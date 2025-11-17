Mỗi thầy thuốc không chỉ giỏi nghề mà còn tận tâm vì người bệnh

Ra đời trong bối cảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ không ngừng mở rộng quy mô, hiện đại hóa trang thiết bị và nâng tầm chất lượng phục vụ, Khoa Ngoại yêu cầu - tiền thân là đơn vị Ngoại khoa thuộc Trung tâm Khám chữa bệnh chất lượng cao - được thành lập năm 2010. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, tập thể cán bộ, y, bác sĩ của khoa đã nỗ lực khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mũi nhọn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của bệnh viện trong hành trình 60 năm xây dựng và trưởng thành.

Các y, bác sĩ Khoa Ngoại yêu cầu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) tận tình khám, điều trị cho người bệnh. Ảnh: Dương Chung

Hiện nay, Khoa Ngoại yêu cầu có 73 giường bệnh với 33 cán bộ, nhân viên; trong đó có 1 tiến sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa II, 3 thạc sĩ, 2 bác sĩ chuyên khoa I, 3 bác sĩ đa khoa, cùng đội ngũ điều dưỡng có chuyên môn vững vàng. Bình quân mỗi tháng, Khoa tiếp nhận và điều trị nội trú cho khoảng 460 bệnh nhân, nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp được chẩn đoán và xử trí kịp thời, mang lại kết quả điều trị khả quan. Đáng ghi nhận, tỷ lệ thành công các ca phẫu thuật lớn luôn đạt 100%, khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y, bác sĩ.

Không chỉ giỏi chuyên môn, Khoa Ngoại yêu cầu còn luôn tiên phong ứng dụng các kỹ thuật mới, chuyên sâu trong điều trị. Nhiều kỹ thuật hiện đại được triển khai thành công như: Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý cột sống do thoái hóa, phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt bằng laser Holmium (HoLEP), phẫu thuật cắt trĩ bằng laser... Đặc biệt là kỹ thuật đốt sóng cao tần xung điều trị đau thần kinh ngoại biên, trong đó có đau dây thần kinh số 5 - kỹ thuật hiện đại được nhiều bệnh nhân tin tưởng.

Bà Nguyễn Thị Thúy, 58 tuổi, xã Thanh Ba, từng điều trị đau dây thần kinh số 5 chia sẻ: “Trước đây tôi đau nhức kéo dài, điều trị nhiều nơi không khỏi. Được bác sĩ tư vấn và thực hiện đốt sóng cao tần, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi gần như không còn đau, sinh hoạt bình thường. Cách làm việc tận tâm, nhẹ nhàng của các y, bác sĩ khiến tôi rất cảm phục”.

Không chỉ dừng ở điều trị kỹ thuật cao, tập thể Khoa Ngoại yêu cầu luôn đặt người bệnh làm trung tâm phục vụ. Các quy trình khám, tư vấn, điều trị được chuẩn hóa, gắn liền với việc ứng dụng công nghệ thông tin, bệnh án điện tử, tiến tới chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động khám chữa bệnh, hướng tới mô hình y tế thông minh vì sức khỏe Nhân dân. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đang thực hiện theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Tiến sĩ Vi Trường Sơn - Trưởng Khoa Ngoại yêu cầu cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác khám chữa bệnh, chúng tôi luôn xác định đổi mới, sáng tạo là yếu tố sống còn. Khoa liên tục cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng trong và ngoài nước để tiếp cận tiến bộ y học hiện đại, chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận có trình độ chuyên môn và y đức. Mục tiêu của chúng tôi là mỗi thầy thuốc không chỉ giỏi nghề mà còn phải giữ được ngọn lửa đam mê, tận tâm vì người bệnh”.

Thành tích 2 năm liên tiếp (2023 - 2024) được công nhận danh hiệu “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ y tế nơi đây.

Hướng tới chặng đường mới, trong bối cảnh hội nhập và phát triển của ngành Y tế hiện đại, Khoa Ngoại yêu cầu tiếp tục lấy “Chất lượng - Hiệu quả - An toàn - Người bệnh là trung tâm” làm phương châm hành động, không ngừng đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật cao, mở rộng hợp tác chuyên sâu với các bệnh viện tuyến Trung ương. Với nền tảng vững chắc và tinh thần tận tụy vì người bệnh, Khoa Ngoại yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tỏa sáng, xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong kỷ nguyên y học hiện đại, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Bệnh viện trong hệ thống y tế trên địa bàn.

Hương Lan