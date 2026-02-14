Malaysia công bố dự luật mới về an ninh mạng nhằm kiểm soát AI và Deepfake

Quyết định này nhằm thiết lập một khung chính sách toàn diện để ngăn chặn việc phát tán hình ảnh nhạy cảm và quy định về lưu giữ dữ liệu máy tính phục vụ công tác điều tra.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vừa thông báo kế hoạch ban hành Dự luật Tội phạm mạng mới nhằm đối phó với các mối đe dọa kỹ thuật số ngày càng phức tạp, bao gồm việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Deepfake (công nghệ giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo).

Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban An ninh mạng Quốc gia do Thủ tướng Anwar chủ trì ngày 12/2, nhằm thiết lập một khung chính sách toàn diện để ngăn chặn việc phát tán hình ảnh nhạy cảm và quy định về lưu giữ dữ liệu máy tính phục vụ công tác điều tra.

Ông Anwar nhấn mạnh rằng trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động, việc tăng cường chương trình nghị sự về an ninh mạng thông qua sự hợp tác chiến lược là điều cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự ổn định của đất nước.

Bên cạnh dự luật mới, Chính phủ Malaysia cũng đang đẩy nhanh tiến độ thành lập Trung tâm Phát triển Mật mã và An ninh mạng (CSCDC) - cơ quan hợp nhất các chức năng và nguồn lực của Trung tâm Quản lý và Công nghệ Mật mã Malaysia (PTPKM) cùng cơ quan an ninh mạng CyberSecurity Malaysia.

Về mặt quản lý, CSCDC sẽ trực thuộc Văn phòng Thủ tướng và nằm dưới sự giám sát trực tiếp của Cơ quan An ninh mạng Quốc gia và Hội đồng An ninh Quốc gia. Cơ quan này sẽ đóng vai trò là cánh tay kỹ thuật và vận hành chủ chốt của chính phủ trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo TTXVN