Hội Nhà báo tỉnh tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 16/12, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Vi Mạnh Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Báo và phát thanh truyền hình tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 23/10/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 Hội Nhà báo: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Sau sáp nhập, Hội hiện có 1 Chủ tịch là đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Uỷ viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; 5 Phó Chủ tịch, 4 ủy viên Ban Thường vụ, 16 ủy viên Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra gồm 8 ủy viên; cơ quan thường trực Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ có 11 cán bộ, viên chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tính đến tháng 12/2025, Hội có 604 hội viên sinh hoạt tại các chi hội: Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Báo Quân khu 2, Tạp chí Văn nghệ, Văn phòng Hội; Các báo, tạp chí TW thường trú tại Phú Thọ; 2 Câu lạc bộ là Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi, Câu lạc bộ nhà báo nữ.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nhà báo khoá mới

Trong năm 2025, 3 Hội Nhà báo: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn bản thực hiện quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn. Chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, cho hội viên đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc về xây dựng Hội năm 2025

Hội liên tục có hội viên đạt giải thưởng trong các cuộc thi báo chí cấp quốc gia năm 2025: 1 Giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia; 1 giải B, 1 giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng; 1 giải Khuyến khích Giải Diên hồng; 1 giải B, 1 giải C, 1 giải Khuyến khích Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực đoạt 1 giải B, 1 giải Khuyến khích; Liên hoan phát thanh toàn quốc đoạt 1 giải Đồng, 3 giải Khuyến khích; Liên hoan truyền hình toàn quốc đoạt 2 giải Vàng, 2 giải Bạc, 6 giải Khuyến khích...

Năm 2025, Hội Nhà báo tỉnh khen 41 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, trong hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Nhà báo tỉnh và các hội viên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đội ngũ những người làm báo đã luôn nỗ lực cống hiến, phản ánh trung thực cuộc sống, đưa đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Đối với tỉnh Phú Thọ, những đóng góp của đội ngũ nhà báo có ý nghĩa quan trọng với các địa phương trước và sau hợp nhất.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội cần tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức tập hợp hội viên; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tạo điều kiện để hội viên nỗ lực cố gắng, lao động sáng tạo có chất lượng và hiệu quả; hỗ trợ hội viên, cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đổi mới báo chí, trước mắt là đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia BCH Hội Nhà báo khoá mới

Hội Nhà báo tỉnh cũng đã khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc về xây dựng Hội năm 2025, khen thưởng 2 nhóm tác giả có tác phẩm đạt B Giải Báo chí Toàn quốc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025 và giải B - Thể loại truyền hình - Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V, năm 2025. Đồng thời, tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo khoá mới.

