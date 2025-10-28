Loại trái cây “quốc dân” có lợi cho sức khỏe huyết áp và tim mạch

Không chỉ là loại trái cây “quốc dân” hấp dẫn, dưa hấu còn chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

1. Dưa hấu có khả năng làm hạ huyết áp không?

Dưa hấu là loại trái cây hấp dẫn có vị ngọt thanh mát, giàu dinh dưỡng nhưng lại chứa ít calo. Nó cũng là một trong những nguồn thực phẩm giàu acid amin L-citrulline.

Trong cơ thể, L-citrulline được chuyển hóa thành L-arginine, chất này giúp sản xuất nitric oxide (NO). Nitric oxide có vai trò làm giãn nở mạch máu và tăng cường độ đàn hồi của động mạch, từ đó giúp cải thiện lưu thông máu và hạ huyết áp.

Ăn dưa hấu có thể hỗ trợ giảm huyết áp.

Vậy dưa hấu có thực sự giúp hạ huyết áp không? Bằng chứng cho thấy nó có thể giúp ích, đặc biệt là ở những người tiền tăng huyết áp hoặc có nguy cơ chuyển hóa.

Trong một nghiên cứu đánh giá gần đây được công bố trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu tại Brazil đã tập hợp và tổng hợp các tài liệu về L-citrulline và sức khoẻ tim mạch. Cụ thể đã nghiên cứu dưa hấu, một nguồn L-citrulline tự nhiên chính, đặc biệt tập trung ở vỏ.

Bài đánh giá nhấn mạnh một lợi thế chuyển hóa quan trọng mà dưa hấu ăn tự nhiên so với các phương pháp dùng thuốc thông thường. Khi ăn vào, L-citrulline được hấp thụ ở ruột non, do đó bỏ qua quá trình phân hủy ở gan (nhược điểm đáng kể nhất của các chất bổ sung L-arginine tổng hợp). Sau đó, L-citrulline đi qua máu đến thận, nơi nó được chuyển hóa hiệu quả thành L-arginine. Con đường này làm cho L-citrulline trở thành một tiền chất có khả dụng sinh học cao và hiệu quả để tăng cường lượng L-arginine trong cơ thể và sau đó là tổng hợp NO.

Nhìn chung, những phát hiện này cho thấy việc đưa dưa hấu vào chế độ ăn uống có vai trò đầy hứa hẹn, đặc biệt là ở những người tiền tăng huyết áp hoặc có nguy cơ chuyển hóa, thay vì là một phương pháp thay thế sinh lý vượt trội cho việc bổ sung L-arginine.

Nghiên cứu lưu ý, dưa hấu là thực phẩm, không phải là thuốc điều trị. Cần có thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng dài hạn trước khi có thể đưa ra khuyến nghị chắc chắn.

2. Những dưỡng chất trong dưa hấu có lợi cho sức khỏe huyết áp và tim mạch

Ngoài L-citrulline, trong dưa hấu còn chứa các dưỡng chất khác hỗ trợ sức khỏe huyết áp và tim mạch như: Lycopene, kali và magie.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong một cốc dưa hấu (khoảng 152 g) chứa khoảng:

46 calo 11,5 g carbs 1g chất đạm 0,2 g chất béo 0,6 g chất xơ 12,3 mg vitamin C 865 đơn vị quốc tế vitamin A 170 mg kali 15,2 mg magie

Dưa hấu chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Lycopene, một trong những carotenoid được tìm thấy nhiều trong dưa hấu có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp giảm stress oxy hóa giữ cho trái tim khỏe mạnh và ngăn ngừa một số bệnh mạn tính.

Lycopene góp phần bảo vệ thành mạch máu khỏi tổn thương và làm giảm độ cứng của động mạch, yếu tố liên quan đến bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Nghiên cứu trên cũng lưu ý rằng, dưa hấu có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học, bao gồm lycopene và polyphenol, có thể mang lại lợi ích bổ sung cho mạch máu thông qua con đường chống oxy hóa và chống viêm.

Dưa hấu chứa một lượng lớn kali và magie, hai chất dinh dưỡng quan trọng được sử dụng để giúp khắc phục tình trạng tăng huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều thực phẩm giàu kali như trái cây và rau quả có thể tác động tích cực đến mức huyết áp, giúp hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Lưu ý: Dù có nhiều lợi ích và có thể ăn thường xuyên nhưng không nên ăn quá nhiều. Do dưa hấu có tính lạnh nên người có chức năng tiêu hóa kém, ăn uống khó tiêu, hay đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, cảm lạnh... không nên ăn.

Người bệnh đái tháo đường có thể ăn dưa hấu nhưng chỉ nên ăn ít và cân bằng với các loại thức ăn khác để tránh tăng đường huyết. Tổ chức Bệnh đái tháo đường Defeat khuyến cáo người bệnh đái tháo đường không nên sử dụng nước ép dưa hấu vì lượng đường sẽ tăng lên nếu sử dụng dưới dạng nước ép.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)