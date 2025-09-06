“Một chuyến đi - Ba trải nghiệm” sẽ kích cầu du lịch Lâm Ðồng

Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025 sẽ là chuỗi các sự kiện thu hút khách du lịch đến Lâm Đồng, xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Sẽ có nhiều sản phẩm du lịch mới kết nối với Đà Lạt.

Bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, chương trình Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch tỉnh Lâm Đồng năm 2025 từ ngày 6/9 - 5/10 là chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, ngành du lịch sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương để xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút, phục vụ khách du lịch đến Lâm Đồng, liên kết các sản phẩm du lịch dựa trên không gian phát triển du lịch của tỉnh. Qua đó, giúp doanh nghiệp nhận diện, xây dựng sản phẩm kết hợp và mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Theo Phòng Quản lý du lịch, hiện nay, có gần 50 doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí, vận chuyển du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia chương trình kích cầu trong tháng trải nghiệm, bắt đầu từ ngày 1/9. Nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn như: miễn phí dịch vụ, tặng voucher miễn phí hoặc giảm giá sử dụng dịch vụ, tham gia các tour trọn gói (liên kết sản phẩm, dịch vụ giữa vận chuyển, ăn uống, lưu trú, tham quan, vui chơi giải trí) từ 5 - 50%...

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức đoàn khảo sát một số sản phẩm du lịch đặc trưng tại 3 khu vực của tỉnh để kết nối giữa hoa và biển, hoa và di sản, biển và di sản, Lâm Đồng “Một chuyến đi - Ba trải nghiệm”. Tổ chức chương trình xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng và gặp mặt, giao lưu với các doanh nghiệp du lịch, báo chí trong và ngoài nước, tạo cơ hội để doanh nghiệp du lịch gặp gỡ, kết nối phát triển ngành du lịch. Thông qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của du lịch Lâm Đồng, ký kết hợp tác kinh doanh, phát triển du lịch.

Không gian giới thiệu âm nhạc - văn hóa các dân tộc tỉnh Lâm Đồng, triển lãm sách và ảnh nghệ thuật giới thiệu về tỉnh Lâm Đồng, quảng bá về các hoạt động văn hóa và hoạt động nghệ thuật đường phố; xây dựng không gian giới thiệu sự kết hợp, hội tụ tinh hoa ẩm thực của Việt Nam và thế giới phục vụ người dân, du khách. Tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí thu hút Nhân dân và du khách đến tham gia. Trưng bày các bảng trích biểu đồ, mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu của địa phương, tranh, ảnh nghệ thuật, sách, đồ thủ công mỹ nghệ; trình diễn nhạc cụ, dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng...

Cùng với đó là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, các sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và món ngon Lâm Đồng sẽ quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung, triển lãm các mô hình nông nghiệp tới người dân và du khách. Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức 2 lễ công bố nhạc cụ đàn đá và tượng Avalokitesvara Bắc Bình là bảo vật quốc gia. Đây là những đại diện tiêu biểu cho giá trị văn hóa, mỹ thuật, kỹ thuật đặc trưng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng và diện mạo văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỳ vọng trong tương lai sẽ có nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút, phục vụ khách du lịch đến Lâm Đồng; liên kết các sản phẩm du lịch dựa trên không gian phát triển mới. Qua đó giúp doanh nghiệp nhận diện, xây dựng sản phẩm kết hợp và mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Đồng thời, tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Nguồn baolamdong.vn