Mái trường hội tụ trí tuệ, tâm huyết và khát vọng vươn lên

Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 60 năm (1965 - 2025) thành lập Trường THPT Yên Lạc mang đến niềm phấn khởi, tự hào cho các thế hệ thầy và trò nơi đây. Suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Đó vừa là nền tảng vững chắc, vừa là động lực mạnh mẽ để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục thi đua “Thầy dạy tốt, trò học tốt”, xứng đáng là mái trường hội tụ trí tuệ, tâm huyết và khát vọng vươn lên - Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

“Cái nôi” của giáo dục Yên Lạc

Thành lập ngày 1/10/1965, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt, thầy và trò Trường Phổ thông cấp III Yên Lạc (tiền thân của Trường THPT Yên Lạc) phải sơ tán ở nhiều nơi, vừa đào công sự, vừa dạy và học. Khắc phục khó khăn, trường đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài và phong trào thi đua “Thầy dạy tốt, trò học tốt”, dần trở thành điểm sáng thu hút học sinh trong huyện Yên Lạc cũ và các xã vùng lân cận Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Vĩnh Tường cũ.

Nếu như năm học 1965 - 1966, toàn trường chỉ có 5 lớp với 134 học sinh và 13 thầy, cô giáo thì 10 năm sau, trường thu hút gần 1.000 học sinh, chia làm 19 lớp, tổng số 55 cán bộ, giáo viên. Năm học 2025 - 2026, toàn trường có 39 lớp với hơn 1.600 học sinh; tổng số 79 cán bộ, giáo viên, 100% có trình độ đạt và trên chuẩn với cơ cấu hợp lý, đảm bảo việc dạy theo phân phối chương trình. Chi bộ Đảng nhà trường có 75 đảng viên. Khuôn viên trường được mở rộng, phòng học được kiên cố hóa đảm bảo học 1 ca/ngày; phòng điều hành, phòng chức năng, thí nghiệm, phòng máy vi tính được trang bị khá đầy đủ thiết bị; các loại sách giáo khoa, sách tham khảo phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu kiến thức của giáo viên và học sinh.

Cô và trò Trường THPT Yên Lạc trong giờ thí nghiệm môn Hóa học.

60 năm trôi qua, trường tự hào khi có hơn 30 nghìn học sinh tốt nghiệp, trong đó có hàng nghìn học sinh đỗ vào các trường đại học, trưởng thành và làm việc trên nhiều lĩnh vực. Học sinh của trường ở khắp mọi miền đất nước, phát huy được bản lĩnh cá nhân và có đóng góp quan trọng cho xã hội. Đó là niềm tự hào của Trường THPT Yên Lạc - “cái nôi” thu hút học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Tự hào mái trường chất lượng cao

Suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Trường THPT Yên Lạc có hơn 300 lượt cán bộ, giáo viên đã gắn bó, cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”. Các thế hệ thầy, cô giáo nối tiếp nhau giữ vững ngọn lửa yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, trở thành tấm gương sáng cho lớp lớp học trò noi theo như Nhà giáo ưu tú Trần Xuân Hưng, Nhà giáo ưu tú Tạ Vượng... Nhiều cựu học sinh trưởng thành, giữ trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp như: Thượng tướng Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; GS.TSKH Đào Trọng Thi - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thầy thuốc ưu tú, GS.TS Trịnh Đình Hải - nguyên Viện trưởng Viện Răng Hàm Mặt Trung ương...

Những năm gần đây, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, triển khai hiệu quả Nghị quyết 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội cho học sinh; chú trọng xây dựng môi trường học tập “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”... Nhờ đó, chất lượng giáo dục luôn đứng tốp đầu của tỉnh. Nhiều năm qua, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%, điểm trung bình thi tốt nghiệp nằm trong tốp trường cao nhất tỉnh; tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt cao; riêng 5 năm học gần đây, nhà trường đã có hơn 1.300 học sinh giỏi cấp tỉnh...

Với những thành tích nổi bật, Trường THPT Yên Lạc nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trường tiên tiến xuất sắc”, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2000), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2005), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010).

Phát triển nhà trường “Hiện đại - Nhân văn - Hội nhập”

Trong bối cảnh giáo dục đang có những đổi thay mạnh mẽ, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới dạy và học. Trường triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với định hướng phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy; chú trọng các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, gắn học tập với thực tiễn cuộc sống; phát triển các câu lạc bộ học tập, sáng tạo, văn nghệ, thể thao... Từ đó, xây dựng “Trường học hạnh phúc”, tạo môi trường thuận lợi để học sinh hăng say học tập, rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu và khẳng định bản thân.

Giai đoạn 2025 - 2035, Trường THPT Yên Lạc đặt mục tiêu phát triển theo định hướng “Hiện đại - Nhân văn - Hội nhập”, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trường THPT tiêu biểu của tỉnh. Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết và sáng tạo; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại; tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh. Kiên định giá trị cốt lõi “Lấy học sinh làm trung tâm, lấy tình yêu nghề làm động lực và lấy chất lượng làm thước đo của sự phát triển”. Qua thời gian, Trường THPT Yên Lạc không chỉ là nơi ươm mầm tri thức, mà còn là mái nhà của yêu thương, của ước mơ và cống hiến.

Nhà giáo Đỗ Tiến Minh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc cho biết: Kỷ niệm 60 năm thành lập là dấu mốc quan trọng để thầy và trò nhà trường cùng ôn lại chặng đường vẻ vang đã qua, đồng thời mở ra tầm nhìn mới cho hành trình phát triển phía trước.

Xuân Hùng