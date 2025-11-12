Mát lành bột sắn dây Nhuận Trạch

Đối với người dân thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (cũ), nay là xã Lương Sơn, cây sắn dây như một món quà của đất trời. Khi xưa, đồng bào Mường nơi đây thường chỉ trồng ở góc vườn, đến lúc thu hoạch thì cắt khúc luộc hoặc nạo củ làm bột sắn dùng trong gia đình. Khoảng mươi năm nay, cây sắn được mở rộng lên những triền đồi xanh mướt, chắt chiu tinh túy của đất, của nắng, gió xứ Mường để nuôi dưỡng những củ thon dài, từ đó tạo nên loại bột trắng ngần, thanh khiết, đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Tinh bột sắn Nhuận Trạch được nghiền và lắng lọc.

Với ấp ủ xây dựng sản phẩm đặc trưng mang thương hiệu của quê hương và giải quyết vấn đề đầu ra cho bà con khi tăng diện tích, sản lượng, năm 2022, anh Hoàng Trọng Thu cùng 8 thành viên khác trồng sắn dây chủ lực trong thôn đã cùng nhau thành lập HTX Liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch.

Bột sắn dây là sản phẩm người tiêu dùng sử dụng trực tiếp nên quy trình sản xuất yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, vừa giữ trọn dinh dưỡng, lợi ích với sức khoẻ, vừa có hương vị thơm ngon đặc trưng. Anh Hoàng Trọng Thu, Giám đốc HTX

Với triết lý đó, để tạo nên sản phẩm bột sắn dây chất lượng, trước hết anh Thu cùng các thành viên HTX xây dựng vùng nguyên liệu trên 8ha được trồng theo phương pháp hữu cơ. HTX đầu tư hệ thống máy nghiền liên hoàn, máy sấy, xây dựng quy trình sản xuất khép kín. Các công đoạn từ chọn củ, rửa sạch, nghiền, lọc, lắng, sấy cho tới đóng gói đều được thực hiện kỹ lưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Chị Nguyễn Thị Vinh bên thành phẩm bột sắn dây đóng hộp.

Chị Nguyễn Thị Vinh, thành viên HTX cho biết: Nguyên liệu được chọn kỹ từ những củ sắn dây tươi ngon, sau đó rửa sạch, nghiền nhuyễn, rồi lọc, để lắng trong vòng một tuần cho hết nhựa, tạp chất. Tiếp theo, lấy tinh bột đưa lên khay, hút ẩm, cho vào máy sấy trong 48 giờ ở mức nhiệt 65°C. Khi sấy xong bẻ thành từng miếng, không bị vụn như các loại bột thông thường. Khoảng 6kg sắn dây tươi mới chế biến được 1kg tinh bột sắn khô.

Sản phẩm bột sắn dây Nhuận Trạch có màu trắng tinh khiết, cánh to.

Nhờ ứng dụng máy móc tiên tiến, tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, bột sắn dây Nhuận Trạch có màu trắng tinh khiết, cánh to, khô giòn, hương thơm đặc trưng. Sản phẩm có thể pha với nước uống trực tiếp, ướp với hoa bưởi hoặc làm bánh, nấu súp, chè... Lúc chín, bột sắn có màu trắng đục, dẻo thơm, sánh quyện và thanh mát, tan chảy nơi đầu lưỡi khi thưởng thức. Với đặc tính mát, nhiều dưỡng chất, ngoài tác dụng thanh nhiệt cơ thể, bột sắn dây còn được biết đến trong hỗ trợ làm đẹp và điều trị một số căn bệnh.

Bột sắn quê Mường chinh phục người tiêu dùng nhờ hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng và nguồn gốc an toàn, minh bạch. Đây là yếu tố ngày càng được người tiêu dùng quan tâm khi thị trường thời gian qua có những thực phẩm chức năng giả bị phát hiện.

Kết hợp giữa truyền thống với hiện đại, năm 2023, sản phẩm Bột sắn dây Nhuận Trạch đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Năm 2024, được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Hàng năm, HTX thu hoạch và thu mua khoảng 300 tấn củ sắn dây tươi với giá khoảng 15.000 đồng/kg, góp phần ổn định đầu ra cho nông dân trong vùng. Từ đó, HTX sản xuất được 5 - 6 tấn tinh bột sắn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh với giá khoảng 200.000 đồng/kg; nếu đóng hộp, bao bì đẹp làm quà tặng giá từ 250.000 - 300.000 đồng/kg.

Bột sắn dây Nhuận Trạch có mặt tại các hội chợ thương mại.

HTX đang từng bước cải tiến mẫu mã, hoàn thiện quy trình sản xuất; đồng thời mở rộng kênh tiêu thụ, tăng cường quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các hội chợ. Vừa qua, sản phẩm bột sắn của HTX đã được tỉnh Phú Thọ lựa chọn tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội), góp phần quảng bá nông sản đặc trưng của đất Tổ.

Anh Hoàng Trọng Thu chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi gói bột sắn dây của HTX không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn là kết tinh của công sức và lòng tự hào của người Mường nơi đây. Giữ nghề, đảm bảo chất lượng và mở rộng thị trường chính là cách lan tỏa giá trị của cây sắn dây quê hương.”

Từ vùng nguyên liệu thật, chất lượng thật, bột sắn dây Nhuận Trạch vừa là món quà với sức khỏe, vừa minh chứng cho sự sáng tạo, nhạy bén trong liên kết phát triển kinh tế nông thôn và khát vọng xây dựng thương hiệu cho nông sản xứ Mường.

Cẩm Lệ