tác kinh doanh Dự án Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành. Với nền tảng kinh nghiệm đầu tư, xây dựng hạ tầng của Tự Lập và năng lực phát triển thị trường của HDS Hospitality được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, gia tăng khả năng tiếp cận doanh nghiệp và đưa dự án trở thành điểm đến sản xuất hấp dẫn tại tỉnh Phú Thọ.

Sự kiện không chỉ là dịp để hai bên chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác, mà còn thể hiện sự đồng thuận về tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài đối với Dự án Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành.

Dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dự án

Tại sự kiện, đại diện hai doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức ký kết trước sự chứng kiến của các vị đại biểu, đối tác và khách mời. Cái bắt tay giữa đại diện chủ đầu tư Tự Lập và HDS Hospitality thể hiện niềm tin, trách nhiệm và cam kết đồng hành trong hành trình phát triển dự án.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Ban Công nghiệp Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - đại diện đơn vị chủ đầu tư cho biết, việc lựa chọn đơn vị đồng hành trong hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đưa dự án tiếp cận gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Với nền tảng 25 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đã có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, thi công hạ tầng và phát triển dự án. Trên cơ sở năng lực đã được khẳng định, doanh nghiệp tập trung nguồn lực phát triển Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai sản xuất, kinh doanh.

Đại diện chủ đầu tư cho biết lễ ký kết là một dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai đơn vị. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm đầu tư, xây dựng hạ tầng của Tự Lập và năng lực phát triển thị trường của HDS Hospitality được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho hoạt động xúc tiến đầu tư và nâng cao hiệu quả khai thác dự án.

Về phía đơn vị kinh doanh, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác bất động sản HDS Hospitality - đại diện đơn vị kinh doanh bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng chiến lược kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Theo định hướng hợp tác, HDS Hospitality sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, phát triển mạng lưới đối tác, kết nối khách hàng và triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư. Qua đó, dự án sẽ được giới thiệu rộng rãi tới các doanh nghiệp sản xuất và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Tiềm năng Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành

Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành được phát triển tại tỉnh Phú Thọ - khu vực đang có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp. Theo định hướng quy hoạch, Cụm công nghiệp Bãi Ba – Đông Thành có quy mô khoảng 150ha, mở ra quỹ đất lớn dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư và mở rộng sản xuất.

Hình ảnh thực tế Cụm công nghiệp Bãi Ba Đông Thành.

Dự án sở hữu vị trí kết nối giao thông thuận lợi cách nút giao IC9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai chỉ 7km. Lợi thế này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và tăng cường khả năng kết nối chuỗi cung ứng giữa Phú Thọ với Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài, các tỉnh phía Bắc cũng như hệ thống cảng biển.

Cụm công nghiệp được định hướng thu hút các ngành nghề như chế biến, chế tạo, điện - điện tử, công nghệ cao và các lĩnh vực sản xuất thân thiện với môi trường. Hệ thống giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, viễn thông, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải và cảnh quan được quy hoạch theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành của doanh nghiệp.

Bên cạnh lợi thế về vị trí và hạ tầng, dự án còn cung cấp các phương án đầu tư linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm doanh nghiệp. Khách hàng có thể lựa chọn thuê đất công nghiệp có hạ tầng hoặc sử dụng các sản phẩm nhà xưởng, dịch vụ hỗ trợ tùy theo kế hoạch sản xuất và quy mô đầu tư.