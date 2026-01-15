Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, mỗi giọt máu trao đi đã và đang góp phần giúp đỡ những người bệnh duy trì sự sống. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Nhiều tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Hiến máu tình nguyện là một trong những nhiệm vụ được các cấp Hội quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. Hằng năm, UBND tỉnh và các địa phương, đơn vị đều rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp. Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tích cực tham mưu làm tốt công tác hiến máu tình nguyện”.

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều mô hình vận động hiến máu như: CLB Ngân hàng máu dự bị, CLB 25, CLB Tuyên truyền vận động hiến máu, CLB Gia đình hiến máu; vận động hiến máu trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, sinh viên. Các chương trình, sự kiện được tổ chức hằng năm như: Lễ hội Xuân Hồng, Ngày Chủ nhật đỏ, chiến dịch những giọt máu hồng Hè, Giọt hồng blouse trắng, Hành trình đỏ, Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng doanh nghiệp”... đã thu hút hàng vạn người tham gia hiến máu. Lượng máu tiếp nhận được hằng năm đều tăng. Giai đoạn 2020 - 2025 đã tiếp nhận được 248.437 đơn vị máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Các tình nguyện viên hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Những ngày đầu năm 2026, nhiều bệnh viện gửi thông điệp về tình trạng thiếu máu, chỉ sau thời gian ngắn, các điểm hiến máu cố định của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình liên tục đón nhận sự sẻ chia đầy yêu thương từ các tình nguyện viên. Nhiều người tham gia hiến máu với mong muốn góp phần hỗ trợ kịp thời cứu giúp người bệnh trong bối cảnh nguồn máu dự trữ cạn kiệt, đặc biệt là những trường hợp cấp cứu cần truyền máu khẩn cấp.

Sau khi có thông tin kêu gọi hiến máu từ Bệnh viện Sản nhi nhằm hỗ trợ sản phụ cần truyền máu gấp, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận được gần 170 đơn vị máu. Chia sẻ về hành động này, nhiều tình nguyện viên bày tỏ tham gia hiến máu với mong muốn làm một việc tốt và đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và Công an xã Chí Đám ký kết Quy chế phối hợp xây dựng “Ngân hàng máu sống”.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, những ngày đầu năm cũng đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp xây dựng “Ngân hàng máu sống” giữa Bệnh viện và Công an xã Chí Đám trong cấp cứu khẩn cấp và phát động phong trào hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

“Ngân hàng máu sống” là lực lượng hiến máu tình nguyện đã được sàng lọc, quản lý thông tin, sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu, giúp rút ngắn thời gian huy động máu, đặc biệt trong các khung giờ ngoài giờ hành chính, ban đêm, lễ, Tết hoặc khi nguồn máu dự trữ không đủ. Trong các tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, tai nạn, thảm họa hay ca bệnh nặng cần truyền máu gấp, nguồn máu an toàn, kịp thời có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của người bệnh.

Nhiều năm qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã duy trì hiệu quả mô hình “Ngân hàng máu sống”, với sự tham gia tự nguyện của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ. Những giọt máu nghĩa tình kịp thời trao đi, góp phần cứu sống người bệnh trong thời khắc nguy cấp. Từ nền tảng ký kết này, các đơn vị thống nhất chung tay xây dựng “Ngân hàng máu sống” hoạt động ổn định, an toàn, sẵn sàng đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu cấp cứu truyền máu bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân.

Để phong trào hiến máu tình nguyện phát triển, những nghĩa cử cao đẹp tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể, gia đình hiến máu. Đồng thời, huy động thêm nhiều nguồn lực trong xã hội đồng hành với chương trình hiến máu tình nguyện.

Thu Hà