Lan tỏa phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động là một trong những phong trào lớn mang ý nghĩa giáo dục nhằm tạo động lực để sinh viên thi đua học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, tham gia công tác xã hội, nâng cao thể lực và khả năng hội nhập. Từ nhiều năm nay, phong trào “Sinh viên 5 tốt” luôn trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên Trường Đại học Hùng Vương, góp phần thúc đẩy sinh viên tích cực rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để phát triển toàn diện.

Các hoạt động tình nguyện được Đoàn trường - Hội sinh viên duy trì thường xuyên nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tích nổi bật của sinh viên, mà còn là động lực để mỗi sinh viên chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, tác phong, coi đó là hành trang quan trọng cho con đường lập thân, lập nghiệp sau khi ra trường.

Chia sẻ về phong trào, đồng chí Trần Thành Vinh - Bí thư Đoàn Trường Đại học Hùng Vương cho biết: Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường xác định là phong trào trọng tâm, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Đoàn trường và Hội sinh viên đã lồng ghép phong trào này vào các hoạt động thường xuyên như Tiếp sức mùa thi, tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, các chương trình học tập hằng năm và nhiều phong trào thi đua khác.

Từ việc cụ thể hóa các tiêu chí, Đoàn trường và Hội sinh viên đã tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sinh viên không ngừng nỗ lực trong học tập và rèn luyện, hướng tới phát triển toàn diện, khẳng định vai trò của trí thức trẻ. Đồng thời, nhà trường đề xuất gắn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí xét học cảm tình Đảng, xét học bổng và những hình thức khen thưởng khác, qua đó tạo động lực để sinh viên tích cực phấn đấu, trưởng thành.

CLB tiếng Anh thường xuyên tổ chức các hoạt động để các thành viên được trao đổi, học hỏi kiến thức cũng như phương pháp học tập.

Ngay từ đầu năm học, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các chi đoàn, chi hội, đồng thời tổ chức cho hội viên, sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai sớm, đặc biệt hướng tới sinh viên năm nhất và nhóm sinh viên chưa từng tiếp cận phong trào.

Việc cập nhật tiêu chí xét chọn danh hiệu các cấp; thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức tuyên dương, trao danh hiệu; giới thiệu sinh viên tiêu biểu tham gia xét chọn cấp tỉnh, cấp Trung ương được thực hiện bài bản, nền nếp.

Thực hiện tiêu chí học tập tốt, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã góp phần đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học như: Tổ chức phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên; phương pháp học tốt ở bậc đại học; thành lập các CLB học tập. Để bảo đảm tiêu chí thể lực tốt, ngay từ khi phong trào được phát động, Hội sinh viên phối hợp với Đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao như: Cầu lông, bóng đá, bóng chuyền... nhân các ngày lễ lớn, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, mỗi sinh viên phải nỗ lực toàn diện trên cả năm tiêu chí và duy trì thành tích trong nhiều năm liền. Với bảng thành tích học tập nổi bật cùng nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp, năm học 2025-2026, sinh viên Đặng Xuân Hoài, K20, Đại học Công nghệ Thông tin B, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ vinh dự là một trong 17 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Chia sẻ về niềm vui này, Đặng Xuân Hoài cho biết, phong trào “Sinh viên 5 tốt” là một thử thách nhưng cũng là cơ hội để sinh viên khẳng định bản thân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Danh hiệu đạt được không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong học tập, rèn luyện mà còn là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu, tự tin tham gia các phong trào, hoạt động xã hội.

Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương nghe các CCB nói chuyện truyền thống.

Năm học 2025-2026, toàn trường có 147 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 17 sinh viên đạt danh hiệu cấp tỉnh. Đây là kết quả của tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến và sự nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện cũng như các hoạt động phong trào, tình nguyện vì cộng đồng.

Mỗi tấm gương “Sinh viên 5 tốt” chính là minh chứng sinh động cho hình ảnh sinh viên Việt Nam thời kỳ mới: Bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái và hội nhập. Sinh viên Phạm Yến Nhi K21, giáo dục tiểu học A, thành viên CLB Tình nguyện Màu áo đỏ chia sẻ: Trong thời gian qua, Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên luôn tạo điều kiện, môi trường để sinh viên được học tập, rèn luyện phấn đấu và trưởng thành. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường lần này là động lực để em tiếp tục phấn đấu đạt được những thành tích trong thời gian tới.

Để phong trào “Sinh viên 5 tốt” lan tỏa sâu rộng trong sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, giới thiệu phong trào với hình thức đa dạng, phong phú thông qua các bài viết trên fanpage, website của nhà trường. Định kỳ, các tin, bài về những tấm gương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu được đăng tải, góp phần lan tỏa hình ảnh sinh viên sống đẹp, học tốt, giàu trách nhiệm với cộng đồng.

Thu Hà