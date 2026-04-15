Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Hướng về cội nguồn dân tộc, những ngày này, tỉnh Phú Thọ khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh, nhiều hoạt động quy mô lớn, giàu bản sắc truyền thống hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội trang trọng, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Học sinh trải nghiệm Hát Xoan cùng các thành viên Câu lạc bộ Hát Xoan và dân ca Hùng Lô tại đình Hùng Lô.

Năm nay, chuỗi hoạt động văn hóa được tổ chức phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Nổi bật là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố với sự tham gia của 18 đoàn với khoảng 1.500 diễn viên, nghệ nhân đến từ nhiều địa phương. Mỗi đoàn mang đến một sắc màu riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, sống động, phản ánh chiều sâu văn hóa của các vùng miền.

Song song với đó là nhiều hoạt động đặc sắc như: Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; Liên hoan văn nghệ quần chúng; trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương - Tinh hoa hội tụ”; trưng bày tư liệu, hình ảnh về di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương...

Các giá trị văn hóa dân gian tiếp tục được tôn vinh thông qua Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; biểu diễn múa rối nước, múa rối cạn; trình diễn ca múa nhạc dân gian như: Hát Xoan, hát Ghẹo, Chầu văn; cùng các chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Bên cạnh đó là các hoạt động đánh trống đồng, đâm đuống, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa lân - sư - rồng... tạo không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn.

Đáng chú ý, chương trình “Hát Xoan làng cổ” tiếp tục được tổ chức nhằm quảng bá sâu rộng giá trị di sản. Hội sách Đất Tổ năm 2026, các hoạt động trải nghiệm và chương trình giáo dục di sản về thời kỳ Hùng Vương cho học sinh cũng được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc.

Không dừng lại ở các hoạt động văn hóa, năm nay các sự kiện thể thao và du lịch cũng được tổ chức quy mô, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Tiêu biểu là: Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc Cúp Hùng Vương; Giải bơi Chải trên hồ Công viên Văn Lang cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống.

Chuỗi sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ - Phú Thọ năm 2026”, Hội chợ Hùng Vương, chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ 2026 và tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội” tiếp tục được kỳ vọng tạo sức hút mới, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ. Cùng với đó là chương trình “Giao lưu ngoại giao văn hóa - Phú Thọ 2026”, góp phần mở rộng hợp tác, giới thiệu văn hóa Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Tại phường Vân Phú, các hoạt động hưởng ứng được triển khai tích cực với nhiều chương trình đặc sắc như “Vân Phú - Điểm hẹn di sản” tổ chức tại miếu Lãi Lèn và đình Hùng Lô. Địa phương cũng chủ động chuẩn bị lực lượng tham gia các hoạt động cấp tỉnh như lễ rước kiệu, hội trại văn hóa, trưng bày sản phẩm và các trò chơi dân gian, đặc biệt là hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy.

Theo bà Trương Thị Vân - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hát Xoan và dân ca Hùng Lô, các thành viên đang tích cực luyện tập, sẵn sàng tham gia biểu diễn phục vụ du khách, giao lưu văn hóa, văn nghệ với các địa phương khác nhằm quảng bá di sản Hát Xoan, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Tại khu vực Đồi Phú Bùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, 18 trại văn hóa đang dần hoàn thiện. Mỗi trại mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, đồng thời giới thiệu những sản vật đặc trưng của địa phương, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của Nhân dân và du khách.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu và tham gia tích cực của Nhân dân, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 hứa hẹn là dịp hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần khẳng định giá trị trường tồn của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Đất Tổ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phương Thanh