Micro thu âm và gậy chụp ảnh: Bộ đôi thiết bị được nhiều nhà sáng tạo nội dung ưu tiên lựa chọn

Video ngắn, livestream và podcast ngày càng phát triển trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhu cầu đầu tư thiết bị hỗ trợ sáng tạo nội dung. Trong đó, micro thu âm và gậy chụp ảnh trở thành hai lựa chọn quen thuộc nhờ giúp cải thiện chất lượng âm thanh và khung hình. Đáp ứng nhu cầu này, GoChek phát triển nhiều giải pháp phù hợp với cả người mới bắt đầu và creator thường xuyên sản xuất nội dung.

Micro thu âm và gậy chụp ảnh trở thành bộ đôi thiết bị không thể thiếu

Sự phát triển của các nền tảng video ngắn, livestream và podcast khiến nhiều nhà sáng tạo nội dung ưu tiên đầu tư vào những thiết bị hỗ trợ ghi hình và thu âm. Trong số đó, micro thu âm và gậy chụp ảnh được xem là bộ đôi thiết bị giúp tối ưu cả chất lượng âm thanh lẫn hình ảnh trong quá trình sản xuất nội dung.

Mỗi thiết bị đảm nhận một vai trò riêng nhưng có khả năng hỗ trợ lẫn nhau:

- Micro thu âm : Ghi lại giọng nói rõ ràng, hạn chế tạp âm từ môi trường và cải thiện chất lượng bản ghi trong nhiều điều kiện sử dụng.

- Gậy chụp ảnh : Mở rộng góc quay, giữ khung hình ổn định và hỗ trợ người dùng linh hoạt thay đổi vị trí ghi hình mà không cần thêm người hỗ trợ.

Sự kết hợp giữa hai thiết bị giúp quá trình sáng tạo nội dung trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn. Người dùng có thể dễ dàng đáp ứng nhiều nhu cầu ghi hình khác nhau như:

- Quay vlog hằng ngày.

- Livestream bán hàng.

- Thu podcast với giọng nói rõ nét.

- Quay video review sản phẩm.

- Giảng dạy và đào tạo trực tuyến.

Nhờ khả năng hỗ trợ đồng thời về âm thanh và hình ảnh, micro thu âm cùng gậy chụp ảnh đang trở thành lựa chọn phổ biến của cả người mới bắt đầu lẫn các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

GoChek mang đến giải pháp thiết bị hỗ trợ sáng tạo nội dung toàn diện

Thay vì tập trung vào một phân khúc duy nhất, GoChek xây dựng các giải pháp giúp người dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp với mục đích ghi hình và ngân sách.

GoChek Ultra S25 nâng cấp chất lượng thu âm cho creator

GoChek Ultra S25 được định vị với thông điệp “First step to level up your sound”, hướng đến những người muốn cải thiện chất lượng âm thanh khi sản xuất nội dung. Thiết bị tập trung vào khả năng xử lý giọng nói, giúp giảm tiếng ồn đáng kể trong quá trình ghi âm.

GoChek Ultra S25

Một số công nghệ nổi bật trên GoChek Ultra S25 gồm:

- AI Audio Processing giúp giảm nhiễu và giữ giọng nói rõ ràng hơn.

- Chuẩn thu âm 24-bit kết hợp Smart CSC giúp bản ghi có độ chi tiết cao và hạn chế tạp âm môi trường.

- Intelligent Gain Balance (IGB) tự động cân bằng âm lượng, hạn chế hiện tượng nói nhỏ khó nghe hoặc nói lớn gây vỡ tiếng.

Bên cạnh chất lượng âm thanh, GoChek Ultra S25 còn đáp ứng nhu cầu ghi hình liên tục nhờ thời lượng pin đầu phát lên đến 12 giờ, hộp sạc hỗ trợ khoảng 42 giờ sử dụng và khoảng cách truyền tín hiệu tối đa 250 m trong điều kiện không có vật cản.

GoChek Ultra S24 đáp ứng nhu cầu ghi âm hằng ngày

Nếu Ultra S25 hướng đến phân khúc cần nhiều công nghệ xử lý âm thanh, GoChek Ultra S24 lại tập trung vào sự đơn giản và tính linh hoạt. Với định vị “Micro được cộng đồng creators tin chọn”, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu ghi âm phục vụ công việc và sáng tạo nội dung hằng ngày.

GoChek Ultra S24

GoChek Ultra S24 nổi bật với:

- Khả năng chống ồn tới 90%, giúp giảm tiếng gió và tạp âm.

- Kết nối không dây tự động, rút ngắn thời gian chuẩn bị trước khi ghi hình.

- Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện khi cài áo hoặc mang theo.

- Nhiều phiên bản lựa chọn, từ bộ 1 micro đến bộ 2 micro có hộp sạc.

- Mức giá dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều nhóm người dùng.

Thiết bị được nhiều TikToker, giáo viên, người bán hàng trực tuyến, sinh viên và người mới bắt đầu sáng tạo nội dung lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí.

GoChek SS100 hỗ trợ linh hoạt trong mọi góc quay

Âm thanh rõ sẽ phát huy hiệu quả hơn khi kết hợp với khung hình ổn định. Vì vậy, GoChek phát triển thêm gậy chụp ảnh SS100 nhằm hỗ trợ người dùng chủ động trong quá trình ghi hình.

GoChek SS100 sở hữu chiều dài tối đa 2,2 m, giúp mở rộng góc quay và ghi lại khung hình rộng hơn. Thiết kế tripod 4 chân tăng độ ổn định khi đặt trên nhiều bề mặt, trong khi kẹp điện thoại xoay 360° giúp chuyển đổi linh hoạt giữa quay ngang và quay dọc.

Gậy chụp ảnh SS100

Thiết bị còn tích hợp điều khiển Bluetooth với phạm vi khoảng 10 m, hỗ trợ chụp ảnh hoặc quay video từ xa. GoChek SS100 tương thích với hầu hết điện thoại từ 4,7 đến 7 inch và có thể chuyển đổi nhanh giữa chế độ gậy selfie và tripod. Điều này giúp người dùng thuận tiện khi quay vlog, livestream, review sản phẩm hoặc chụp ảnh nhóm.

Micro thu âm và gậy chụp ảnh là các thiết bị quan trọng đối với các content creator. Việc kết hợp hai thiết bị này giúp cải thiện âm thanh, ổn định khung hình và nâng cao hiệu quả ghi hình trong quá trình sử dụng. Với các dòng micro GoChek Ultra S25, GoChek Ultra S24 và gậy chụp ảnh GoChek SS100, người dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế. Lựa chọn đúng thiết bị sẽ góp phần tối ưu chất lượng video và nâng cao hiệu quả sáng tạo nội dung.