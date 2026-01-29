Làng hoa Phương Viên vào vụ Tết

Những năm 1986 - 1987, nghề trồng hoa, cây cảnh được du nhập vào làng Phương Viên, xã Thanh Thủy và bén duyên từ đó đến nay. Nhờ hoa, cây cảnh, nhiều hộ đã trở nên giàu có, làm trù phú thêm vùng đất ven sông.

Người dân làng hoa Phương Viên chăm sóc hoa chuẩn bị cung cấp ra thị trường dịp Tết cổ truyền.

Dẫn chúng tôi đi thăm một số vườn đang được lên luống chuẩn bị gieo trồng các loại hoa dành cho dịp Tết bên cạnh những vườn hoa cung cấp cho thị trường hằng ngày đang khoe sắc, ông Nguyễn Xuân Nho, trưởng làng nghề hoa và cây cảnh Phương Viên bộc bạch: Trước đây, người dân trong khu vực chủ yếu trông vào cây lúa, cây ngô và rau màu. Sau khi học được nghề trồng hoa, nhận thấy có thu nhập cao hơn nên nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển hẳn sang trồng hoa và cây cảnh. Đầu năm 2010, Phương Viên được UBND tỉnh công nhận là làng nghề hoa và cây cảnh, giúp các hộ thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm.

Diện tích trồng hoa ở Phương Viên khoảng hơn 5ha với nhiều loại khác nhau như: hồng, cúc, ly, đồng tiền, thược dược, huệ... Nhiều loại hoa có tới hàng chục giống khác nhau như cúc, hồng đều được tiêu thụ khá mạnh trên thị trường. Từ lâu, hoa tươi của làng Phương Viên đã có mặt vào các dịp lễ, Tết, hội thảo quan trọng trong và ngoài tỉnh.

Theo ông Nho, mỗi năm làng hoa Phương Viên cung cấp cho thị trường khoảng 3,5 tỉ bông hoa các loại. Doanh thu trung bình đạt khoảng trên 3 tỉ đồng/năm, trong đó hoa Tết là vụ chính mang lại doanh thu cao nhất.

Những gốc đào Tết được đưa vào chậu, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ

Ông Nguyễn Văn Đẩu, một trong những hộ trồng hoa ở làng Phương Viên cho biết: Để có vụ hoa Tết như ý, trước Tết khoảng hơn 3 tháng, chúng tôi đã bắt đầu xuống giống các loại hoa như cúc, hồng, ly... Riêng hoa đào thì vào trung tuần tháng 11 là bắt đầu tuốt lá, sau đó tùy tình hình thời tiết để “áp đèn” canh sao cho hoa nở đúng dịp Tết cổ truyền. Quan trọng nhất là khi “sang chậu”, tức là chuyển hoa từ vườn vào chậu cảnh, đối với những loại hoa như cúc, thược dược, hồng, đồng tiền... phải đảm bảo cây vẫn xanh tốt, nụ mập, không bị héo rụng, không sinh trưởng thêm về chiều cao.

Không chỉ tiêu thụ theo cách truyền thống, nhiều hộ ở làng hoa và cây cảnh Phương Viên đã ứng dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Điển hình là anh Nguyễn Văn Thắng với Website “hoatuoithangthao.com”. Có trang web này, công việc kinh doanh hoa tươi của anh khá thuận lợi, nhiều bạn hàng, khách mua tận Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang... đã biết tới sản phẩm hoa tươi của gia đình anh. Mỗi khi cần, khách hàng chọn mẫu và gọi điện, nhắn tin để đặt hoa, sau đó được gia đình anh Thắng chuyển đến tận nơi theo yêu cầu. Chữ tín trong kinh doanh luôn được anh đề cao với việc cập nhật thường xuyên các mẫu hoa đẹp lên website và trao đổi thông tin thường xuyên về chất lượng, giá cả để thuận tiện trong việc kinh doanh, buôn bán hoa tươi và các sản phẩm từ hoa.

Cùng với trồng hoa, cây cảnh cũng là thế mạnh của làng với nhiều giống cây đã tạo dựng được thương hiệu. Nhiều nhà vườn có uy tín, là thành viên của Hội Sinh vật cảnh và Làm vườn Thanh Thủy. Không chỉ cung cấp cây giống, các nhà vườn còn tạo tác nhiều loại cây nghệ thuật với đủ dáng thế, từ “một tay”, “hai tay”, “ba tay” đến “sáu tay” mang vẻ đẹp độc đáo và giá trị thẩm mỹ cao. Hiện nay, xu thế lựa chọn của nhiều người là các loại cây cảnh mini để trang trí gia đình trong dịp Tết, giúp cho thị trường hoa và cây cảnh Tết thêm đa dạng.

Nhờ sự năng động, nghề trồng hoa ở làng Phương Viên ngày càng phát triển, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề trên địa bàn, tạo việc làm thường xuyên và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Quân Lâm