Làng hoa ven đô rộn ràng vào vụ Tết

Những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh bắt đầu nhường chỗ cho tia nắng xuân ấm áp, chúng tôi có dịp ghé thăm làng hoa ở Tổ dân phố Tân Lập 2, phường Hòa Bình. Những luống hoa rực rỡ sắc màu đang vươn mình trong nắng, báo hiệu một mùa xuân đang cận kề.

Gia đình chị Mai Thị Hòa, Tổ dân phố Tân Lập 2 đầu tư 500m2 trồng các loại hoa phục vụ Tết Nguyên đán.

Làng hoa ở Tổ dân phố Tân Lập 2 đã có truyền thống trồng hoa từ những năm 1980. Dù trải qua quá trình đô thị hóa khiến diện tích đất bãi ven sông Đà dần thu hẹp, nhưng người dân nơi đây vẫn gắn bó với nghề trồng hoa. Họ tận dụng từng mét đất quanh nhà, từ những mảnh vườn nhỏ chỉ vài chục mét vuông đến những khu vườn rộng 400 - 500 m2 để duy trì nghề truyền thống.

Năm nay, thời tiết khá thuận lợi giúp cây hoa phát triển và hứa hẹn nở đúng dịp Tết. Trên các nẻo đường dẫn vào khu dân cư, sắc tím của hoa violet, sắc đỏ rực, vàng cam của thược dược hay nét kiêu sa của cúc pha lê, lan tím và hoa phăng sê đang cùng nhau dệt nên bức tranh xuân đầy sức sống. Nhiều khách hàng yêu hoa đã tìm đến tận vườn để chọn cho mình những bông hoa ưng ý về chơi trước Tết.

Chúng tôi ghé thăm gia đình anh Trần Ngọc Kim và chị Mai Thị Hòa, những người tiên phong mang nghề trồng hoa về khu phố từ năm 1986. Anh Kim nhớ lại thời gian đầu khi mang giống hoa thược dược từ Hải Phòng về trồng thay cho diện tích rau. Nhận thấy hoa cho thu nhập cao gấp 2-3 lần, anh đã mạnh dạn mở rộng và chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong khu. Dù năm nay gia đình anh thu hẹp diện tích còn khoảng 500m2, nhưng vườn hoa vẫn được chăm chút tỉ mỉ. Anh Kim chia sẻ: "Năm nay, thời tiết ủng hộ lắm, hoa được mùa lại được giá. Với khoảng 3.000 cây hoa, dự kiến gia đình tôi sẽ thu về khoảng 15-16 triệu đồng chỉ trong vòng 3 tháng".

Gia đình chị Vũ Thị Thanh Vân tỉ mỉ chăm sóc hoa đảm bảo chất lượng phục vụ Tết Nguyên đán.

Cách đó không xa là vườn hoa của chị Vũ Thị Thanh Vân có diện tích 400m2 được trồng các loại hoa chủ lực như cúc, dơn và violet. Chị Vân tự tay làm giống, chăm bón nên mỗi vụ hoa chị cũng thu về khoảng 20 triệu đồng. Với chị, trồng hoa không chỉ là sinh kế mà còn là niềm vui khi được thấy những mầm xanh lớn lên mỗi ngày dưới bàn tay chăm sóc của mình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Tuyên - Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Lập 2 cho biết: Tổ hiện có 327 hộ với 1.188 nhân khẩu. Trong đó, có khoảng 180 hộ đang duy trì nghề trồng hoa. Việc kết hợp trồng rau và xen canh hoa đã giúp đời sống bà con chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Năm 2025, thu nhập bình quân của Tổ đạt 80 triệu đồng/người. Hiện nay, Tổ Tân Lập 2 không còn hộ nghèo, chỉ còn lại 6 hộ cận nghèo. Những vườn hoa trên địa bàn không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo nên bản sắc riêng cho địa phương mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Chỉ còn thời gian ngắn nữa, khi những chiếc xe chở đầy hoa bắt đầu ngược xuôi ra phố, chúng tôi hiểu rằng một mùa xuân ấm áp và sung túc đang về rất gần với người dân Tổ dân phố Tân Lập 2.

Những nụ hoa đang chực chờ bung nở không chỉ mang theo hương sắc cho đời mà còn mang theo những ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng của những người nông dân hiền lành, chất phác nơi đây.

Hương Lan