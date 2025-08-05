Lữ đoàn Công binh 299 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 5/8, Lữ đoàn Công binh 299 – Quân đoàn 12 (đóng tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (05/8/1965 - 05/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết – Phó Tư lệnh Quân đoàn 12; Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường – Chính ủy Binh chủng Công binh.

Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết – Phó Tư lệnh Quân đoàn 12 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn Công binh 299

Cách đây 60 năm, ngày 05 tháng 8 năm 1965, tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái (nay là xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Trung đoàn Công binh 299 đư­ợc thành lập và vinh dự được mang tên “Đoàn Công binh Tân Trào”.

Buổi đầu thành lập, trước yêu cầu nhiệm vụ được giao, Trung đoàn được tổ chức biên chế gồm chỉ huy Trung đoàn, 4 cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, 3 Tiểu đoàn kiến trúc gồm Tiểu đoàn 7, Tiểu đoàn 8, Tiểu đoàn 9. Các phân đội bảo đảm gồm: Đại đội vận tải 5, Đại đội quân y, Đại đội 4 pháo cao xạ và trạm sửa chữa kỹ thuật của Trung đoàn.

Tháng 11 năm 1971, do yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm công binh trên chiến trường, Trung đoàn Công binh kiến trúc 299 chuyển thành Trung đoàn Công binh công trình chiến đấu (lúc này Trung đoàn đã được biên chế tăng cường 2 Tiểu đoàn là Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 3 công trình). Với chức năng mới, nhiệm vụ mới, Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn xác định “Dù có phải hy sinh cũng kiên quyết mở đường, bám đường, bám tuyến” với truyền thống “Mở đường thắng lợi” của bộ đội Công binh anh hùng, Trung đoàn đã anh dũng tiến vào trận tuyến mới và những thắng lợi mới.

Năm 1973, Quân đoàn 1-Quân đoàn chủ lực dự bị chiến lược đầu tiên của Quân đội được thành lập. Một vinh dự to lớn và trách nhiệm nặng nề đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Công binh 299 là được về xây dựng, chiến đấu trong đội hình Quân đoàn 1- Binh đoàn Quyết thắng, Trung đoàn được tăng cường về lực lượng, trang bị phương tiện trở thành Lữ đoàn công binh hỗn hợp thuộc Quân đoàn.

Tháng 6 năm 1975, Lữ đoàn công binh 299 về đóng quân tại Phúc Do, Cẩm Thủy, Thanh Hóa; đến tháng 4 năm 1976 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn, Lữ đoàn được lệnh về đóng quân tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ). Ngày 22/11/2023 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký điều chuyển nguyên trạng Lữ đoàn 299 về trực thuộc Quân đoàn 12.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 299 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều chiến công vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã chung sức, đồng lòng góp phần xây đắp lên truyền thống “Mở đường thắng lợi” của bộ đội Công binh Anh hùng.

Nhiều năm liền, Lữ đoàn được tặng thưởng nhiều cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng ... Ngày 29 tháng 8 năm 1985 đơn vị được Đảng, Nhà nước Tuyên dương Danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; Các năm: 2005, 2009, 2011, vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì. Ngày 29 tháng 7 năm 2015, Lữ đoàn được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ hai.

Đặc biệt, kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tri ân các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và phát huy truyền thống đơn vị hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và Quân đoàn giao phó, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Lữ đoàn Công binh 299 Anh hùng.

Đ.H