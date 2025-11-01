Mbappe giành danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu

Tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid chính thức nhận danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu 2024/2025.

Tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid chính thức nhận danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu 2024/2025, phần thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Ngôi sao người Pháp đã ghi 31 bàn thắng sau 34 trận tại La Liga, đạt 62 điểm, vượt qua Viktor Gyökeres và Mohamed Salah.

Mbappe ẵm danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu. Ảnh: Reuters

Chia sẻ với truyền thông khi giành giải thưởng cao quý, Mbappe cho biết: “Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các đồng đội – những người đã giúp tôi đạt được thành tích này. Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn và tôi muốn tiếp tục viết nên lịch sử cùng Real Madrid”.

Ngoài việc cảm ơn đồng đội, chân sút sinh năm 1998 còn khẳng định: “Tôi đã ghi 31 bàn mùa trước, và năm nay khởi đầu rất tốt với 11 bàn sau 10 trận. Tất nhiên, tôi muốn giành giải thưởng này thêm một lần nữa”.

Với danh hiệu này, Kylian Mbappe khép lại mùa giải đầu tiên cùng Real Madrid một cách hoàn hảo, khi sánh vai với các huyền thoại từng giành Chiếc Giày Vàng châu Âu như Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario và Cristiano Ronaldo.

Nguồn vov.vn