Phú Thọ vươn lên vị trí thứ 4 cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan ngày 10/3/2026, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của tỉnh trong những tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Riêng trong tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 3,25 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 4,03 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch XNK của tỉnh lên trên 7,2 tỷ USD. Qua đó, vươn lên đứng thứ 4 cả nước về kim ngạch XNK.

Động lực từ hoạt động xuất nhập khẩu

Theo số liệu thống kê, tính chung 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 6,75 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 8,95 tỷ USD, cho thấy hoạt động thương mại quốc tế của tỉnh đang duy trì quy mô lớn và tốc độ tăng trưởng ổn định. Kết quả này phản ánh những tín hiệu khả quan trong bức tranh kinh tế của tỉnh khi nhiều doanh nghiệp chủ động mở rộng sản xuất, tăng cường nhập khẩu nguyên vật liệu để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong thời gian tới.

Công ty Cổ phần R.Y.B đóng gói bưởi diễn được trồng tại xã Yên Trị để xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, cán cân thương mại nhập siêu hiện nay chủ yếu phản ánh nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, linh kiện và máy móc phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao. Đặc biệt, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất hàng xuất khẩu đang có xu hướng mở rộng quy mô, kéo theo nhu cầu nhập khẩu đầu vào tăng mạnh.

Điều này cho thấy, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh đang duy trì nhịp tăng trưởng ổn định. Các doanh nghiệp chủ động nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị để chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất trong các tháng tiếp theo, đồng thời, đón đầu các đơn hàng xuất khẩu mới từ thị trường quốc tế. Khi nguồn nguyên liệu đầu vào được đảm bảo, các doanh nghiệp có điều kiện đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và đưa ra thị trường.

Theo đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương, việc kim ngạch nhập khẩu tăng cao trong giai đoạn đầu năm là tín hiệu tích cực. Điều đó phản ánh các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị nguồn lực cho sản xuất và xuất khẩu trong thời gian tới. Khi các đơn hàng được hoàn thiện và xuất khẩu ra thị trường quốc tế, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong các tháng tiếp theo được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng.

Nhà máy sản xuất giày của Công ty TNHH Thiên Diệu đặt tại xã Đại Đồng đang tập trung đẩy mạnh tiến độ sản xuất, đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường, chủ động đầu tư dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Những nỗ lực này góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương, đồng thời thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng bền vững.

Doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế

Một trong những tín hiệu tích cực của hoạt động xuất khẩu những tháng đầu năm là sự kiện Tập đoàn Minh Trung Việt Nam xuất khẩu lô hàng đầu tiên của năm 2026 sang thị trường Nhật Bản. Ngày 9/1/2026, tại Nhà máy Cháo sen Bát Bảo Minh Trung, Khu công nghiệp Lương Sơn (xã Lương Sơn), doanh nghiệp đã tổ chức xuất khẩu lô hàng cháo sen bát bảo, sấu nguyên quả ướp đường, chè đỗ đen, chè nếp cẩm... với trọng lượng trên 40 tấn, tương đương gần 50.000 sản phẩm.

Đây đều là những sản phẩm chủ lực được sản xuất trực tiếp tại nhà máy theo quy trình khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại và 100% không sử dụng chất bảo quản. Để chinh phục thành công thị trường khó tính như Nhật Bản, các sản phẩm của Minh Trung đã đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và trải qua quy trình giám định chất lượng khắt khe trước khi thông quan. Sự kiện này là minh chứng cho thấy các doanh nghiệp trong tỉnh đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Tập đoàn Minh Trung, ông Nguyễn Đắc Minh cho biết, bên cạnh thị trường Nhật Bản, doanh nghiệp đang xúc tiến mở rộng thêm các thị trường tiềm năng như Úc và Hàn Quốc. Theo kế hoạch, trong năm 2026 doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu hơn 500 tấn sản phẩm. Việc xuất khẩu thành công lô hàng sang thị trường Nhật Bản ngay từ đầu năm có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ tạo đà thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026, sự kiện này còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu thực phẩm Việt trên thị trường thế giới.

Đơn hàng xuất khẩu 50 nghìn sản phẩm sang Nhật Bản của Tập đoàn Minh Trung, Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Lương Sơn vào đầu năm đã tạo đà thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2026.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, những kết quả tích cực từ hoạt động XNK trong thời gian qua cho thấy tiến độ thực hiện kế hoạch xuất khẩu và nhập khẩu của tỉnh đều vượt mức trung bình theo thời gian. Điều này góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc các doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ là yếu tố then chốt giúp tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng thương mại. Với những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm 2026, hoạt động XNK của tỉnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Mạnh Hùng