Một ngày hội, triệu ước mơ

Trong tiếng trống khai trường rộn rã sáng 5/9, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trên quê hương Đất Tổ chính thức bước vào năm học mới 2026-2027. Từ những ngôi trường khang trang nơi đô thị đến các điểm trường bên lòng hồ, trên những bản làng vùng cao, mỗi tiếng trống vang lên lại mở ra một hành trình mới, nơi những ước mơ tuổi học trò được chắp cánh và những khát vọng tương lai bắt đầu từ mái trường hôm nay.

Sáng 5/9, sắc cờ hoa rực rỡ trên khắp các con đường, sân trường trên quê hương Đất Tổ. Những tà áo dài, khăn quàng đỏ, bộ đồng phục mới và ánh mắt còn bỡ ngỡ của học sinh đầu cấp tạo nên không khí khai trường đầy sức sống. Ở những ngôi trường trung tâm tỉnh, học sinh háo hức bước vào lớp học mới. Trên vùng cao, những bước chân nhỏ vẫn vượt qua những con đường dốc. Bên lòng hồ Hòa Bình, những con thuyền lại rẽ sóng đưa học sinh đến trường. Dù ở đâu, sáng 5/9 cũng là ngày của niềm vui, những khởi đầu mới và những ước mơ được chắp cánh.

Các thầy, cô giáo Trường Đại học Hùng Vương phấn khởi đón các sinh viên trong ngày khai giảng năm học mới.

Những ngôi trường mới - nơi ươm mầm những ước mơ

Năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Giáo dục Đất Tổ khi việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp tiếp tục được triển khai, bộ máy từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục thực chất. Đằng sau không khí rộn ràng của ngày khai trường là sự chuẩn bị chu đáo của ngành, địa phương và các nhà trường, để mỗi học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Tại Trường THCS Tam Dương, niềm vui ngày khai trường năm nay dường như trọn vẹn hơn. Không còn cảnh học nhờ, học tạm, 757 học sinh cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường chính thức bước vào năm học mới trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Ngôi trường mới được xây dựng với tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng, gồm khối nhà học chính, các phòng học bộ môn chuyên biệt và khu phức hợp thể thao. Những dãy phòng học, sân trường rộng rãi, không gian học tập hiện đại trở thành món quà ý nghĩa dành cho thầy và trò trước thềm năm học mới.

Hiệu trưởng Trường THCS Tam Dương Phan Văn Sơn chia sẻ, việc được tiếp nhận cơ sở giáo dục mới là động lực lớn đối với tập thể sư phạm nhà trường. “Xóa bỏ được tình trạng học nhờ, chúng tôi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục toàn diện. Đây là bệ phóng quan trọng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới”, thầy Sơn cho biết.

Giữa sân trường, em Nguyễn Thái Sơn, học sinh lớp 6A1, không giấu được niềm vui. Lần đầu tiên dự lễ khai giảng dưới mái trường khang trang, hiện đại, em tự nhủ sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, để những năm tháng học trò của mình được viết nên bằng những thành tích đáng tự hào. Với Thái Sơn và nhiều học sinh Trường THCS Tam Dương, ngôi trường mới không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi những ước mơ tuổi học trò tiếp tục được nuôi dưỡng.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp cũng tạo nên những chuyển động mới. Tại Trường Tiểu học Kim Ngọc, sau sắp xếp, bộ máy nhà trường nhanh chóng được kiện toàn. Công việc của Ban Giám hiệu và giáo viên không chỉ là chuẩn bị giáo án, lớp học cho học sinh, mà còn là điều tiết, bố trí đội ngũ giữa điểm trường chính và các phân hiệu để bảo đảm việc dạy và học ổn định ngay từ những ngày đầu năm học.

Những thay đổi về mô hình quản lý, tổ chức trường lớp chưa thể hiện hết trong ngày khai giảng. Nhưng sau những cánh cổng trường rực rỡ cờ hoa là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả ngành, của từng địa phương và mỗi nhà trường, để sáng 5/9, tiếng trống khai trường vang lên trong sự chủ động, sẵn sàng.

Những ước mơ từ mọi nẻo đường đến lớp

Cùng chung không khí của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ khai giảng và đón gần 3.000 tân sinh viên khóa 24 của Trường Đại học Hùng Vương mang sắc thái riêng, vừa trang nghiêm vừa đong đầy khát vọng tuổi trẻ. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà trường đã rợp cờ hoa, rạng rỡ những nụ cười của hàng nghìn tân sinh viên. Nhiều em vừa bước ra từ những mái trường miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nay tự tin mang theo hành trang và ước mơ tuổi trẻ bước qua cổng trường đại học trên quê hương Đất Tổ.

Em Nguyễn Thùy Linh, tân sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, quê ở xã Yên Sơn (Phú Thọ), không giấu được niềm xúc động: “Lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng ở quy mô đại học, em thấy vừa bỡ ngỡ, vừa tự hào. Từ bản xa xuống đây học, em tự hứa sẽ nỗ lực hết mình để sau này trở về làm cô giáo, mang con chữ đến với trẻ em quê mình”.

Ước mơ của cô tân sinh viên miền núi cũng là một trong hàng nghìn ước mơ bắt đầu từ giảng đường Trường Đại học Hùng Vương. Trong tiếng trống khai trường, một hành trình mới mở ra với những người trẻ mang theo khát vọng học tập, cống hiến và khẳng định bản thân.

Học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương theo dõi lễ khai giảng trực tuyến từ đầu cầu trung tâm tại tỉnh Lào Cai.

Trên đường Hai Bà Trưng, phường Việt Trì, không khí khai trường tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương cũng rộn ràng. Những gương mặt học sinh lớp 10 còn nguyên vẻ bỡ ngỡ, xen lẫn niềm vui và tự hào khi lần đầu bước qua cánh cổng ngôi trường giàu truyền thống. Năm nay, 594 học sinh khối 10 trúng tuyển qua kỳ thi tuyển sinh, chính thức trở thành thành viên mới của Trường THPT Chuyên Hùng Vương - ngôi trường trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, được xem là “cánh chim đầu đàn” của giáo dục Đất Tổ.

Em Hà Phương, học sinh lớp 10 chuyên Hàn, chia sẻ niềm vui khi trở thành học sinh của mái trường từng mơ ước: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, chủ động rèn luyện và không ngừng hoàn thiện bản thân; cùng các bạn tiếp nối truyền thống của nhà trường, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong học tập”.

Ước mơ của Hà Phương được tiếp nối từ bảng vàng thành tích của nhiều thế hệ học sinh đi trước. Năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt 83 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 4 giải Nhất; đặc biệt giành 2 Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á và châu Âu. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được khẳng định khi 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học. Những kết quả ấy vừa là niềm tự hào, vừa tạo động lực để thế hệ học sinh hôm nay tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, khẳng định tài năng và viết tiếp truyền thống của nhà trường.

Nhưng không phải con đường đến trường nào cũng bắt đầu từ những con phố rộng, những ngôi trường khang trang. Với nhiều học sinh vùng cao, mỗi ngày đến trường là một hành trình vượt qua những trở ngại của địa hình, khoảng cách và cả điều kiện cuộc sống.

Vượt sóng, vượt núi, đến lớp

Con đường đến trường của các em học sinh ở Phân hiệu PTDT bán trú Vầy Nưa luôn có sự đồng hành của bố mẹ.

Sáng sớm 5/9, từ những thôn ven lòng hồ Hòa Bình, từng con thuyền nhỏ đã nổ máy, rẽ sóng đưa học sinh đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Phân hiệu PTDT bán trú THCS Vầy Nưa thuộc Trường PTDT bán trú THCS Tiền Phong, xã Tiền Phong. Tiếng máy thuyền vang vọng giữa mặt hồ. Trên bến, tiếng gọi nhau í ới. Những chiếc khăn quàng đỏ, những bộ quần áo mới, tiếng cười trong trẻo của học sinh khiến không gian vùng lòng hồ rộn ràng hơn thường ngày. Ở nơi này, ngày khai trường bắt đầu từ những chuyến thuyền.

Từng chiếc thuyền cập bến. Từng học sinh bước lên bờ với ba lô, cặp sách và niềm háo hức của ngày đầu năm học mới. Năm học 2026-2027, Phân hiệu Vầy Nưa có 157 học sinh với 5 lớp, trong đó 44 em đến trường bằng thuyền. Địa bàn xa nhất cách trường khoảng 18km. Với học sinh nơi đây, chiếc thuyền không chỉ là phương tiện đi lại, mà đã trở thành một phần của con đường đến lớp.

Chị Lò Thị Chung ở thôn Tân Thành trước đây chưa từng quen với sông nước. Nhưng vì con đi học, chị tập chèo thuyền. Những chuyến đi nối tiếp nhau khiến đôi tay dần chai sạn. “Ban đầu sợ lắm, nhưng rồi cũng quen. Vì con, mình phải học chèo lái thuyền thôi”, chị Chung cười hiền.

Mỗi bước chân đến trường của các em học sinh luôn có sự đồng hành của các thầy cô giáo.

Từ sáng sớm trên bến nước, các cô giáo đã chờ sẵn để đón học sinh. Các em vừa bước lên bờ, đã được các cô chỉnh lại khăn quàng đỏ hay nắm tay dắt vào sân trường. Những cử chỉ nhỏ, nhưng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của mỗi buổi học nơi vùng lòng hồ. Điều các thầy cô mong nhất là học sinh đến trường đầy đủ, an toàn; không em nào vì khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình mà mất đi cơ hội học tập.

Rời Vầy Nưa, hành trình đến trường tiếp tục hiện lên ở những ngôi trường vùng cao. Nếu ở Vầy Nưa, con đường đến trường của học sinh được tính bằng những chuyến thuyền vượt sóng nước lòng hồ, thì tại Phân hiệu Bắc Sơn, Trường Tiểu học và THCS Lũng Vân, xã Vân Sơn, đó lại là những cung đường núi dốc dựng ngược. Khoảng cách vài kilômét trên bản đồ có thể không quá xa. Nhưng với học sinh vùng cao, mỗi ngày đến lớp vẫn là một hành trình đầy nhọc nhằn.

Sau sắp xếp, tên trường có thể thay đổi, mô hình quản lý có thể thay đổi, những điểm trường, phân hiệu mới có thể được hình thành. Nhưng với những ngôi trường bên lòng hồ hay giữa vùng núi cao, có một điều gần như không thay đổi: Mỗi sáng, những con thuyền vẫn rẽ sóng; những con đường núi vẫn in dấu chân học trò; những thầy cô vẫn chờ các em nơi cửa lớp.

Ngày khai giảng rồi sẽ qua. Cờ hoa sẽ được thu lại. Tiếng trống khai trường sẽ lắng xuống. Nhưng sáng mai, khi mặt hồ còn bảng lảng hơi sương, những chuyến thuyền lại nổ máy. Trên những cung đường vùng cao, những bước chân học trò lại nối dài. Và trên hành trình ấy, những ước mơ cũng đang từng ngày vượt qua gian khó để lớn lên.

Trong ngày hội khai trường hôm nay, hàng triệu ước mơ có thể khác nhau: Có em mơ trở thành cô giáo để mang con chữ về bản làng; có em nuôi dưỡng khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức; có em đơn giản chỉ mong mỗi ngày được đến trường đầy đủ, an toàn. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung - niềm tin vào tri thức và một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiếng trống khai trường sáng 5/9 không chỉ mở đầu một năm học mới. Đó còn là lời nhắc về trách nhiệm của những người làm giáo dục, là niềm kỳ vọng của các bậc phụ huynh và là sự khởi đầu cho những hành trình mới đang mở ra với mỗi học sinh, sinh viên trên quê hương Đất Tổ.

Nhóm PV Thời sự