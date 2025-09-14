Màn trình diễn cống hiến, ấn tượng của Xuân Thiện Phú Thọ

Trước một trong những đội bóng mạnh nhất Việt Nam lúc này, đội bóng non trẻ Xuân Thiện Phú Thọ đã có một màn trình diễn khiến tất cả những ai theo dõi đều phải bất ngờ. Điểm sáng lớn nhất chính là tinh thần thi đấu không bỏ cuộc và cống hiến đến những giọt mồ hôi cuối cùng trước dàn sao Ninh Bình FC.

Trước trận đấu với Ninh Bình ở Cúp Quốc gia mùa giải 2025-2026, từ giới chuyên môn đến khán giả đều có chung nhận định là CLB Xuân Thiện Phú Thọ có thể sẽ thua đậm. Bởi lẽ, lực lượng, phong độ cho đến điều kiện chuẩn bị của 2 đội là quá chênh lệch nhau. Trước khi gặp Phú Thọ, Ninh Bình đã có chuỗi trận bất bại từ mùa trước đến giờ với 26 trận - một kỷ lục của bóng đá Việt Nam. Trong đó có 20 trận ở Giải hạng Nhất và 3 trận ở Cúp Quốc gia mùa trước (Ninh Bình chỉ dừng bước ở Cúp Quốc gia mùa trước khi hòa Becamex Bình Dương trong 2 hiệp chính và thua trên chấm luân lưu), cùng với đó là 3 trận toàn thắng ở đầu V-League 1 mùa này.

CLB Xuân Thiện Phú Thọ (áo trắng) đã có một trận đấu đáng được ngợi khen trước Hoàng Đức và dàn cầu thủ của Ninh Bình

Trong đội hình xuất phát mà Ninh Bình đưa ra sân trước Xuân Thiện Phú Thọ toàn những cái tên đắt giá như Hoàng Đức, Đức Chiến, Bảo Toàn và cả ngoại binh tên tuổi Geovane Magno. Trong khi đó, Xuân Thiện Phú Thọ chỉ là một đội bóng mới được thành lập trên nền tảng lực lượng của CLB Gia Định mới từ hạng Nhì lên với những cầu thủ không quá tên tuổi và ngoại binh duy nhất là Jefferson Elias cũng bị chấn thương, không thể thi đấu. Chỉ cần nhìn tương quan ấy cũng thấy được sự chênh lệch.

2 bàn thắng sớm của cựu đội trưởng CLB Phú Thọ cũ là Lê Hải Đức đã không đánh gục được tinh thần các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ

Thế nhưng, chủ nhà Xuân Thiện Phú Thọ trong trận đấu chính thức đầu tiên của lịch sử đội bóng đã đá một trận hết mình và khiến Ninh Bình đang hừng hực khí thế phải cực kỳ vất vả để vượt qua. Thật khó để tin được, Phú Thọ vẫn có thể vực dậy khi bị cầu thủ từng có 4 mùa giải gắn bó với sân Việt Trì trước đây là Lê Hải Đức chọc thủng lưới 2 lần chỉ trong 7 phút đầu tiên.

Khi tất cả đều nghĩ Xuân Thiện Phú Thọ sẽ vỡ trận thì cũng là lúc họ như một chiếc lò xo bị dồn nén đến thời điểm phải bật ra những gì tốt nhất của mình. Chủ nhà vẫn thi đấu bình tĩnh, chậm rãi đối mặt với những tình huống tấn công như vũ bão của Ninh Bình. HLV tạm quyền Nguyễn Hoàng Huân Chương đã yêu cầu các cầu thủ giữ vững đấu pháp, không nóng vội. Và khi mọi thứ dần ổn hơn, một ngôi sao mới của sân Việt Trì là Nguyễn Trọng Bảo đã lên tiếng.

Nguyễn Trọng Bảo (số 29) đã có màn trình diễn ấn tượng trong ngày ra mắt CLB Xuân Thiện Phú Thọ với 2 bàn thắng đẹp mắt

Trong bàn thắng đầu tiên, cầu thủ sinh năm 2004 có pha solo hoàn hảo, vượt qua 2 hậu vệ bên phía Ninh Bình là Hải Đức và Ngọc Bảo rồi nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Quàng Thế Tài. Không dừng lại ở đó, những phút đầu hiệp 2, vẫn là Trọng Bảo xử lý bước một cực ngọt trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng để gỡ hòa cho Xuân Thiện Phú Thọ. Bàn thắng thể hiện những phẩm chất cực kỳ đáng để chờ đợi ở cầu thủ 21 tuổi này, khi những pha xử lý từ đỡ bước 1 cho đến dứt điểm như vậy không thường xuyên xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam. Nếu HLV Kim Sang Sik có xem trận đấu này thì có lẽ, ông cũng sẽ phải cân nhắc cái tên Trọng Bảo để thử nghiệm cho U23 Việt Nam, bởi chính những tình huống kết thúc rất gọn như những gì mà cầu thủ này đã thể hiện lại chính là những gì mà cổ động viên cực kỳ chờ đợi nhưng chưa thể thấy được khi xem U23 Việt Nam thi đấu ở vòng loại U23 châu Á vừa qua.

Phẩm chất ngôi sao của Hoàng Đức chính là sự khác biệt của Ninh Bình

Khi bị gỡ hòa, Ninh Bình cũng đã hiểu ra rằng, họ mạnh hơn nhưng đang đối đầu với một đối thủ thi đấu quá quyết tâm và kiên cường, điều này buộc HLV Albadajero phải đưa ra những thay đổi khi tung tất cả những quân bài tốt nhất trên băng ghế dự bị như Trần Thành Trung, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Việt vào sân.

Ninh Bình vẫn rất chật vật trước hệ thống phòng ngự của Phú Thọ, nhưng cũng phải nói, sự khác biệt mà đội bóng này có được chính là phẩm chất ngôi sao. Những cái tên trứ danh tại V-League là Geovane và Hoàng Đức lên tiếng bằng những cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp để đưa Ninh Bình vượt lên vào thời điểm quan trọng nhất.

Sau những pha bóng ấy, các cầu thủ Phú Thọ dù khó có thể lật ngược tình thế, nhưng vẫn nỗ lực chạy rất nhiều dù tất cả đều đã rất mệt. Đó chính là một tinh thần “Chiến binh Đất Tổ” cần được ngợi khen và xứng đáng để khán giả yêu mến.

Một điểm sáng khác cần được nhắc tới, đó là màn trình diễn của thủ môn Nguyễn Anh Tuấn. Thủ thành này đã có rất nhiều tình huống phản xạ xuất thần để cứu thua cho Phú Thọ trước những cú dứt điểm của các ngôi sao bên phía Ninh Bình. Có thể đây sẽ là một chốt chặn đáng tin cậy với Phú Thọ trong mùa giải sắp tới.

CLB Xuân Thiện Phú Thọ xứng đáng được khán giả yêu mến với những gì đã thể hiện

CLB Xuân Thiện Phú Thọ dù dừng bước ở Cúp Quốc gia nhưng cũng để lại rất nhiều hy vọng với khán giả. Họ sẽ còn được bổ sung thêm nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của CLB Hòa Bình cũ trong tuần tới để sẵn sàng hướng tới chuyến làm khách trước Đồng Tháp vào ngày 20/9, cũng là trận ra quân tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026. Đây sẽ là một mùa giải đáng để chờ đợi của đội bóng Đất Tổ.

Huy Trần