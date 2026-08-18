Khi dòng vốn của Đảng bén rễ vùng khó khăn - Kỳ 3: Bản Mường sang trang mới và “trái ngọt” từ niềm tin

Trở lại vùng cao hôm nay mới cảm nhận hết sự “thay da đổi thịt” của đại ngàn. Con đường lầy lội, gập ghềnh năm xưa nay đã được thay thế bằng đường bê tông phẳng lỳ vươn dài tận cửa từng nếp nhà. Bức tranh bản làng nghèo đói dần trôi vào quá khứ, nhường chỗ cho những triền đồi xanh ngút ngàn, những trang trại gia súc quy mô và lòng hồ tấp nập thuyền du lịch. Phía sau cảnh sắc thanh bình ấy là những câu chuyện đổi đời của rất nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên từ dòng vốn chính sách ưu đãi.

“Mùa vàng” trên những triền đồi xa

Giữa màu xanh bát ngát của miền quê Lạc Thủy, vườn na tươi tốt của chị Đỗ Thị Hiền ở xóm Đồng Bong là minh chứng sinh động cho tinh thần cần cù, dám nghĩ dám làm của người phụ nữ nông thôn thời đại mới. Nhìn những trái na căng tròn, thơm ngọt đang vào mùa thu hoạch, ít ai biết rằng đằng sau thành quả ấy là cả một hành trình nỗ lực bền bỉ và sự đồng hành kịp thời của nguồn vốn chính sách.

Cán bộ PGD NHCSXH Lạc Thủy thăm vườn na của gia đình chị Đỗ Thị Hiền, xóm Đồng Bong, xã Lạc Thủy.

Trước đây, với diện tích gần 1ha đất đồi, việc tìm kiếm một hướng đi kinh tế hiệu quả luôn là trăn trở lớn của gia đình chị Hiền. Nhận thấy tiềm năng phát triển của cây na trên vùng đất quê nhà, chị đã quyết tâm đầu tư trồng na. Bước ngoặt lớn đến khi chị được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 100 triệu đồng từ NHCSXH. Đồng vốn “tiếp sức” đúng lúc không chỉ giúp chị có kinh phí trồng mới, mua phân bón mà còn đầu tư trang thiết bị, cải tạo đất và áp dụng kỹ thuật chăm sóc bài bản cho gần 1.000 gốc na.

Bằng sự chịu khó, tỉ mỉ trong từng khâu thụ phấn, tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh, vườn na của gia đình chị Hiền lớn lên xanh tốt và cho năng suất vượt trội. Trời không phụ lòng người, cây na giờ đây đã trở thành “cây tiền tỷ” mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Mỗi năm, vườn na cho thu hoạch 2 vụ, mang về nguồn thu từ 400 đến 500 triệu đồng. Nụ cười rạng rỡ của chị Hiền bên những gốc na cùng các cán bộ ngân hàng ghé thăm vườn chính là hình ảnh phản ánh niềm vui trọn vẹn của người nông dân khi gặt hái trái ngọt sau bao ngày vất vả.

Nằm nép mình bên lòng hồ thơ mộng, xã Thung Nai hôm nay rộn ràng sóng nước và tiếng động cơ tàu du lịch. Cũng trên vùng lòng hồ ấy, chị Nguyễn Thị Hiền ở xóm Nai Mới đã viết tiếp câu chuyện thoát nghèo đầy cảm hứng. Hơn 3 năm trước, còn là hộ nghèo, chị Hiền đã vay hàng chục triệu đồng từ NHCSXH để mua chiếc tàu gỗ nhỏ chở khách qua lại. Khi du lịch khởi sắc, nhận thấy cơ hội làm ăn lớn nhưng lực bất tòng tâm vì thiếu vốn, chị tiếp tục vay 100 triệu đồng từ NHCSXH theo chương trình cho vay sản xuất - kinh doanh để đầu tư tàu du lịch lớn với sức chở gần 50 khách.

Chiếc tàu chở khách du lịch hiện nay của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (xã Thung Nai) có được phần nhiều từ việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn NHCSXH.

Giờ đây, con tàu khang trang của chị Hiền thường xuyên rẽ sóng đưa hàng ngàn lượt khách thưởng ngoạn cảnh đẹp lòng hồ, mang lại nguồn thu nhập ổn định và trực tiếp giải quyết việc làm cho 4 lao động địa phương. Đó là minh chứng rõ nhất cho việc đồng vốn không chỉ giải cứu một gia đình khỏi hộ nghèo mà còn lan tỏa cơ hội việc làm ra cộng đồng xung quanh.

Mang niềm tin đến từng nếp nhà

Những năm qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong hành trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Từng đồng vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp và chu kỳ vay vốn lâu dài mà không phải chịu áp lực tăng lãi suất được chuyển đến tận tay người dân thông qua hàng trăm điểm giao dịch cố định tại các xã, phường. Ở đó, niềm tin của người dân gửi gắm trong từng chữ ký, từng hồ sơ vay vốn không chỉ là kỳ vọng về một khoản tiền, mà là niềm hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

Từ những chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cho đến các chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay hỗ trợ tạo việc làm, đều phát huy hiệu quả rõ nét. Nhiều gia đình từng loay hoay trong cảnh thiếu vốn sản xuất, nay đã có cơ ngơi ổn định, con cái được học hành đàng hoàng, cuộc sống ổn định hơn.

Cán bộ NHCSXH tỉnh tại mô hình trồng cây quế của hộ gia đình chị Đinh Thị Tuy, thôn Liên Sơn, xã Thượng Long.

Chuyện gia đình chị Bùi Thị Xuyên ở thôn Mu Chiềng, xã Thung Nai là một tấm gương điển hình như thế. Từng là một hộ gặp muôn vàn khó khăn, vắt óc suy nghĩ tìm phương kế làm ăn mà không có vốn, may mắn chị Xuyên nhờ đồng vốn của NHCSXH nay đã vươn lên trong phát triển kinh tế.

Theo Phó Giám đốc PGD Cao Phong - Phạm Thị Thanh Thuỳ, sau khi thoát nghèo, chị Xuyên tiếp tục được tiếp cận khoản vốn vay 85 triệu đồng từ NHCSXH để sản xuất - kinh doanh. Từ số tiền này, chị đầu tư mua bò, mua trâu và kiên trì chăm sóc. Đến nay, gia đình chị đã sở hữu đàn trâu 5 con, cùng nhiều tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Xúc động chia sẻ, chị Xuyên bộc bạch: “Nếu không có nguồn vốn chính sách, chắc gia đình tôi không thể có được ngày hôm nay”. Lời chia sẻ mộc mạc ấy cũng chính là tiếng lòng chung của hàng ngàn hộ dân vùng khó khăn khi được Nhà nước trao “cần câu” để làm ăn vươn lên.

Kinh nghiệm cho chặng đường mới

Sự hồi sinh của các bản làng không đến từ sự may mắn hay ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình chỉ đạo bài bản, xuyên suốt và đúng hướng từ cấp ủy, chính quyền đến từng cán bộ ngân hàng. Từ thực tiễn triển khai hiệu quả dòng vốn chính sách trên địa bàn, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đã được đúc kết.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Hưng - Giám đốc NHCSXH tỉnh, ở đâu cấp ủy, tổ chức Đảng quyết liệt, ở đó dòng vốn phát huy hiệu quả tối đa. Trên thực tế, sự đồng lòng của 148 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã cùng 8.067 Tổ TK&VV phủ khắp các thôn, bản chính là bệ đỡ vững chắc nhất. Nhờ sự rà soát, bình xét công khai, minh bạch của các chi bộ cơ sở ngay tại cuộc họp dân, dòng vốn được trao đúng người, sử dụng đúng mục đích.

Cùng với đó, sự vào cuộc trách nhiệm của các đơn vị tuyến cơ sở là minh chứng sinh động nhất. Với 22 chương trình tín dụng ưu đãi, trong thời gian qua NHCSXH tỉnh đã giúp 287.225 hộ dân bao gồm người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng diện tích trồng cây trái, chăn nuôi gia súc, phát triển kinh tế.

Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn vay, NHCSXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo điều kiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình tín dụng với các chương trình khác như: khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Nhiều hộ dân bản Mường Giang Mỗ (xã Thung Nai) được tiếp cận với nguồn vốn từ NHCSXH thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

Những kết quả đạt được của hệ thống NHCSXH tỉnh trong những năm qua chứa đựng biết bao mồ hôi, tâm huyết của những cán bộ tín dụng gieo mầm trong gian khó. Mỗi đồng vốn giải ngân an toàn, mỗi mùa quả ngọt thu hoạch chính là một “viên gạch hồng” quý giá thắp sáng niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần gia cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thêm vững chắc.

Hồng Trung