Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tham gia phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trở về quê hương sau 16 năm tham gia quân ngũ với thương tật 61%, thương binh Nguyễn Hữu Hồng ở khu 10, phường Phong Châu luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Ông đã tập hợp người dân trong xã thành lập Hợp tác xã (HTX) Sản xuất và chế biến chè Phú Thịnh, góp phần đưa các sản phẩm của làng nghề chè Phú Thịnh vươn xa.

Thương binh Nguyễn Hữu Hồng dành nhiều tâm huyết thực hiện mô hình sản xuất chè theo quy trình hữu cơ, góp phần xây dựng thành công thương hiệu “chè Phú Thịnh”.

Ông Hồng chia sẻ: Với mong muốn xây dựng thương hiệu chè có uy tín, phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tôi cùng những người có tâm huyết trong làng nghề đã thành lập HTX Sản xuất và chế biến chè Phú Thịnh từ năm 2016 với 14 thành viên. Đến nay, HTX có 4 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao là Chè xanh thơm. HTX trồng chè sạch theo quy trình hữu cơ, các sản phẩm chè mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện, HTX quản lý hơn 25ha trồng chè, mỗi năm sản xuất khoảng 50 tấn chè khô cung ứng ra thị trường, ngoài ra còn sản xuất cành hom giống. Với quy trình sản xuất hữu cơ, các sản phẩm chè của HTX có chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, HTX thu về 1,8 tỷ đồng.

Cũng như cựu chiến binh Nguyễn Hữu Hồng, bà Triệu Thị Vân - dân tộc Dao ở khu Dân Chủ, xã Thượng Long là điển hình làm kinh tế giỏi. Nhiều năm qua, bà và gia đình luôn tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Hiện, gia đình có một cơ sở sản xuất cây giống. Hàng năm, cơ sở ươm bán hàng triệu cây giống; thu mua và xuất khẩu 200 - 230 tấn vỏ quế/năm, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 6 - 13 triệu đồng/người/tháng.

Sinh ra và lớn lên ở xóm Chà Đáy, xã Pà Cò - nơi có cảnh đẹp như miền cổ tích nhưng điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, năm 2018, anh Phàng A Páo đã mạnh dạn làm mô hình du lịch A Páo Homestay, biến vẻ đẹp nên thơ của quê hương thành nguồn sống của gia đình. Bằng cách kết hợp du lịch với làm nông nghiệp và quảng bá văn hóa của người Mông, homestay của A Páo mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách, bình quân mỗi năm đón trên 2.000 lượt khách trong nước và quốc tế, tạo việc làm cho 4 - 5 người dân địa phương với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, A Páo vận động 14 gia đình trong xã xây dựng homestay, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa Mông vừa nâng cao đời sống của người dân trong xóm.

Mỗi tấm gương điển hình đều có những cách làm hay, mang đến những điều tích cực cho cuộc sống. Đối với ông Ngô Đình Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Đông y xã, chủ nhà thuốc nam dân tộc Sán Dìu họ Ngô ở xã Tam Đảo, điều ông tâm huyết thực hiện trong nhiều năm qua là tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng các quỹ từ thiện để góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng và lan tỏa tinh thần nhân ái. Ông Tuấn đã khám và điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, trong đó có nhiều trường hợp được hỗ trợ miễn phí, giúp nhiều người nghèo có sức khỏe tốt, yên tâm lao động sản xuất.

Trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ trương thi đua hướng về cơ sở bằng nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả và nhân ra diện rộng, góp phần huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân. Các đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”... Xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và những mô hình thiết thực như: “Thu gom phế liệu nhằm mục đích gây quỹ tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Hàng cây nông dân” của Hội Nông dân; “Sáng, xanh, sạch, đẹp” của Hội Cựu chiến binh; “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, “Đoạn đường hoa thanh niên” của Tỉnh đoàn... Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống hàng ngày.

Phương Thanh