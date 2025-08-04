Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với người mẹ

Không chỉ mang lại nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh, việc nuôi con bằng sữa mẹ còn giúp người mẹ phục hồi sức khỏe nhanh hơn sau sinh, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý và tăng cường gắn bó tình cảm với con.

Bên cạnh những lợi ích to lớn dành cho trẻ nhỏ, việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe thể chất và tinh thần cho người mẹ.

Theo đó, quá trình cho con bú giúp tử cung co hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ băng huyết sau sinh, đồng thời hỗ trợ mẹ giảm cân tự nhiên nhờ tiêu hao năng lượng.

Ngoài ra, nuôi con bằng sữa mẹ còn góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường type 2, ung thư vú và ung thư buồng trứng. Việc cho con bú cũng giúp cải thiện mối liên kết tình cảm giữa mẹ và bé, từ đó hỗ trợ tốt hơn về mặt tâm lý trong giai đoạn sau sinh.

Lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với người mẹ

Nguồn suckhoedoisong.vn


Nguồn suckhoedoisong.vn

 Từ khóa: nuôi con bằng sữa mẹ Nguy cơ Tình cảm Trẻ sơ sinh Dinh dưỡng Lợi ích sức khỏe Gắn bó Bệnh mạn tính Hỗ trợ Tiểu đường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn bao nhiêu rau quả mỗi ngày là đủ?

Ăn bao nhiêu rau quả mỗi ngày là đủ?
2025-08-10 08:06:00

Rau xanh và trái cây tươi là nhóm thực phẩm thiếu yếu trong chế độ ăn hằng ngày nhưng nhiều người còn băn khoăn chưa biết lượng rau quả nên ăn mỗi ngày bao nhiêu là đủ? 1. Lợi...

Trẻ trên 1 tuổi nên bổ sung sữa như thế nào?

Trẻ trên 1 tuổi nên bổ sung sữa như thế nào?
2025-08-02 07:19:00

Khi trẻ bước sang giai đoạn trên 1 tuổi, sữa không còn là nguồn dinh dưỡng chính mà là thực phẩm bổ sung. Sữa hỗ trợ cho chế độ ăn dặm của bé nên việc bổ sung sữa vẫn rất quan...

Bí quyết dinh dưỡng cho người ung bướu

Bí quyết dinh dưỡng cho người ung bướu
2025-08-02 06:20:00

“Nhịn ăn uống sẽ giết chết khối ung thư” – quan niệm sai lầm này đã khiến không ít bệnh nhân rơi vào tình trạng suy kiệt. Khi y học ngày càng tiến bộ, cách tiếp cận trong điều...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long