Mở bán tòa tháp căn hộ Nexus Tower vào ngày 11/7/2026

Dự án khu đô thị mới Đông Nam Oasis City do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô làm chủ đầu tư chính thức khởi công tháng 9/2025. Khu đô thị có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, diện tích hơn 63 ha chạy dọc theo trục đường Hai Bà Trưng và Vũ Thê Lang thuộc các phường Việt Trì, Thanh Miếu.

Đây là dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được kỳ vọng sẽ làm thay đổi hạ tầng đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương.

Khu đô thị Đông Nam Oasis City có vị trí đắc địa thuộc các phường Việt Trì, Thanh Miếu.

Để đảm bảo tiến độ cũng như kỹ, mỹ thuật của công trình, chủ đầu tư đã hợp tác với các công ty thiết kế, thi công, tư vấn giám sát uy tín hàng đầu Việt Nam. Đến nay, nhà thầu đang thi công các hạng mục phức hợp, móng, tầng hầm và các hạng mục khác.

Nhà thầu đang huy động nhân lực, tích cực thi công phần tầng hầm và các hạng mục phụ trợ khác.

Khu đô thị Đông Nam Oasis City gồm 6 phân khu cao cấp, trong đó có 3 phân khu biệt thự, 3 phân khu liền kề và 3 tòa tháp tổ hợp (thương mại dịch vụ, căn hộ) cao 20 tầng, cùng hạ tầng, tiện ích đồng bộ như công viên cây xanh, trường học...

Chủ đầu tư cam kết sẽ triển khai dự án này trở thành một hình mẫu đô thị tại tỉnh Phú Thọ với bước đột phá về không gian căn hộ, mang đến trải nghiệm sống đủ đầy, trọn vẹn nhờ hệ thống tiện ích nội và ngoại khu hiện đại.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp Nexus Tower cao 20 tầng với 578 căn hộ đa dạng diện tích, hồ sơ pháp lý chặt chẽ, đáp ứng các phân khúc khách hàng. Các căn hộ ở đây được thiết kế đảm bảo an toàn, có tính thẩm mỹ, tiện ích, khai thác tối đa công năng sử dụng, có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động giúp cảnh báo, kịp thời khắc phục các sự cố.

Phối cảnh tổng thể tòa Nexus Tower cao 20 tầng.

Chủ đầu tư sẽ chính thức mở bán căn hộ tòa Nexus Tower vào 8h ngày 11/7/2026, tại khách sạn Mường Thanh - Phú Thọ. Sự kiện được đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần phục hồi thị trường bất động sản tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Gia Thái - Hoài Vũ