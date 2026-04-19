“Mắt thần” giữ bình yên ở Mai Hạ

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng cao, xã Mai Hạ đã triển khai mô hình “Camera an ninh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)”, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.

Hiệu quả rõ nét qua từng vụ việc

Xuất phát từ thực tiễn địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông liên xã, Công an xã Mai Hạ đã chủ động rà soát, tham mưu UBND xã lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư, cổng trường học, khu du lịch, các điểm giao thông phức tạp. Đặc biệt, hệ thống camera đưa vào vận hành từ tháng 1/2026 với 10 mắt camera được tích hợp công nghệ AI có khả năng nhận diện biển số phương tiện, ghi nhận hình ảnh theo thời gian thực, hỗ trợ truy xuất dữ liệu nhanh chóng, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác xác minh, điều tra khi có vụ việc xảy ra, hỗ trợ lực lượng công an theo dõi, quản lý địa bàn 24/24 giờ. Kinh phí thực hiện mô hình camera an ninh khoảng 280 triệu đồng từ ngân sách xã. Việc sử dụng ngân sách xã được thực hiện có trọng tâm, ưu tiên lắp đặt tại các vị trí thiết yếu như trụ sở làm việc, các tuyến đường trung tâm, khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

Theo lãnh đạo UBND xã, nguồn kinh phí này không chỉ giúp bảo đảm tiến độ triển khai ban đầu mà còn tạo “đòn bẩy” thu hút sự tham gia đóng góp của người dân, doanh nghiệp. Do đó, để hệ thống camera từng bước được mở rộng, phủ kín nhiều khu dân cư mà không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách cần nhiều nguồn lực xã hội hóa.

Mô hình camera an ninh xã Mai Hạ được đưa vào vận hành từ tháng 1/2026 với 10 mắt camera được tích hợp công nghệ AI.

Từ khi đưa vào vận hành, hệ thống camera đã hỗ trợ lực lượng Công an xã phát hiện, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Theo ghi nhận, nhiều hành vi vi phạm như trộm cắp tài sản, tụ tập gây rối, vi phạm giao thông... được phát hiện kịp thời thông qua hình ảnh trích xuất từ camera. Lực lượng Công an xã đã xác minh, làm rõ 4 vụ việc va chạm giao thông (đã xử lý hoà giải) và 2 đơn trình báo của người dân liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản thông qua việc trích xuất, phân tích dữ liệu từ hệ thống camera. Cụ thể: Ngày 13/1, Công an xã Mai Hạ nhận được trình báo của cháu H.V.N, (sinh năm 2013), trú tại xóm Tiền Phong về việc mất trộm xe đạp điện. Qua trích xuất camera, lực lượng Công an xã đã tìm được chiếc xe đạp điện trên tại Nhà văn hóa xóm Tiền Phong. Qua xác minh, chiếc xe đạp của cháu H.V.N bị bạn bè giấu với mục đích trêu chọc, không phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Gần đây, vào ngày 30/3, tại xóm Thanh Mai, phát hiện đối tượng có biểu hiện tâm thần mượn xe máy đi về xã Mai Châu. Qua trích xuất camera, lực lượng Công an xã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xóm Thanh Mai chặn đón đối tượng trên, trao trả xe máy cho người dân.

Không chỉ riêng Mai Hạ, thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy camera an ninh đã trở thành “trợ thủ đắc lực”, góp phần điều tra, khám phá hàng trăm vụ việc, rút ngắn thời gian xác minh và nâng cao hiệu quả xử lý.

Hướng đi phù hợp trong chuyển đổi số ở cơ sở

Một trong những hiệu quả nổi bật của mô hình là tính răn đe, phòng ngừa. Việc lắp đặt công khai camera tại các khu dân cư đã giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm ngay từ ban đầu.

Ông Bùi Anh Tuấn, xóm Tiền Phong, chia sẻ: “Từ ngày có camera, tình trạng trộm cắp vặt giảm hẳn. Đi làm ăn xa cũng yên tâm hơn vì khu dân cư được giám sát thường xuyên”.

Không chỉ là công cụ giám sát, hệ thống còn gắn kết người dân với lực lượng công an khi nhiều hộ dân chủ động cung cấp dữ liệu, phối hợp xử lý vụ việc, góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Thượng tá Hà Việt Thành, Trưởng Công an xã Mai Hạ cho biết: "Hệ thống camera giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, từ đó chủ động bố trí lực lượng xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, dữ liệu camera còn phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xác minh, góp phần giảm áp lực về nhân lực trong bối cảnh lực lượng công an cơ sở còn mỏng".

Thực tiễn cho thấy, mô hình camera an ninh tại Mai Hạ là hướng đi đúng đắn trong ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh trật tự. Không chỉ hỗ trợ phòng, chống tội phạm, mô hình còn góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay từ cơ sở. Thời gian tới, địa phương tiếp tục mở rộng hệ thống, kết nối dữ liệu đồng bộ, hướng tới xây dựng mạng lưới giám sát thông minh, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Đinh Thắng