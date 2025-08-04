Lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với người mẹ

{title}
Không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh, việc nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp người mẹ phục hồi sức khỏe nhanh hơn sau sinh, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý và tăng cường gắn bó tình cảm với con.
Bên cạnh những lợi ích to lớn dành cho trẻ nhỏ, việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần cho người mẹ.
Theo đó, quá trình cho con bú giúp tử cung co hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ băng huyết sau sinh, đồng thời hỗ trợ mẹ giảm cân tự nhiên nhờ tiêu hao năng lượng.
Ngoài ra, nuôi con bằng sữa mẹ còn góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường type 2, ung thư vú và ung thư buồng trứng. Việc cho con bú cũng giúp cải thiện mối liên kết tình cảm giữa mẹ và bé, từ đó hỗ trợ tốt hơn về mặt tâm lý trong giai đoạn sau sinh.
