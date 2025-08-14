Lĩnh 17 năm tù vì giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi

Ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Thắng (SN 1990), trú tại xã Dũng Tiến về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Với hành vi phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, Bùi Văn Thắng bị tuyên phạt 17 năm tù.

Theo nội dung vụ án, khoảng 19 giờ ngày 18/2/2025, Bùi Văn Thắng cùng nhóm bạn đi ăn cơm, uống rượu tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay thuộc xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ. Sau khi ăn uống xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karraoke. Trong lúc hát, Thắng đã nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với nhân viên nữ của quán.

Trước đây, Thắng đã từng đến quán hát nên biết khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân viên nữ. Do vậy, Thắng đã đến khu vực phòng nghỉ của nhân viên nữ của quán để thực hiện ý định. Khi đến nơi, thấy cửa phòng nghỉ khép hờ, không khóa, bên trong tắt điện, Thắng đẩy cửa đi vào, thấy cháu Đ.K.L (sinh ngày 03/5/2016) đang nằm ngủ. Thắng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu L dù nạn nhân chống cự quyết liệt.

Sự việc sau đó đã bị những người xung quanh phát hiện, bắt quả tang và trình báo cơ quan công an. Nhận thức được hành vi phạm tội của mình, ngày 19/2/2025, Bùi Văn Thắng đã đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu Đ.K.L mới 8 tuổi, 8 tháng 15 ngày.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Văn Thắng mức án 17 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo điểm c, khoản 3, Điều 142, Bộ luật Hình sự.

Mạnh Hùng