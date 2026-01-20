Văn hóa - Xã hội
Lễ hội Cướp Kén được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 20/1, xã Thọ Văn tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống “Lễ hội Cướp Kén”. Tới dự có lãnh đạo Cục Di sản văn hóa; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Quốc Tế.

“Lễ hội Cướp Kén” thuộc xã Dị Nậu (cũ) là sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, mang đậm yếu tố tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện ước vọng cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh; phản ánh rõ nét tinh thần cố kết cộng đồng, ý thức hướng về cội nguồn của người dân địa phương.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo xã Thọ Văn nhận Quyết định, Giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa lễ hội truyền thống “Lễ hội Cướp Kén” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, lễ hội vẫn được Nhân dân gìn giữ, trao truyền, bảo tồn, trở thành biểu tượng văn hóa thiêng liêng của cộng đồng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng.

Lễ hội truyền thống “Lễ hội Cướp Kén” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử - văn hóa - xã hội tiêu biểu, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thọ Văn. Đồng thời, đặt ra trách nhiệm trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội truyền thống “Lễ hội Cướp Kén” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Hạnh Thúy


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Di sản văn hóa phi vật thể Lãnh đạo Lễ hội truyền thống Bộ văn hóa thể thao và du lịch Hội người cao tuổi Quốc gia Quản lý di tích tỉnh Phú Thọ Cộng đồng địa phương
