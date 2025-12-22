Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Giáo xứ Hòa Bình nhân dịp Noel 2025

Nhân dịp Lễ Giáng sinh (Noel) năm 2025, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Hòa Bình.

Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Hoà Bình.

Giáo xứ Hòa Bình hiện có 14 giáo họ với trên 3.000 giáo dân. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của bà con giáo dân, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo trên địa bàn ngày càng ổn định. Bà con luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc mừng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới các linh mục và toàn thể bà con giáo dân Giáo xứ Hòa Bình. Đồng thời, đồng chí thông tin khái quát về những điểm mới, nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy tinh thần đoàn kết lương - giáo.

Đồng chí mong muốn bà con giáo dân tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng văn minh, hiện đại.

Đoàn công tác thăm Giáo đường Giáo xứ Hoà Bình.

Thay mặt giáo dân, Linh mục Nguyễn Trung Thoại - Chính xứ Giáo xứ Hòa Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương nhân dịp lễ Noel 2025. Linh mục khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động từ thiện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hồng Duyên