Nhịp sống Tam Hồng

Đến Tam Hồng hôm nay, dễ nhận thấy một nhịp sống khác đang hiện hữu trên vùng đất vốn nổi tiếng với những làng nghề, cánh đồng màu mỡ và những phiên chợ quê đông đúc. Một Tam Hồng đang vận động với nhịp điệu khẩn trương, hiện đại nhưng vẫn giữ được hơi thở của một vùng quê giàu truyền thống.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Tam Hồng 1.

Điểm dễ nhận thấy là cả 13 dự án của xã đều đang được đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho các công trình sẽ khởi công trong thời gian tới.

Tại công trình cải tạo, nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Tam Hồng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Văn Liễn, Quản đốc công trường cho biết: “Chúng tôi xác định đây là công trình phục vụ trực tiếp cho học sinh nên tiến độ phải đi đôi với chất lượng. Những phần việc có thể triển khai đồng thời được tổ chức thi công song song, tăng nhân lực ở những hạng mục cần đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vào tháng 9/2026”.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tam Hồng được đầu tư cải tạo, nâng cấp khang trang để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đằng sau những con số ấy là quyết tâm không để đầu tư công chỉ nằm trên giấy. Đến cuối tháng 8, vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 55% kế hoạch điều chỉnh, tạo nguồn lực quan trọng để các công trình tiếp tục triển khai đúng tiến độ.

Theo ông Đỗ Hoàng Trường - Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tam Hồng, giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu về con số mà còn là thước đo khả năng tổ chức thực hiện, sự chủ động và trách nhiệm của cả hệ thống. Ban Quản lý dự án tiếp tục bám sát từng công trình, từng gói thầu, phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn phát sinh; đồng thời đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, đẩy nhanh tiến độ thi công. Những dự án đủ điều kiện thanh toán sẽ được hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

“Chúng tôi xác định thời gian còn lại của năm không nhiều, phải chủ động ngay từ từng phần việc cụ thể. Dự án nào vướng ở đâu, tập trung tháo gỡ ở đó, không để hồ sơ tồn đọng, không để công trình chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan. Mục tiêu cuối cùng là đưa nguồn vốn vào công trình, tạo ra giá trị thực tế cho người dân” - ông Trường cho biết.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Tam Hồng mở rộng không gian phát triển kinh tế. Ngoài duy trì ổn định các hoạt động của Cụm công nghiệp làng nghề Yên Đồng, làng nghề truyền thống, hệ thống chợ và mạng lưới kinh doanh tiếp tục duy trì ổn định, việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương mở thêm dư địa còn thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.

Bên cạnh các dự án đầu tư công, các cụm công nghiệp là sức bật từ những hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh nhỏ; bên cạnh những công trình được đầu tư bằng nguồn lực Nhà nước, là sự chủ động vươn lên của người dân.

Cơ sở sản xuất chăn, ga, gối đệm Tuyên Thành của chị Nguyễn Thị Tuyên ở thôn Gia, xã Tam Hồng giải quyết việc làm ổn định cho 4 lao động với thu nhập khá.

Cơ sở sản xuất chăn, ga, gối đệm Tuyên Thành của chị Nguyễn Thị Tuyên ở thôn Gia là một ví dụ. Với sự năng động, chị Tuyên đã mạnh dạn tìm hướng đi phù hợp, cơ sở từng bước mở rộng sản xuất, tạo việc làm và mang lại thu nhập cho gia đình.

“Quê mình có đất, có người lao động và có thị trường. Nếu mình chịu khó tìm tòi, mạnh dạn làm thì hoàn toàn có thể tạo dựng được công việc, thu nhập ngay trên quê hương. Làm ăn cũng có lúc thuận lợi, lúc khó khăn, nhưng quan trọng là không ngại thay đổi, phải luôn tìm cách làm tốt hơn”- chị Tuyên chia sẻ.

Những người như chị Tuyên đang góp thêm một gam màu sáng vào bức tranh kinh tế Tam Hồng, Tam Hồng được xác định là một trong những đô thị trong Chương trình phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2030. Do đó, việc rà soát quy hoạch, phối hợp triển khai các dự án đô thị, cùng với quá trình đầu tư hạ tầng giao thông đang tạo nền tảng để địa phương phát triển theo hướng hiện đại hơn trong những năm tới. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công tác giải phóng mặt bằng được xã kiên trì đối thoại, tháo gỡ từng trường hợp cụ thể nhằm tạo sự đồng thuận, qua đó bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Sự đổi thay của Tam Hồng còn thể hiện trong cách vận hành chính quyền. Hơn 6.100 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết với tỷ lệ đúng và trước hạn rất cao; địa phương xếp thứ 18/148 xã của tỉnh theo Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ở một góc nhìn khác, Tam Hồng vẫn giữ được sự ổn định của một vùng quê phát triển toàn diện. Sản xuất nông nghiệp duy trì tăng trưởng, vụ Xuân đạt năng suất lúa khá, chăn nuôi ổn định, nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát huy thế mạnh. Nông nghiệp không đứng ngoài quá trình phát triển mà đang trở thành nền tảng để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển cân bằng giữa đô thị, công nghiệp và nông thôn.

Ở Tam Hồng hôm nay, từ những con đường đang mở rộng, những ngôi trường được sửa sang, những thôn đang hình thành đến nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ cán bộ, tất cả đang góp phần tạo nên một diện mạo mới.

Đó chính là nhịp chuyển mình của một vùng đất đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển, là tinh thần dám nghĩ, dám làm của chính quyền và người dân..., tất cả đang tạo nên một Tam Hồng năng động hơn từng ngày nhưng vẫn giữ được dáng dấp thân thuộc của một vùng quê Bắc bộ truyền thống bao đời.

Quang Nam