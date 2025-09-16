Lan toả phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Là vùng quê giàu truyền thống văn hóa, xã Xuân Lũng luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Khu dân cư số 7, xã Xuân Lũng hiện có 142 hộ với trên 470 nhân khẩu. Từ sự đồng thuận, nhất trí cao trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, nhà văn hóa khu đã được đầu tư xây dựng mới khang trang, rộng rãi từ nguồn xã hội hóa với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tụ - Bí thư Chi bộ kiêm trưởng khu 7 cho biết: Được sự quan tâm của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, đến nay nhà văn hóa khu 7 đã hoàn thành, đi vào sử dụng. Đây là điểm sinh hoạt cộng đồng, văn hóa thể thao, vui chơi mới của nhân dân trong khu...

Nhà văn hóa khu 7 - điểm sinh hoạt cộng đồng, văn hóa thể thao, gắn kết tình cảm của cộng đồng dân cư

Công trình nhà văn hóa khu dân cư số 7 được xây dựng trên diện tích khuôn viên hơn 1.000m2 với tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ đồng. Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, các đảng viên trong chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, triển khai sâu rộng tới từng hộ gia đình, qua đó người dân đã đồng thuận đóng góp gần 200 triệu đồng, nhà nước hỗ trợ trên 100 triệu, còn lại là nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp và con em xa quê...

Công trình hoàn thành đã trở thành điểm sinh hoạt, gắn kết tình cảm của cộng đồng dân cư. Với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân, đến nay đời sống nhân dân khu 7 ngày càng được nâng lên, tỉ lệ gia đình văn hóa đạt trên 98%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên gần 60 triệu đồng/người/năm, khu không còn hộ nghèo.

Đặc biệt là phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư được toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện, trong đó các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ luôn được tổ chức thường xuyên. Thành lập và duy trì hiệu quả 4 tổ tự quản văn minh an toàn, 1 câu lạc bộ văn nghệ, 1 câu lạc bộ bóng chuyền hơi...

Khu đã lắp đặt 110 bóng đèn chiếu sáng dài 4km đường quanh khu; 100% hộ dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, không có người dân nào vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, tình hình an ninh luôn được giữ vững và đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Toàn xã Xuân Lũng hiện có trên 5.500 hộ với trên 20.000 nhân khẩu sinh sống tại 38 khu dân cư. Sau khi sáp nhập, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được xã Xuân Lũng quan tâm, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện.

Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2024 trên 95%; 31/38 Khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 17/38 Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân năm 2025 đạt 58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến hết năm 2025 là 1,26%.

Các phong trào văn hóa văn nghệ diễn ra sôi nổi, phong trào thể thao quần chúng phát triển, thường xuyên, thu hút nhân dân tham gia. Đặc biệt, các đội bóng chuyền hơi của các hội đoàn thể ở các khu dân cư thường xuyên tham gia luyện tập và thi đấu, giao lưu với các địa phương.

Toàn xã hiện đang duy trì hoạt động 33 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 42 câu lạc bộ thể thao. Nhờ thực hiện tốt việc xây dựng các quy ước, hương ước xây dựng đời sống văn hóa và tuyên truyền thực hiện. Công tác xây dựng nếp sống văn minh luôn được các cấp các ngành quan tâm.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã Xuân Lũng luôn được duy trì, phát huy sôi nổi

Bên cạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài duy trì thực hiện tốt. Nhân dân đã phát huy truyền thống của Làng Dòng “đất học”. Công tác y tế được chú trọng, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Hoạt động nhân đạo, từ thiện được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng tình thực hiện, an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo và giữ vững.

Ông Cao Xuân Huy – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng cho biết: Để Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Xuân Lũng đã thực sự đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Đảng ủy, chính quyền xã Xuân Lũng làm tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào với những nội dung, mục tiêu được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế địa phương. Qua đó, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phát huy vai trò, tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng khu và ban công tác mặt trận khu dân cư trong thực hiện các nội dung của phong trào và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước của khu.

Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; huy động mọi nguồn lực trong dân và phát huy tính dân chủ, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ...

Linh Nguyễn