Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Mbappe giành danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu

Tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid chính thức nhận danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu 2024/2025.

Tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid chính thức nhận danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu 2024/2025, phần thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Ngôi sao người Pháp đã ghi 31 bàn thắng sau 34 trận tại La Liga, đạt 62 điểm, vượt qua Viktor Gyökeres và Mohamed Salah.

Mbappe giành danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu

Mbappe ẵm danh hiệu Chiếc Giày Vàng châu Âu. Ảnh: Reuters

Chia sẻ với truyền thông khi giành giải thưởng cao quý, Mbappe cho biết: “Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là các đồng đội – những người đã giúp tôi đạt được thành tích này. Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn và tôi muốn tiếp tục viết nên lịch sử cùng Real Madrid”.

Ngoài việc cảm ơn đồng đội, chân sút sinh năm 1998 còn khẳng định: “Tôi đã ghi 31 bàn mùa trước, và năm nay khởi đầu rất tốt với 11 bàn sau 10 trận. Tất nhiên, tôi muốn giành giải thưởng này thêm một lần nữa”.

Với danh hiệu này, Kylian Mbappe khép lại mùa giải đầu tiên cùng Real Madrid một cách hoàn hảo, khi sánh vai với các huyền thoại từng giành Chiếc Giày Vàng châu Âu như Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario và Cristiano Ronaldo.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu Giải Vô địch Quốc gia Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tiền đạo Kylian Mbappe Mohamed Salah Real madrid La Liga Giải thưởng Cristiano ronaldo Ngôi sao
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U22 Việt Nam: Hàng công đỏ, liệu đã chín?

U22 Việt Nam: Hàng công đỏ, liệu đã chín?
2025-10-31 08:14:00

HLV Kim Sang đang sở hữu hàng công đầy chất lượng, nhưng thực tế thuyền trưởng U22 Việt Nam vẫn còn quá nhiều việc phải làm, trong đó cả vấn đề... tâm lý.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long