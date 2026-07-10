Võ Tuấn Lộc – Người am hiểu sâu sắc thị trường phế liệu Việt Nam

Bạn đang tìm kiếm bí quyết thành công trong ngành tái chế? Bài viết sắp tới đây sẽ hé lộ toàn bộ triết lý kinh doanh của Võ Tuấn Lộc, người am hiểu sâu sắc thị trường phế liệu Việt Nam. Những phân tích sắc sảo về chu kỳ giá cả chắc chắn sẽ mang lại góc nhìn hoàn toàn mới mẻ.

Võ Tuấn Lộc là ai? Cái tên bảo chứng trong ngành phế liệu

Trong bối cảnh thị trường thu mua phế liệu tại Việt Nam vốn dĩ phát triển khá manh mún và tự phát, sự xuất hiện của những nhà quản trị bài bản đã thổi một làn gió mới vào ngành nghề này. Nổi bật trong số đó là chuyên gia thu mua phế liệu Võ Tuấn Lộc, người thành lập của Công ty TNHH Kim loại Tuấn Lộc (Phế Liệu 24h):

Võ Tuấn Lộc - Cái tên bảo chứng trong ngành phế liệu.

Tại sao Võ Tuấn Lộc được xem là cái tên bảo chứng trên thị trường?

Nhắc đến Võ Tuấn Lộc và hệ thống Phế Liệu 24h do ông điều hành, các đối tác từ khách hàng cá nhân đến các khu công nghiệp lớn khu vực miền Nam đều đánh giá cao bởi 3 yếu tố cốt lõi:

Chính sách giá bình ổn trong bối cảnh biến động: Ngành phế liệu thường xuyên chịu ảnh hưởng từ biểu đồ giá kim loại thế giới. Trong khi nhiều cơ sở nhỏ lẻ thường ép giá khi thị trường đi xuống, ông Võ Tuấn Lộc luôn duy trì chiến lược mua phế liệu giá cao và cam kết mức giá cạnh tranh cao nhất

Hệ thống vận hành 24/7 và minh bạch tuyệt đối: Ông Lộc là người tiên phong trong việc đưa quy chuẩn đo lường điện tử xác thực vào quá trình thu gom. Việc cân đo, định giá, phân loại được tiến hành công khai, nhanh chóng và hỗ trợ tận nơi 24/7, xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo ép giá.

Những dự án khổng lồ: Không chỉ dừng lại ở quy mô dân dụng, tên tuổi của Võ Tuấn Lộc được khẳng định qua những bản hợp đồng thu mua, tháo dỡ nhà xưởng, tàu thuyền và thanh lý máy móc công trình với khối lượng lên đến hàng ngàn tấn.

Tầm nhìn kinh tế xanh và khát vọng chuyên nghiệp hóa

Không chỉ tập trung vào bài toán lợi nhuận, ông Võ Tuấn Lộc còn mang khát vọng thay đổi cái nhìn của xã hội về ngành phế liệu. Dưới góc nhìn của ông, kinh doanh phế liệu không đơn thuần là mua đi bán lại, mà là mắt xích đầu tiên và quan trọng nhất của nền Kinh tế Tuần hoàn.

Bằng việc xây dựng nền tảng Phế Liệu 24h, ông đang hiện thực hóa ước mơ kết nối cung cầu toàn quốc, tối ưu hóa chuỗi cung ứng vật liệu tái sinh và đưa ngành phế liệu Việt Nam từng bước hội nhập với các tiêu chuẩn công nghiệp xanh của thế giới.

Tư duy kinh tế tuần hoàn trong chiến lược của ông Lộc

Trong mắt nhiều người, phế liệu chỉ là những món đồ hỏng hóc, bỏ đi. Nhưng dưới góc nhìn của ông Võ Tuấn Lộc, giám đốc hệ thống Phế Liệu 24h, đó lại là khởi đầu cho một vòng đời mới của tài nguyên. Bằng việc áp dụng tư duy kinh tế tuần hoàn, ông đang từng bước biến những núi rác thải công nghiệp thành mỏ nguyên liệu đắt giá.

Tư duy kinh tế tuần hoàn trong chiến lược của Võ Tuấn Lộc.

Phế liệu không phải là điểm cuối

Áp dụng tư duy kinh tế tuần hoàn là một vòng tròn khép kín, ông Lộc không định vị doanh nghiệp của mình là một vựa “ve chai” mua đi bán lại thông thường. Ông biến Phế Liệu 24h thành một trạm trung chuyển chuyên nghiệp. Thay vì thu mua thụ động, hệ thống của ông liên kết trực tiếp với các khu công nghiệp để thu gom rác thải ngay từ vạch xuất phát.

Phân loại sạch, bí quyết giữ giá trị cho tài nguyên

Một thực trạng khiến ông Lộc luôn trăn trở là việc phế liệu tại Việt Nam thường bị tái chế rất lãng phí. Khi các loại nhựa, sắt, đồng bị trộn lẫn với nhau, chúng chỉ có thể đem đi nấu lại thành những sản phẩm chất lượng thấp, dùng vài bữa lại hỏng và tiếp tục quay về bãi rác.

Để cắt đứt cái vòng luẩn quẩn đó, bí quyết của ông nằm ở khâu phân loại cực kỳ tỉ mỉ. Đồng nguyên chất, đồng pha, nhôm, sắt thép hay từng loại nhựa đều được tách riêng biệt. Nhờ sự kỹ lưỡng này, khối phế liệu của ông Lộc khi đưa đến các nhà máy luyện kim đã trở thành nguyên liệu sạch.

Sắt, đồng, nhôm khi được tái chế đúng cách sẽ tạo ra sản phẩm mới có chất lượng không thua kém gì quặng khai thác từ mỏ tự nhiên. Cách làm này không chỉ tiết kiệm hàng triệu tấn tài nguyên mà còn giảm lượng khí thải khổng lồ ra môi trường.

Với tầm nhìn chiến lược và sự am hiểu sâu sắc, ông Võ Tuấn Lộc không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường phế liệu mà còn tiên phong kiến tạo ngành công nghiệp tái chế bền vững, góp phần xây dựng kinh tế xanh Việt Nam.

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