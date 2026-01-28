Lấy phòng ngừa làm gốc trong quản lý thanh thiếu niên

Những năm qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, với tính chất manh động, liều lĩnh. Đáng chú ý, tình trạng thanh thiếu niên hẹn, thách thức nhau trên mạng Internet, tụ tập thành các nhóm điều khiển mô tô không gắn hoặc che biển số lạng lách, đua xe, đánh võng, chạy quá tốc độ, mang theo hung khí di chuyển qua nhiều địa bàn, gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và lo lắng trong quần chúng Nhân dân.

Trước thực trạng trên, tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng và triển khai các mô hình quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, với sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, gia đình và nhà trường, nhằm tạo môi trường an toàn cho thế hệ trẻ.

Bức tranh thực tế

Nhóm thanh thiếu niên gây rối trên địa bàn xã Thượng Long ngày 8/12/2025.

Theo Công an xã Thượng Long, vào khoảng 23 giờ ngày 8/12/2025, một nhóm thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh với tốc độ cao, nẹt pô, tháo hoặc che biển số, dàn hàng ngang, mang theo vỏ chai bia và hung khí, di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Thượng Long và xã Minh Hòa, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Trong quá trình tụ tập, nhóm đối tượng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc dùng vỏ chai bia và kiếm đánh nhau, khiến Nguyễn Minh Quân (SN 2003) bị gãy chân, phải đi cấp cứu. Hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, sức khoẻ, tính mạng của người khác, gây bức xúc cho người dân sống trên địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thượng Long đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã làm rõ nhóm đối tượng gồm 20 người, độ tuổi từ 16 - 22, trú tại các xã Yên Lập, Xuân Viên, Thượng Long có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, trước khi thực hiện hành vi vi phạm đã có sự bàn bạc, thống nhất, chuẩn bị sẵn hung khí để sử dụng khi xảy ra xung đột. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Triển vọng từ mô hình

Theo thống kê, trẻ em và thanh thiếu niên chiếm hơn 26% dân số toàn tỉnh, là nhóm dễ bị lôi kéo thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, tụ tập đêm khuya, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác nếu thiếu sự quan tâm, quản lý kịp thời từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Thực tế cho thấy, tại một số địa bàn từng xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, thậm chí sử dụng hung khí tự chế để “giải quyết mâu thuẫn”. Những hành vi này gây lo lắng trong dư luận, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có các biện pháp phòng ngừa đồng bộ, hiệu quả và lâu dài.

Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên” trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an xã Toàn Thắng tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Việc xây dựng và triển khai mô hình được xác định là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an, nòng cốt là Công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giữ vai trò chủ trì trong tổ chức thực hiện và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, mô hình chú trọng xây dựng, củng cố mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, lấy phương châm “phòng ngừa là chính, lấy cảm hóa, giáo dục là hàng đầu” để định hình tư tưởng, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa, lối sống lành mạnh được tăng cường, đặc biệt chú trọng đến nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ, biểu hiện vi phạm pháp luật.

Công an xã Bao La tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh.

Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Công tác phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự chung tay, trách nhiệm của toàn xã hội. Gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, nắm bắt tâm lý con em; nhà trường cần lồng ghép giáo dục pháp luật vào các hoạt động giáo dục; cộng đồng tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Việc xây dựng và duy trì các mô hình phòng ngừa hiệu quả phải gắn với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng, gia đình và nhà trường; kết hợp tuyên truyền với quản lý, giám sát; kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, đồng bộ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ tỉnh Phú Thọ.

Đinh Thắng