Màn song ca Thanh Lam - Hà Trần khiến khán phòng lặng đi vì xúc động

Tối 9/8, tại Nhà hát VOH Music One (TP.HCM), đêm nhạc “Ân tình của đá” của nhạc sĩ Trần Hải Sâm trở thành một bữa tiệc cảm xúc, đặc biệt với màn kết hợp hiếm hoi của hai diva Thanh Lam và Hà Trần.

Chương trình quy tụ nhiều giọng ca như Trọng Bắc, Tuyết Mai, Vũ Trà... cùng hai nữ nghệ sĩ hàng đầu làng nhạc nhẹ Việt Nam. 22 ca khúc được trình diễn trong không gian đậm chất trữ tình – lãng mạn, mang hơi thở Blue, Slow Rock, Bosa, Valse, Samba Funky... nhưng vẫn giữ nguyên “cái tình” và chất thơ trong từng sáng tác của Trần Hải Sâm.

Nếu Trọng Bắc, Vũ Trà trầm ấm, Tuyết Mai khắc khoải thì Thanh Lam và Hà Trần mang đến những sắc thái biến hóa, lúc tự sự day dứt, khi bay bổng thăng hoa. Cao trào của đêm nhạc là “Dòng sông tiếc nuối”, màn song ca của hai diva với giai điệu Valse đầy rung cảm, khiến cả khán phòng lặng đi rồi bùng nổ tràng pháo tay.

Hà Trần

Thanh Lam

Không chỉ là lần đầu tiên gửi lời chào đến khán giả trong nước, Trần Hải Sâm còn mang đến những tác phẩm hoàn toàn là các bài hát mới chưa từng công bố trước đây, các ca sĩ có mặt trong đêm nhạc cũng là lần đầu tiên thể hiện. Để lý giải cho điều này, Trần Hải Sâm chia sẻ: “Đêm nhạc Ân Tình Của Đá không phải thực hiện để đánh dấu chặng đường hay dấu ấn hoạt động nghệ thuật mà chỉ là một điểm kết nối, giao thoa của các tâm hồn yêu nhạc, rung cảm trong những ca từ mà nhạc của Trần Hải Sâm mang lại, cho nên những gì tôi mong muốn thực hiện là khán giả yêu mến mình thưởng thức những tác phẩm mới nhất và các gia tài này được ‘công bằng’ để được quyền bay xa, len lỏi trong lòng người mộ nghệ hơn”.

Các nghệ sĩ hát trong đêm nhạc Trần Hải Sâm

Các ca khúc của chị phần lớn xoay quanh chuyện tình yêu, chia ly và những ký ức ngọt ngào xen lẫn nuối tiếc, như “Ân tình của đá” (Trọng Bắc), “Môi khát” (Hà Trần), “Gặp gỡ để chia ly” (Thanh Lam), “Nỗi nhớ rẽ ngang” (Tuyết Mai)... NSND Thanh Lam đặc biệt bày tỏ sự yêu thích với “Vết sẹo thời gian” – một bản Slow Rock đậm chất riêng của chị.

Chương trình không có MC dẫn dắt, thay vào đó chính Trần Hải Sâm đảm nhận vai trò kể chuyện, đưa khán giả gần hơn với ca từ và cảm xúc của từng bài hát. Nữ nhạc sĩ ví các sáng tác như “một cánh diều chở đầy cảm xúc, khát khao”, và những nghệ sĩ, khán giả trong đêm diễn chính là “cơn gió” giúp cánh diều ấy vươn xa.

Dù đây là lần đầu tiên tổ chức liveshow tại Việt Nam, Trần Hải Sâm vẫn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt. Chị xúc động chia sẻ: “Tay tôi run cả lên, tưởng chừng không thể cầm mic. Nhưng tình cảm của khán giả khiến tôi rất vui và cảm động, hẹn sẽ sớm tái ngộ qua những đêm nhạc tiếp theo”.

Nguồn vov.vn