Lai Đồng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch cộng đồng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lai Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, việc ban hành và triển khai Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch cộng đồng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài. Đây là hướng đi phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã miền núi Lai Đồng có diện tích tự nhiên lớn hơn 108km2, điều kiện sinh thái đa dạng, khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đất đai còn dư địa để mở rộng vùng sản xuất tập trung, diện tích rừng lớn, thuận lợi phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Nguồn nước suối dồi dào tạo điều kiện phát triển thủy sản đặc sản như cá tầm, cá suối. Bên cạnh đó, Lai Đồng có lợi thế về bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 93% dân số với nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội truyền thống, ẩm thực đặc trưng.

Cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, hấp dẫn, phù hợp để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái. Đây là những yếu tố quan trọng để kết hợp sản xuất nông nghiệp hàng hóa với phát triển dịch vụ, du lịch, nâng cao giá trị tổng hợp của nền kinh tế địa phương.

Cải tạo vườn đồi trồng keo, sắn cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng chuối tiêu hồng là hướng đi mới, hứa hẹn nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.

Những năm qua, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã Lai Đồng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị, nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, an ninh lương thực được bảo đảm, đời sống Nhân dân từng bước cải thiện.

Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt hơn 45 triệu đồng/ha/năm, độ che phủ rừng đạt gần 62%. Một số sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu như quýt Mường Kịt từng bước được chú trọng xây dựng thương hiệu, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Toàn xã hiện duy trì 15ha cam, quýt và 28ha chuối tiêu hồng.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị còn hạn chế, nhiều sản phẩm có thế mạnh như: Cam, quýt, chuối tiêu hồng, vịt suối, gà nhiều cựa, gỗ rừng trồng... chủ yếu tiêu thụ thô, giá trị gia tăng thấp.

Du lịch cộng đồng mới ở dạng tiềm năng, chưa hình thành sản phẩm đặc trưng, chưa gắn chặt với phát triển nông nghiệp và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Đồng chí Đinh Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Chúng tôi xác định việc ban hành Nghị quyết về phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2025-2030 là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo bước đột phá trong khai thác tiềm năng đất đai, rừng, mặt nước, bản sắc văn hóa, khắc phục những hạn chế kéo dài.

Thông qua Nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Đồi cam, quýt của gia đình anh Kiều Văn Tài ở khu Chiềng Lớn cho thu hoạch khoảng 80 tấn/năm.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn đồi rộng 7ha, trong đó 4ha trồng cam canh, quýt, cam lòng vàng, chanh, bưởi da xanh đang vào đợt thu hoạch rộ, anh Kiều Văn Tài ở khu Chiềng Lớn chia sẻ: Đồi cam, quýt của gia đình năm nay bước sang năm thứ 7, nên sản lượng thu hoạch ổn định.

Vụ này, gia đình tôi xuất bán đạt khoảng 80 tấn cam, quýt, chủ yếu bán cho thương lái thu mua số lượng lớn. Trừ chi phí thu lãi khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Với những diện tích vườn đồi trồng cây ăn quả hiện nay của địa phương mà phát triển gắn với du lịch trải nghiệm, thu hút khách tham quan tại vườn thì sẽ mở ra cơ hội kép cho người nông dân.

Giai đoạn 2025-2030, xã tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030 mở rộng diện tích cam, quýt lên trên 40ha, nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ chuối tiêu hồng khoảng 100ha, bảo đảm đầu ra ổn định.

Cùng với đó, xã hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ gỗ đạt tiêu chuẩn FSC gắn với phát triển rừng gỗ lớn; xây dựng mô hình liên kết sản xuất chăn nuôi cá tầm gắn với du lịch cộng đồng tại khu Bến Thân.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, mở rộng trồng cây dược liệu và phát triển các mô hình chăn nuôi đặc thù như vịt suối, gà cựa, nuôi dúi, cầy.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch cộng đồng không chỉ là lựa chọn chiến lược mà còn là con đường phù hợp để Lai Đồng phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Hồng Nhung