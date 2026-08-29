Những “đầu tàu” ở Mỹ Á

Từ trung tâm xã Thu Cúc, vượt hàng chục cây số đường đèo dốc, chúng tôi đến thôn Mỹ Á khi nắng chiều đổ xuống những vạt rừng xanh ngút ngàn. Ở vùng đất có đến 98,5% đồng bào dân tộc Mông quần tụ, từng bị cái đói, cái nghèo bủa vây, một sức sống mới đang từng ngày hiện hữu. Sức sống ấy không tự nhiên có, mà được thắp sáng từ quyết tâm sắt đá và vai trò tiên phong của chi bộ Đảng với 11 đảng viên - những người đi đầu, mở lối để Mỹ Á đổi thay.

Đảng viên Chi bộ Mỹ Á tìm hiểu đời sống và kiểm tra công cụ sản xuất nông nghiệp người dân được hỗ trợ.

Những người mở lối cho dân

Đón chúng tôi trong ngôi nhà mới xây khang trang, còn thơm nồng mùi vôi - thành quả của những năm tháng miệt mài lao động cùng quyết tâm vươn lên và sự hỗ trợ của Nhà nước, Trưởng thôn kiêm Phó Bí thư Chi bộ Mùa A Cáng, sinh năm 1996, nở nụ cười rạng rỡ. Chàng trai người Mông này từng có những năm tháng rèn giũa trong quân ngũ ở Trung đoàn 174, Sư đoàn 316. Trẻ và nhiệt huyết, Mùa A Cáng mang trong mình tác phong quyết đoán cùng khát vọng đổi thay quê hương. Bên ấm trà ngay gian giữa ngôi nhà, câu chuyện về vai trò của các đảng viên thôn Mỹ Á được kể, nhất là chuyện làm đường liên thôn mới đây. Giọng Mùa A Cáng đầy tự hào: “Tuyến đường dài chừng 300m chạy qua bao nương rẫy, tưởng chừng là bài toán khó giải khi”tấc đất tấc vàng“, nhưng lại được tháo gỡ bằng chính tấm lòng gương mẫu của đảng viên chi bộ”. A Cáng bộc bạch: “Ở đất này, nói trăm điều dân chưa chắc đã nghe, nhưng đảng viên cứ xắn tay áo làm trước, hiến đất trước thì dân tự khắc tin và làm theo”.

Đó là chuyện hiến đất của đảng viên Mùa A Ly, sinh năm 1976, trở thành minh chứng sống động cho tinh thần đi trước của đảng viên với dân bản. Để mở con đường mới tránh dốc cao trơn trượt bao nhiêu năm nay, Mùa A Ly chẳng ngần ngại hiến gần 500m2 đất, tạo lối đi thuận lợi cho 12 hộ dân. Một quyết định tưởng chừng giản dị, nhưng ở nơi mỗi tấc đất đều gắn với cuộc sống của người dân vùng cao, đó là sự sẻ chia và tinh thần vì cộng đồng rất đáng quý.

Trưởng thôn Mùa A Cáng tâm sự: “May có đồng chí Ly đi đầu hiến đất, chứ nếu cứ giữ lại làm của riêng thì đường mới chẳng thể hình thành, bà con mãi chịu cảnh vất vả”. Tinh thần của đảng viên Mùa A Ly đã lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực cho cả chi bộ và Nhân dân đồng lòng giải phóng mặt bằng, hiến đất làm tuyến đường nối từ tiểu khu 4 lên nhà Mùa A Sổng, rồi trục đường từ tiểu khu 5 lên nhà Mùa A Dơ...

Bên ngôi nhà rộng ven suối, trao đổi với chúng tôi, Mùa A Ly khảng khái: “Vì bà con, vì việc chung, mình là đảng viên nếu không làm gương cho bà con thì làm sao nói được ai”.

Và chuyện đảng viên đi trước

Mỹ Á hiện có 149 hộ với 930 nhân khẩu, đời sống người dân tuy đã đổi thay nhiều nhưng vẫn còn nặng trĩu nhọc nhằn với 79 hộ nghèo và 26 hộ nhà chưa kiên cố. Chi bộ thôn có 11 đảng viên, 100% là người Mông. Một con số mỏng manh nếu đặt lên bàn cân với bao bề bộn của một thôn bản vùng cao đặc thù. Nhưng, thấy rõ vai trò của mình, chính 11 con người ấy lại là “xương sống”, là trụ cột tinh thần vững chắc cho cả cộng đồng nhìn vào, làm theo.

Điều làm chúng tôi xúc động và suy ngẫm sâu sắc chính là hình ảnh của người Bí thư Chi bộ Sùng A Lâu, sinh năm 1993. Mang trên vai trọng trách dẫn dắt cả thôn bản, nhưng bản thân đồng chí Lâu vẫn thuộc diện hộ nghèo. Thế nhưng, nghèo về vật chất chưa bao giờ làm giảm đi uy tín và tinh thần tiên phong của người Bí thư trẻ. Trong những ngày mở đường vừa qua, Bí thư Lâu chính là một trong những người gương mẫu đi đầu giải tỏa tuyến đường, chặt cây, hiến đất trước sự thán phục của Nhân dân. Cùng với đó là những gương mặt đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết như Sùng A Nhà, sinh năm 1993, hiện là Trưởng Ban Công tác mặt trận. Trở về bản nghèo với mong muốn cống hiến, Sùng A Nhà chia sẻ giản dị: “Mình vào Đảng để phát huy vai trò nêu gương với Nhân dân, để bản thân được rèn luyện và trưởng thành hơn trong thực tiễn”. Hay những đảng viên gạo cội như Mùa A Su, sinh năm 1976, luôn là chỗ dựa tinh thần bền chặt, nhắc nhở con cháu giữ gìn nền nếp, kỷ cương.

Những buổi sinh hoạt định kỳ ở Chi bộ thôn Mỹ Á chưa bao giờ là những lời hô hào sáo rỗng hay những cuộc bàn bạc chung chung, xa rời thực tế. Theo lời Bí thư chi bộ Mùa A Cáng, mỗi buổi sinh hoạt đều được chi bộ bàn bạc kỹ lưỡng, đi thẳng vào từng việc cụ thể, sát với cuộc sống của người dân. Từ vận động bà con chăm sóc hoa màu, chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, đến tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, nâng cao nhận thức, không để kẻ xấu lôi kéo theo các hình thức sinh hoạt tôn giáo trái phép... việc nào cũng được đưa ra bàn bạc, phân công và cùng nhau thực hiện. “Chi bộ đã lập nhóm Zalo để cập nhật thông tin, chỉ đạo và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên mọi lúc, mọi nơi” - Mùa A Cáng thông tin thêm.

Đời sống của bà con thôn Mỹ Á đã có sự đổi thay, nhiều ngôi nhà mới được dựng bên cạnh những nếp nhà cũ.

Từ sự vào cuộc của đảng viên, đoàn viên... hơn 1 năm qua, cả thôn có 35 hộ nghèo được làm nhà từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước. Không chỉ bằng lời nói, đảng viên còn trực tiếp cùng bà con san nền, kéo gỗ, dựng nhà. Những dự án hỗ trợ nông cụ, tập huấn khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế đồi rừng, trồng quế... đang từng bước mở ra hướng thoát nghèo bền vững, mang lại sinh kế cho người dân ở Mỹ Á có sự đóng góp công sức không nhỏ của đảng viên trong chi bộ.

Cùng với động viên bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở Mỹ Á luôn được chú trọng với sự vào cuộc tích cực của chi bộ và mỗi đảng viên. Mô hình “Bản Mông bình yên” được duy trì từ năm 2021 đã vinh dự được Bộ Công an công nhận, nay tiếp tục được tiếp nối bằng mô hình mới, mang tầm chiến lược - “Bản Mông văn hóa, an toàn và phát triển” chính thức triển khai từ tháng 6/2026.

Rời Mỹ Á, chúng tôi còn nhớ nguyên lời khẳng định chắc nịch của Mùa A Cáng: “Dù nhà mới xây của mình hay bất cứ ai, nếu vì công trình phục vụ bà con, mình sẵn sàng hiến đất, dỡ tường. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau mà!”. Chính tinh thần ấy cùng sự tiên phong, trách nhiệm và sự nhập cuộc của 11 đảng viên nơi heo hút gió ngàn này đã từng ngày bồi đắp niềm tin của đồng bào Mông vào Đảng, vào những người đảng viên đang cùng họ dựng xây cuộc sống mới. Niềm tin ấy không chỉ được tạo nên từ lời nói, mà được vun đắp bằng những việc làm cụ thể, sự gần dân, sát dân và đồng hành cùng bà con trong từng đổi thay của bản làng.

Quốc Hội